"Оскары" ей к лицу: как Мэрил Стрип стала одной из лучших актрис в истории

Иногда кажется, что кинопремии придумали специально для того, чтобы вручать их Мэрил Стрип, в то время как другим исполнителям они достаются по чистой случайности. Нескончаемый поток наград, возлагаемый к ногам американской актрисы, — одна из немногих непоколебимых констант в нашем переменчивом мире. Практически каждая третья ее роль претендует на "Оскар". Всего у нее 21 номинация, что является недостижимым рекордом: у ближайших преследователей Джека Николсона и Кэтрин Хепберн — по 12. Последняя, впрочем, опережает Стрип по выигранным золотым статуэткам — четыре против трех. С другой стороны, Мэрил еще не закончила карьеру и имеет шансы заслужить лавры главной актрисы всех времен.

Описание Во время 84-й церемонии вручения премии "Оскар", со своей наградой за лучшую женскую роль в фильме "Железная леди", 2012 год © AP Photo/Joel Ryan

Захватывать мир Стрип помогает ее универсальность: ей по плечу как надрывные драмы, так и легкомысленные черные комедии, а также пение в мюзиклах, благо в детстве она училась оперному вокалу. Она настолько разносторонняя в своих ролях, что никто, кроме ее близких, не представляет, какая она на самом деле. 100 голосов Мэрил Стрип Большинство российских зрителей мало знакомы с одной из ярчайших граней таланта Мэрил Стрип. Игра голосом — крайне важный аспект в создании актерского образа. Увы, в дубляже эти нюансы неминуемо страдают и теряются, особенно в случае с Мэрил. Дело в том, что она — непревзойденный мастер всевозможных акцентов. В своих картинах ей не раз случалось демонстрировать безупречное произношение с английским, ирландским, австралийским, датским и итальянским говором. В своей лучшей и самой пронзительной роли в "Выборе Софи" она изъяснялась с польским акцентом, а временами — и на чистых польском и немецком языках. Впрочем, для Стрип затейливые прононсы — самое легкое из того, что она делает. Секрет прост: у нее феноменальная память, и она просто по-детски копирует и повторяет речь, которую ей доводилось слышать.

Описание Плакат фильма "Железная леди" напротив здания парламента в центральном Лондоне, 2011 год © REUTERS/Luke MacGregor

Стрип также в совершенстве владеет искусством подражания при перевоплощении в реальные фигуры. В "Железной леди" (2011) она предстала настоящей копией Маргарет Тэтчер, бывшего премьер-министра Великобритании. В фильме "Джули и Джулия" она столь же точно вжилась в манеры оптимистичной Джулии Чайлд, шеф-повара французской кухни со своим шоу на телевидении. Всем нужна Мэрил Мэрил Стрип феноменальна еще и способностью оставаться востребованной в любое время. Пока такие глыбы актерского цеха, как Дастин Хоффман, Аль Пачино, Джек Николсон и Роберт Де Ниро сходят с дистанции или размениваются на проходные второсортные комедии, Мэрил стабильно соревнуется за самые престижные награды. Неслучайно, что сравнивать ее приходится с выдающимися актерами-мужчинами, потому что у женщин в Голливуде проблемы с карьерой начинаются намного раньше. Когда дамы преодолевают 40-летний рубеж, интерес продюсеров к ним резко остывает. Сама Стрип в том возрасте мрачно предрекала, что через 20 лет она и все ее актрисы-сверстницы останутся без работы. По крайней мере, насчет себя она погорячилась.

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В молодости Мэрил часто натыкалась на скепсис голливудских боссов, которые считали ее недостаточно красивой для их "нетленок". Порой подобные мысли посещали и ее саму: она думала, что для ее роли в мелодраме "Женщина французского лейтенанта" (1981) лучше бы подошла более смазливая девушка. Многие продюсеры видели ее скорее характерной актрисой, чем звездой, — как в принципе и она сама. Несоответствие киношным стандартам красоты она компенсировала талантом и харизмой, которые позволяли ей находить выигрышные партии и перетягивать внимание на себя, когда ей доставались персонажи второго плана. Вместо того чтобы играть зависимых от мужчин красоток, она искала сложных противоречивых героинь. Ее привлекали несимпатичные, несовершенные и надломленные характеры, чьи изъяны интересно исследовать. Благодаря подобной разборчивости Стрип задержалась в профессии до почтенного возраста. Актерское призвание она видит в том, чтобы давать голос персонажам — как историческим, так и вымышленным, — и доносить их истории до зрителей в качестве рупора.

Описание Во время премьерного показа фильма "Мосты округа Мэдисон", 1995 год © AP Photo/Chris Pizzello

В нужные моменты Мэрил умела переосмыслить свой образ и оживить репертуар. Если поначалу она славилась серьезными ролями, то в 1990-е актриса стала активно сниматься в комедиях (например, "Смерть ей к лицу" Роберта Земекиса). Затем она эффектно сыграла в мелодраме "Мосты округа Мэдисон" с Клинтом Иствудом. Фильм собрал завидную сумму в прокате ($182 млн при бюджете $24 млн), а Стрип в свои 46 лет доказала Голливуду, что женщины среднего возраста могут быть интересны зрителю как романтические героини. Мэрил практически не снимается в дорогих постановках и блокбастерах, но фильмы с ней неплохо окупаются. На данный момент ее личный кассовый рекорд — это Мамма Mia! (2008), собравшая $609 млн. Секреты актерского мастерства Стрип берется за столь разномастные роли, что в 1980-е ее даже критиковали за то, что она никогда не играет саму себя, а ее подход называли механическим, холодным и бездушным, пусть и технически безукоризненным. Сама Мэрил уверяет, что в основе ее лицедейства всегда лежит эмпатия.

Для Стрип важен творческий контроль и доля импровизации, поэтому она часто бывает очень настойчива с режиссерами, кропотливо прорабатывая характер своих героинь. Иногда она даже требует, чтобы ее диалоги переписали, когда ей кажется, что их придумал мужчина, не слишком понимающий женский образ мыслей. В "Крамер против Крамера" по просьбе режиссера она сама переделала и сочинила для своего персонажа два ключевых монолога. В драме Роберта Бентона муж и жена в разводе борются за опеку над сыном. Первоначальный сценарий изображал героиню, оставившую свое чадо на полтора года, в излишне негативном ключе: слишком одномерной и нарциссичной. Проникновенные слова, подобранные Стрип, сделали ее более человечной и глубокой (а заодно принесли актрисе ее первую золотую статуэтку).

Описание Во время спора с Дастином Хоффманом о сценах в фильме "Крамер против Крамера", 1979 © Photo by Columbia Pictures/Getty Images