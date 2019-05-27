Омбудсмен Татьяна Москалькова — о правах журналистов на бумаге и в жизни

Свобода слова и средств массовой информации — один из главных принципов любой демократии. Она считается едва ли не главным признаком свободы во всех международных документах, в том числе во Всеобщей декларации прав человека и в Европейской конвенции о защите прав человека. Естественно, что практически каждое демократическое государство мира закрепило это правило в своих законах.
Казалось бы, с такой серьезной поддержкой мирового сообщества право каждого человека, и уж тем более журналиста, на свободное выражение мнения должно быть незыблемо. Тем более что для представителей СМИ отражение разных мнений и точек зрения, по сути, является профессиональным долгом.
Нарушение прав российских журналистов за рубежом
Однако именно эти люди за последние несколько лет столкнулись с серьезными ограничениями и нарушениями их законных прав. По данным международной организации "Репортеры без границ", в разных странах в 2018 году были задержаны 348 журналистов, а 80 представителей этой профессии были убиты. Увы, не все благополучно и у нас: согласно статистике Союза журналистов России, общее количество нарушений прав "работников пера" за прошедшие два года превысило отметку в 2,5 тысячи случаев.
Иногда возникает ощущение, что это какая-то занесенная из неведомых далей эпидемия: например, резко участились случаи нарушения прав российских журналистов за рубежом. Ряд государств, называющих себя "демократическими", беспричинно ограничивают в работе сотрудников российских СМИ и даже вводят по отношению к ним санкции.
В 2017 году американские власти присвоили двум российским изданиям — RT и Sputnik — ярлыки "иноагентов". А через год Вашингтон вообще запретил RT вещать на территории США. Типичный пример двойных стандартов: с одной стороны, декларируется свобода слова, с другой — информационное поле зачищается от неугодной точки зрения.
Это вопиющее нарушение свободы слова власти США объяснили тем, что российские издания якобы вмешались в ход выборов президента. Однако никаких доказательств за этим обвинением не последовало. Спецпрокурор Роберт Мюллер провел целое расследование в надежде найти "российский след" в победе Дональда Трампа. В итоге... В итоге лопнул еще один антироссийский миф. Увы, боюсь, что не первый и не последний…
В это же время тревожные новости приходили из Киева. В мае 2018 года полиция задержала руководителя портала "РИА Новости — Украина" Кирилла Вышинского. Позже суд принял решение поместить его под арест. Вышинский поплатился свободой за то, что честно выполнял свой профессиональный долг. Стал узником совести за инакомыслие. Иначе как произволом назвать это невозможно.
Разумеется, мы не можем молчать: неоднократно обращались в международные организации по защите прав человека с призывом оказать поддержку журналистам, оказавшимся жертвами "охоты на ведьм" на территории Украины. Не стоит забывать, что главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва был вынужден покинуть страну и получить убежище в Европе. До сих пор не раскрыто убийство Олеся Бузины, а Анатолий Шарий, Руслан Коцаба, Василий Муравицкий, Дмитрий Василец, Павел Волков и еще несколько десятков репрессированных журналистов своим примером указывают на прогрессирующее ущемления свободы слова, основополагающих принципов и норм права, элементарной человечности и здравого смысла.
В этом же ряду и примеры российских журналистов Евгения Примакова и Владимира Соловьева, корреспондентов Первого канала и ВГТРК Ольги Юрьевой и Валентины Соловьевой, задержанных и высланных из страны Пограничной службой Украины, судьбы еще нескольких десятков репрессированных журналистов… В открытом письме международных правозащитных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House, в частности, говорится о том, что свобода в сфере СМИ продолжает находиться под давлением на Украине. "Гражданская организация "Институт массовой информации", которая занимается защитой прав журналистов, задокументировала больше 200 нарушений в сфере свободы слова на Украине в 2018 году, включая 31 случай, когда на журналистов были произведены "физические нападения".
Необходимы новые механизмы правовой защиты журналистов
Эти события побудили меня поднять вопрос о защите журналистских прав на качественно новый уровень. Впервые эта тема вошла в ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного. Я неоднократно обращалась во все международные инстанции и призывала положить конец этому произволу. Должна признать, что мои заявления не остались незамеченными, и комиссары по правам человека в таких влиятельных организациях, как ООН и Совет Европы, поддержали эту позицию. Однако проблему это не решило. Простого порицания со стороны правозащитников властям оказалось мало, а более серьезных действий от мировой общественности, к сожалению, так и не последовало.
Очевидно, что в таких условиях для решения проблемы нужен системный подход. 24 апреля в Москве состоялось открытое расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике, на котором мы с коллегами обсудили существующие перспективы выхода из сложившейся ситуации. Был сформулирован перечень проблем, решение которых должно быть незамедлительным. В первую очередь это освобождение журналиста Кирилла Вышинского, который из-за произвола властей Украины стал узником совести. Во-вторых, это проблема одиозного украинского интернет-сайта "Миротворец", который мог сыграть не последнюю роль в гибели уже двух журналистов. Третий вопрос — это противоправная практика выдворения российских журналистов другими государствами. И наконец — абсолютно необоснованные санкции в отношении сотрудников российских СМИ. На наш взгляд, страны, которые желают вести с Россией конструктивный диалог, должны услышать наше мнение по этим вопросам и сделать шаг навстречу.
Сегодня для того, чтобы комплексно решить проблему взаимопонимания, нужно лечить не только отдельные симптомы, но и, как говорят врачи, "иммунную систему" в целом. Считаю, что международная правовая база, защищающая представителей нелегкой журналистской профессии, нуждается в перезагрузке.
Начать реализацию этого масштабного процесса можно и в России. Полагаю, что было бы полезным создать в стране консолидированную рабочую группу из представителей Союза журналистов России, ведущих СМИ и профильных НКО, а также юристов и правозащитников. В таком широком экспертном составе группа смогла бы проводить мониторинг нарушения прав российских и зарубежных журналистов и выработать новые механизмы их эффективной правовой защиты.