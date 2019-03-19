Си Цзиньпин едет в Рим. Китай нацелился на итальянские порты — ворота в Европу

Вера Щербакова — о том, что Италия станет первой страной "Большой семерки", которая присоединится к амбициозному китайскому проекту "Один пояс — один путь"

21 марта в Италию с официальным визитом должен прибыть председатель КНР Си Цзиньпин. Италия и Китай подготовили к подписанию документ, который стал предметом бурной полемики. Последний раз лидер Китая приезжал на Апеннины десять лет назад, а десять лет в современном мире — это вечность. За это время в Китае был сделан невероятный рывок вперед. В Риме со всей серьезностью подошли к подготовке визита, и стороны давно ведут переговоры о том, что будет подписано. Центральным документом должен стать Меморандум о взаимопонимании (или намерениях), в котором будет закреплена поддержка Италией китайской глобальной инициативы "Один пояс — один путь".

Первой о соглашении сообщила газета "Файнэншл таймс", сразу задав тон полемике. Она написала, что Италия станет первой из стран "Большой семерки", которая войдет в проект. При этом издание утверждало, что намерения Рима совсем не понравились американской администрации, ведущей сложные торговые переговоры с Пекином. На публикацию отреагировали даже в Китае, где обычно сохраняют восточную невозмутимость, а уж итальянские власти не переставали оправдываться на самом высоком руководящем уровне, отмечая, что меморандум — это все и ничего: то есть не предусматривает никаких обязательств сторон, имеет исключительно торгово-экономическое содержание и лишен каких-либо геополитических коннотаций. Морские ворота Европы Для Италии сформулированная Си Цзиньпином в 2013 году стратегия "Экономического пояса шелкового пути", представляющая собой программу реорганизации морских и наземных транспортных коридоров, является дополнительной возможностью для выхода на перспективный китайский рынок. По наиболее полным данным за 2017 год, объем китайского экспорта в Италию более чем вдвое превышает экспорт Италии в Китай (€28,5 млрд против €13,5 млрд соответственно). Китай для Италии — третий по значимости экспортер, тогда как в списке импортеров итальянской продукции Пекин занимает лишь девятое место. С поддержкой "Одного пояса — одного пути" Италия выступала и раньше. Достаточно вспомнить участие Паоло Джентилони, тогда премьер-министра Италии, в международном форуме "Один пояс — один путь" во имя международного сотрудничества", который прошел в Китае в мае 2017 года. Тогда уже говорилось о возможных китайских инвестициях в итальянские порты, чтобы они стали частью этого глобального проекта. Китайскую сторону интересуют именно порты — морские ворота Европы. Не только меморандум Помимо достаточно общего меморандума, как сообщали СМИ, Рим и Пекин готовят к подписанию еще 50 документов о вполне конкретном сотрудничестве как в государственном, так и в частном секторах В числе прочего планируется одобрить документы о сотрудничестве между таможенными службами двух стран, о взаимном признании водительских прав, об университетских и культурных обменах, совместных космических исследованиях. Кроме того, прорабатывается вопрос о взаимодействии средств информации, включая телевидение. 21 соглашение обсуждается ведущими компаниями, которые с итальянской стороны представлены такими стратегическими корпорациями, как Snam, Sace, Enel, Fincantieri, банками UniCredit и Intesa Sanpaolo. Энергетическая корпорация Eni должна подписать соглашение о финансовом сотрудничестве с Bank of China. Отдельные документы предусмотрены в транспортной сфере с участием "Государственных железных дорог Италии" и портов Триеста и Генуи.

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Самому визиту предшествовало крупное событие в Милане — заключение соглашения о строительстве на китайские деньги Faction Тown: целый китайский квартал "с наполнением итальянского дизайна" должен появиться к 2024 году. Предполагаемый общий объем инвестиций — €1,5 млрд. Пиар на "колонизации" Как любой вопрос, отношения с Китаем стали поводом для внутренней полемики и трений между двумя правящими партиями: "Движением "5 звезд" и "Лиги". Первая считает, что поддержка китайской глобальной инициативы позволит Италии укрепить торговые связи с Пекином и нарастить экспорт. Вторая придерживается проамериканской линии на ограничение допуска Китая на европейские рынки, особенно на рынок телекоммуникаций (для развития сети 5G). При этом итальянское правительство заверило, что его позиция по наращиванию сотрудничества с Китаем полностью соответствует стратегии ЕС, европейскому и итальянскому законодательству и не противоречит национальным интересам безопасности. Вице-премьер Маттео Сальвини, представляющий "Лигу", следуя своей обычной риторике, не упустил случая развести демагогию по поводу угрозы "колонизации" со стороны Китая, заработав дополнительные очки в рейтинге популярности. Президенту республики пришлось указать, что итальянское законодательство надежно защищает от избыточного проникновения чужого капитала, хотя в Италии давно звучат недовольные голоса, заявляющие,что страна распродает свои самые ценные активы. Не самую последнюю роль в конфигурации итало-китайских отношений играет компания Huawei, которую в Италии хотели привлечь к развитию систем мобильной связи пятого поколения (5G). Однако посол США в Риме, более месяца назад посещая итальянскую телекоммуникационную компанию TIM, пытался внушить мысль об угрозе информационной безопасности при использовании китайских технологий. Компания уже оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне, после того как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. В итоге в тексте меморандума пункт о 5G был опущен, что стало своего рода компромиссом между участниками коалиционного правительства. Риму отчаянно нужны инвесторы На самом деле визит председателя КНР — это последний акт длинной пьесы. Она началась с визитов вице-премьера (от "Движения "5 звезд") Луиджи Ди Майо и представителей правительства разного уровня, включая самого высокого — главы государства — президента Серджо Маттареллы, в Китай. Рим отчаянно ищет инвесторов и просит скупать свой заоблачно высокий внешний долг. Важно еще помнить, что нынешнее "правительство перемен", как оно себя позиционирует, пришло к власти на волне щедрых обещаниий социальных реформ (введение минимального гражданского дохода, снижение пенсионного возраста, введение единой шкалы подоходного налога), для реализации которых нужны огромные средства.

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