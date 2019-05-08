Борьба за Стамбул. Отчаяние Эрдогана

ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула спустя месяц после голосования. Такое решение избирательной комиссии может показаться нелогичным — ведь оппозиционный мэр уже получил от ЦИК официальный сертификат о назначении, а пересчет голосов не дал вырваться вперед кандидату от президентской Партии справедливости и развития (ПСР). Однако же оппозицию такое положение дел должно устроить.

ЦИК мог бы провести перевыборы только в части стамбульских уездов, к которым были претензии у президента Тайипа Эрдогана, и тем самым удовлетворить его чаяния. Оставить в силе результаты ЦИК не мог — слишком сильно было давление. Так что он решил начать все с нуля.

Нет сомнений, что решение об отмене — политическое, хоть и прикрыто оно легитимными процедурами подачи апелляций. Доказательств какого-либо неконституционного влияния Эрдогана на ЦИК нет, но очевидно, что в обычной ситуации процесс подачи и рассмотрения требований о пересчете голосов и проверки законности голосования так бы не затянулся.

Историческое решение

Многие местные аналитики и обозреватели назвали произошедшее "историческим событием". Для президентского электората это история про главенство правды над заговорами оппозиции. Хотя сомнительно, чтобы у Народно-республиканской партии (НРП), чей кандидат Экрем Имамоглу и занял пост мэра, были силы на столь масштабные манипуляции с голосами. Да и как-то оправдаться перед выдвигаемыми обвинениями оппозиция не стремится.

Для противников Эрдогана "историческим" стал крах всей выборной системы в стране. Отменяя итоги голосования, комиссия де-факто была вынуждена аннулировать свои же собственные решения, принятые до этого по апелляциям ПСР. Партия Эрдогана буквально завалила комиссию требованиями пересчета, коробками с доказательствами нарушений. Избирком боролся месяц. Его председатель Сади Гювен обычно старается доходчиво пояснять прессе причины принятых решений. Но в этот раз его заявление не длилось и полминуты, потому что, если бы пришлось вдаваться в подробности, Гювен не смог бы обосновать шаг своего ведомства.

Сложилось впечатление, что ЦИК утомился и просто решил дать президенту то, чего он так хочет, проговорив про себя: "Да подавись!" А Эрдоган, и правда, рискует в перспективе не переварить эту победу.

Путь к провалу

Отмена выборов, в результате которых впервые в эрдогановской Турции мэром Стамбула стал оппозиционер, проиллюстрировала нарушение принципа разделения властей и то, насколько сильно вся система власти сконцентрирована на личности президента. Ведь это он настоял, чтобы кандидатом в мэры был Бинали Йылдырым, хотя не все в партии были согласны с этой кандидатурой, да и сам он не хотел выдвигаться. Когда ставленник проиграл, Эрдоган начал атаку на ЦИК, оппозицию, вспомнил даже о путчистах из ФЕТО.

Эти довольно истеричные выпады, а также провальная работа стамбульского отделения партии перед выборами показывают, что внутри ранее единой и крепкой ПСР идут разрушительные процессы. Партии не помогает ни альянс с националистами, ни уже приевшаяся воинственная риторика Эрдогана, которую он включает в кризисные моменты. Он перестал генерировать новые идеи для своих пиар-кампаний и использует проверенные, но надоевшие средства типа нападок на врагов страны, игры мускулами напоказ, говорит о заговорах путчистов, хотя сам же вычистил почти всех заговорщиков в Турции.