Земляника и клубника как летние суперфуды. Что успеть из них приготовить в короткий сезон

Полина Манская — о том, что всем знакомые земляника и клубника не так просты, как кажутся, и годятся не только для десертов

Мы живем в эпоху ЗОЖ и суперфудов, продуктов с высокой концентрацией полезных веществ. Все скупают ягоды годжи из Тибета, асаи из Бразилии или даже семена арбуза, которые тоже в моде. А я считаю, что самые настоящие суперфуды — это ягоды и фрукты в сезон. Любой кабачок и яблоко именно сейчас обладают суперспособностями и суперсилой. Именно сейчас в них больше всего витаминов и вкуса — никакие годжи не сравнятся. Тем более что некоторые суперпродукты есть только у нас. Главная радость, помимо молодой моркови и свежей зелени, — это, конечно, клубника, а еще важнее — дикая лесная земляника. Сезон у земляники совсем короткий, а если начало лета выдается жарким и сухим, то он длится и того меньше: иногда всего каких пару недель. Поэтому ловим момент и скупаем землянику у бабушек — всем от этого только польза. Гениальная ягода На прошлых выходных мы с друзьями ездили в Суздаль на пару дней. Там мы планировали устроить большой ужин и большинство продуктов привезли из Москвы. Но кое-что я хотела купить там, к примеру, овощи и какие-то фрукты. Однако на местном рынке выбор продуктов оказался совсем небольшим, а если честно, помимо их местной гордости — огурцов и всего, что с ними связано, — не было практически ничего, кроме земляники. Вот ее-то я и набрала побольше. Главное открытие поездки: земляника — гениальная ягода. Да что там ягода — это гениальный продукт, который подходит практически ко всему.

Начнем с самого начала. Все знают, что из земляники варят варенье, оно очень вкусное. Еще вкуснее есть ее просто так, без всего, прямо из стаканчика, не отходя от прилавка. Еще один способ — залить ее молоком и чуть растолочь. Я же предлагаю немного поэкспериментировать. На суздальской даче под рукой не оказалось никакого соуса, и я решила сделать сальсу из земляники, рецепт которой — внизу. При приготовлении важно помнить, что, когда перекладываем землянику в миску и трем сверху цедру лайма, нам нужен самый верхний, тонкий зеленый слой. С чем подавать? На закуску у меня был халуми. Кипрский сыр из козьего молока просто создан для гриля. Найти его сегодня не проблема, есть почти в каждом супермаркете. Его режем на толстые бруски, немного поливаем оливковым маслом, посыпаем листьями свежего тимьяна (по желанию) и отправляем на гриль или сковороду. Готовим по паре минут с каждой стороны — он должен стать зажаристым снаружи и мягким внутри. Выкладываем на тарелку и посыпаем сверху получившейся земляникой.

Ровно такой же трюк можно проделать с гребешками, которые поливаем оливковым маслом, добавляем чуть тимьяна и соли и готовим на гриле на открытом огне или на сковороде. Получается изысканно и очень красиво. Становится ясно, что гребешки и земляника созданы друг для друга. А еще лучше — если подавать гребешки сырыми, как карпаччо, а сверху — землянику. Тогда здесь не лишним будет добавить еще и суздальский огурец, порезанный аккуратным маленькими кубиками. Минимум телодвижений, а результат — как в лучшем ресторане.

На эту тему Черемша, щавель и спаржа как символ весны и повод для смелых кулинарных экспериментов

Можете еще попробовать подать землянику с сыром бураттой, ей почти все к лицу. Тут вообще даже готовить ничего не надо. Берете самую красивую тарелку, лучше небольшую, но немного глубокую. В нее кладете буратту, сверху горсть земляники, чуть оливкового масла, свежий молотый черный перец и пару листиков базилика. Все готово. У земляники очень большой гастрономический потенциал: она дикая, не слишком сладкая, очень насыщенная и местами даже чуть островатая в своем ярком вкусе. Благодаря этому делать с ней можно очень многое и подавать не только к рыбе и сырам, как написано выше. Но об этом — как-нибудь в другой раз. Секрет клубничного варенья Клубника тоже не отстает от земляники: она будет хороша к жирной и плотной рыбе, такой как лосось, сом, осетрина. Только прежде, чем подавать свежую клубнику к рыбе, подмаринуйте ее в чем-то сладковатом — густом бальзамике или гранатовом соусе. А затем — на гриль или в духовку, как больше нравится. Тут не даю точных рекомендаций, фантазируйте и делитесь впечатлениями и рецептами, для этого целое лето впереди! Само собой, все будут варить с клубникой варенье на зиму, и я здесь не исключение. У меня есть свой секретный ингредиент для клубничного варенья, это — черный перец. Да, как бы странно это ни звучало, но острота черного перца делает клубничное варенье особенным, ярким и очень-очень вкусным.

Когда я делала такое варенье много лет назад в первый раз, я сварила его совсем чуть-чуть, на пробу. Попробовала ложку, вторую и так не заметила, как съела целую банку за один присест. Нотка остроты в клубничном варенье обладает каким-то чуть ли не наркотическим эффектом — оторваться невозможно. Здесь главное — не переборщить и добавить мелкомолотого свежего перца совсем немного, на три больших стакана клубники — максимум пол чайной ложки без горки. Варенье получится еще более вкусным, если вольете в него две столовые ложки бальзамического уксуса высокого качества или небольшой бокал красного сухого вина. Лучше всего "замариновать" клубнику в бальзамике и/или вине на ночь и только потом варить варенье. Как и с чем его есть? Просто так, без всего, поверьте, оно "улетает" быстро. Однако можно использовать его и как базу для соуса, в особенности для утки. Можно и просто с блинами, сырниками и тостами. Хоть оно и необычное на первый взгляд, но подойдет ко всем традиционным и привычным вариантам. Клубника и сыры Чем клубника вкуснее и слаще, тем больше вариантов интересных рецептов и идей. Свежая клубника отлично сочетается с мягкими сырами, в том числе твороженными козьими, но особенно — с рикоттой. Вот самый простой салат для летнего стола — с клубникой и козьим сыром. Нарезаем клубнику не очень крупно, смешиваем c листьями свежего базилика (рвем листья прямо руками), сверху крошим козий сыр (его можно побольше), заправляем смесью оливкового масла, бальзамика и лимона, поливаем ею салат сверху и посыпаем орехами на ваш вкус. Можно сделать похожую версию салата, но чуть интереснее, если добавить очень тонко нарезанный фенхель и бейби-шпинат, а сверху посыпать хорошо зажаренным миндалем. Яркое, элементарное и запоминающееся блюдо для летнего стола готово! И все это в моем любимом жанре — рецепт без рецепта.

Несколько главных лайфхаков. Первый — клубника идеально сочетается с базиликом. И тут открывается большой простор для действий. Мороженое из базилика плюс свежая клубника или взбитый в однородный ярко зеленый крем сыр маскарпоне с базиликом на тосте, с клубникой сверху. Или тост с нежнейшим паштетом из куриной или утиной печени, а сверху — мелко порубленная клубника с базиликом. Вариантов — миллион.

На эту тему Золотая утка и красные апельсины. Легкое новогоднее меню от Елены Чекаловой