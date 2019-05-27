Омбудсмен Татьяна Москалькова — о правах журналистов на бумаге и в жизни

Свобода слова и средств массовой информации — один из главных принципов любой демократии. Она считается едва ли не главным признаком свободы во всех международных документах, в том числе во Всеобщей декларации прав человека и в Европейской конвенции о защите прав человека. Естественно, что практически каждое демократическое государство мира закрепило это правило в своих законах.

Казалось бы, с такой серьезной поддержкой мирового сообщества право каждого человека, и уж тем более журналиста, на свободное выражение мнения должно быть незыблемо. Тем более что для представителей СМИ отражение разных мнений и точек зрения, по сути, является профессиональным долгом.

Нарушение прав российских журналистов за рубежом

Однако именно эти люди за последние несколько лет столкнулись с серьезными ограничениями и нарушениями их законных прав. По данным международной организации "Репортеры без границ", в разных странах в 2018 году были задержаны 348 журналистов, а 80 представителей этой профессии были убиты. Увы, не все благополучно и у нас: согласно статистике Союза журналистов России, общее количество нарушений прав "работников пера" за прошедшие два года превысило отметку в 2,5 тысячи случаев.

Иногда возникает ощущение, что это какая-то занесенная из неведомых далей эпидемия: например, резко участились случаи нарушения прав российских журналистов за рубежом. Ряд государств, называющих себя "демократическими", беспричинно ограничивают в работе сотрудников российских СМИ и даже вводят по отношению к ним санкции.

В 2017 году американские власти присвоили двум российским изданиям — RT и Sputnik — ярлыки "иноагентов". А через год Вашингтон вообще запретил RT вещать на территории США. Типичный пример двойных стандартов: с одной стороны, декларируется свобода слова, с другой — информационное поле зачищается от неугодной точки зрения.

Это вопиющее нарушение свободы слова власти США объяснили тем, что российские издания якобы вмешались в ход выборов президента. Однако никаких доказательств за этим обвинением не последовало. Спецпрокурор Роберт Мюллер провел целое расследование в надежде найти "российский след" в победе Дональда Трампа. В итоге... В итоге лопнул еще один антироссийский миф. Увы, боюсь, что не первый и не последний…