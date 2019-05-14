Убийство брата лидера КНДР. Почему отпустили обвиняемых?

Полиции, прокуратуре и Верховному суду Малайзии потребовалось чуть больше двух лет, чтобы вынести вердикт по делу о дерзком убийстве среди бела дня в аэропорту Куала-Лумпура северокорейского гражданина Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Обе подозреваемые в убийстве были в итоге отпущены на свободу, избежав грозившей им виселицы. 3 мая рейсовым самолетом вьетнамская девушка, обвиненная в преднамеренном убийстве Ким Чен Нама, вернулась на родину. Двумя месяцами ранее ее подельницу из Индонезии неожиданно освободили прямо в зале суда после того, как прокурор заявил, что снимает с подсудимой все выдвинутые ранее против нее обвинения. Плохой, хороший, шпионский Многие грустно шутят, что по мотивам событий 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура будет снято немало шпионских фильмов. Утром того дня Ким Чен Нам планировал вылететь из малайзийской столицы в Макао, где проживала его семья. По информации газеты "Макао дейли таймс", он имел там роскошную виллу в тихом уединенном районе на острове Колоан, а также апартаменты в центре. По свидетельству многочисленных очевидцев, он всегда пользовался охраной: телохранителей ему негласно предоставляли спецслужбы Китая. Как писала японская газета "Санкэй", примерно с 2000 года его начали плотно охранять. По данным издания, Пекин рассматривал его как политический козырь, который мог быть разыгран в случае нестабильности в Пхеньяне. Согласно выдвигаемым ранее версиям, он мог бы выступить новым, альтернативным Ким Чен Ыну, лидером, если бы в КНДР произошли бы какие-то политические перемены. Кроме Макао и Малайзии Ким Чен Нам в последние годы часто проживал в Пекине и Сингапуре. И только находясь в Китае, он пользовался относительной свободой, так как в других местах его везде охраняли направляемые из Пекина сотрудники спецслужб. По данным южнокорейской разведки, они же обеспечивали безопасность близких Ким Чен Нама. Почему в то роковое утро он оказался один, без охраны, мы вряд ли уже сможем выяснить. Были ли это трагическим совпадением или же организаторы покушения были прекрасно осведомлены об обстоятельствах передвижения брата лидера КНДР? Скорее, имело место второе: дальнейшие события показали, что операция была тщательно подготовлена и продумана до мелочей. Ищите женщину Ким Чен Нам не был атлетом-красавцем, но это не мешало ему заводить романы в любой стране, где был он ни появлялся. Зная его слабость к красивым девушкам, исполнительницами стали симпатичные молодые женщины из Вьетнама и Индонезии Доан Тхи Хыонг и Сити Айсиа. И в тот день он не смог отказаться от того, чтобы не пофлиртовать. Тем более, судя по записям с камер видеонаблюдения, они первыми завели разговор, но через некоторое время неожиданно нанесли на его лицо некую жидкость, после чего стремительно покинули аэропорт.

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Почти сразу же он почувствовал себя плохо и обратился за помощью к дежурной бригаде медиков в аэропорту, а скончался уже по пути в больницу, примерно через 15 минут после отравления. Полиция нашла и задержала девушек по горячим следам, в течение нескольких дней, обнаружив при них билеты в другие страны. Доказательств их вины было достаточно, чтобы суд принял решение их арестовать. Девушки же с самого начала настаивали, что не знали о готовящемся покушении, поскольку думали, что участвуют в розыгрыше прохожих, который снимается скрытой камерой для одного из японских телеканалов. Тем более, по данным некоторых СМИ, незадолго до настоящего покушения гражданка Индонезии "репетировала" подобные действия в аэропорту столицы Камбоджи. Несколько раз она подбегала сзади к незнакомым людям и наносила им на лицо масло, говоря при этом, что они участвуют в розыгрыше. За одну съемку, по неподтвержденной информации, ей платили около 75 долларов. Однако были еще несколько человек, которые имели непосредственное отношение к покушению. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как мужчина постоянно следил и контролировал ход операции. В результате оперативно-следственных действий было установлено, что он является гражданином КНДР. Правда, он сумел покинуть пределы Малайзии сразу же после завершения операции. Всего же правоохранительные органы Малайзии направили в Интерпол запрос на поиск и арест четырех граждан КНДР, которые, как уверены в Куала-Лумпуре, имели непосредственное отношение к убийству, а в настоящее время скрываются в Пхеньяне. Вместо масла — смертельный яд Примерно через две недели после убийства судмедэкспертиза Малайзии сообщила, что при отравлении было использовано отравляющее вещество нервнопаралитического действия типа VX. Оно не имеет цвета и запаха и, согласно классификации ООН, является химическим оружием массового поражения.

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Его использование, в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, признано незаконным за исключением исследовательских и медицинских целей. Однако вещество неоднократно применялось последователями секты "Аум Синрикё", которая в 1995 году организовала атаку в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек, а более 6,3 тыс. пострадали. Полиция Малайзии до сих пор не установила, откуда появилось в стране это вещество: было ли завезено из-за рубежа или же произведено на территории Малайзии. Изменчивый суд В июне 2017 года Верховый суд приступил к рассмотрению дела. Девушкам были предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. С самого начала процесса представители гособвинения заявляли, что намерены добиться высшей меры наказания — смертной казни через повешение. Правда, в октябре прошлого года в стране был введен мораторий на смертную казнь, а в настоящее время парламент рассматривает вопрос о ее полной отмене. Однако в марте прокурор отозвал свое обвинение в отношении гражданки Индонезии. Как объяснил позднее генеральный прокурор Малайзии Томми Томас, это стало возможным в том числе благодаря "дружеским отношениям между двумя государствами". Представители посольства Индонезии в Куала-Лумпуре рассказали, что данная проблема неоднократно поднималась президентом Джоко Видодо на его встречах с малайзийским премьером Махатхиром Мохамадом. Хотя глава правительства Малайзии отрицает какое-либо политическое давление со стороны Джакарты и заверяет, что прокуратура и суд действовали самостоятельно и независимо.