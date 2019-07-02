Плюсы совместного потребления. Почему будущее за такими проектами, как Uber и Airbnb

В последние годы в нашу повседневную жизнь постепенно, но очень прочно включаются элементы так называемой Sharing Economy, или экономики совместного потребления. Можно сказать, что это происходит незаметно и "экологично". Более того, это происходит не только в России, но и во всем мире. Для того чтобы оценить масштаб подобных изменений, стоит лишь упомянуть уже ставшие привычными названия компаний, бизнес-модель которых основана на принципе совместного потребления. Это Uber, Airbnb, BlaBlaCar, а также целый ряд конкурирующих каршеринговых проектов, действующих под различными названиями.
Универсальность "шеринговых" услуг
Как мы видим, эти проекты связаны с поездками или с временным проживанием. Однако это вовсе не означает, что экономика совместного потребления применима только для таких отраслей. Этот факт скорее указывает на то, что модель Sharing Economy идеально подходит для путешествий, поездок и краткосрочной аренды жилья. В то же время по подобному принципу уже организованы многочисленные сервисы в самых различных сферах. Он подходит для сдачи в аренду большого класса дорогостоящих вещей, которые нет необходимости приобретать в собственность. Хороший пример — строительные инструменты. Менее тривиальный случай — это такая услуга, как возможность для туристов какое-то время питаться домашней едой в гостях.
Стоит обратить внимание и на еще одну близкую по своим характеристикам сферу, которая активно развивается. Речь идет про рынок бывших в употреблении вещей на таких площадках объявлений, как Avito или "Юла". На них, в частности, массово покупается и продается не новая детская одежда и обувь, которая по понятным причинам зачастую находится в хорошем состоянии. Более того, приобретенные не новые вещи нередко перепродаются по сопоставимой цене после того, как становятся уже не нужны.
По сути, в данном случае мы наблюдаем еще одну форму совместной аренды вещей, которая отличается лишь тем, что в момент приобретения на время за них выплачивается полная рыночная стоимость. Не стоит недооценивать потенциал и значимость подобной формы смены владельцев имущества. Через те же доски объявлений нередко продаются и покупаются такие дорогостоящие предметы, как промышленное и технологическое оборудование, автомобили и даже действующие бизнесы. Иными словами, неоднократный оборот бывших в употреблении вещей не ограничивается лишь обыденными потребительскими товарами.
Sharing Economy во времена СССР
Согласно экспертным оценкам, среднегодовые темпы роста рынка Sharing Economy составят около 33% вплоть до 2025 года. По-видимому, для широкого развития "шеринговых" услуг в ближайшие годы сложились объективные предпосылки. Почему же это произошло именно в наше время? Попробуем обозначить основные факторы.
Важно помнить, что "все новое — это хорошо забытое старое". Идея сервисов, основанных на взаимном потреблении, далеко не нова. В советское время услуга проката разнообразных вещей пользовалась широкой популярностью. Тогда это было в значительной степени связано с дефицитом самых разнообразных бытовых товаров в продаже при их вполне доступной цене. В те годы молодая семья могла длительное время использовать взятый в прокат черно-белый телевизор или электрический утюг до счастливого момента их покупки в собственность. Краткосрочный прокат таких спортивных инструментов, как лыжи, коньки, велосипеды, катамараны и т.п., не прекращал свое существование и во времена перестройки в России, а также в годы становления нынешней рыночной экономики.
Повторимся, что в целом успешность советской системы проката была основана на дефиците ряда товаров. При этом она носила достаточно выраженную социальную функцию. Например, широкая сеть лыжных баз была организована с целью предоставить большому числу людей доступную возможность занятия спортом. Цены на их услуги были невысокими, а получение прибыли от проката инвентаря имело лишь второстепенное значение. Это очень важный момент. Здесь явно просматривается прообраз ряда современных сервисов совместного потребления, которые предполагают невысокую плату или же вообще являются бесплатными. Например, в центре Екатеринбурга можно было наблюдать бесплатную летнюю общественную библиотеку. Книги находились в свободном доступе на стеллажах, рядом с уличными скамейками. Каких-либо признаков разграбления этого имущества не наблюдалось. Не будем забывать о том, что экономику совместного потребления также называют "экономикой доверия".
Эффективность совместного потребления
Добавим, что платность или бесплатность товаров и услуг в экономике глобального потребления иногда не является принципиальным моментом. В среднем за их использование взимается доступная разумная плата, обеспечивающая приемлемую рентабельность и дальнейшее развитие проекта. За любой товар или услугу всегда кто-то платит. Но хозяин не всегда хочет или может использовать их лично. В настоящее время люди в отдельных частях света до сих пор умирают от голода. Этого могло бы не происходить, если бы они имели доступ к еде, которую просто выбрасывают в развитых странах. Поэтому развиваются благотворительные проекты, которые реализуют подобные возможности.
В нынешних реалиях товарного изобилия многие вещи и услуги недоступны именно по причине их высокой стоимости. Форма совместного потребления нередко способна решить эту проблему. Например, сервис подбора попутчиков при дальней поездке на автомобиле позволяет реально сэкономить деньги всем участникам процесса. Для поставщиков услуг это вполне логичный и действенный способ расширения платежеспособного спроса.
Как мы видим, экономика совместного потребления удивительным образом способна решать диаметрально противоположные проблемы. Она эффективна как при недостатке каких-то вещей и услуг в продаже, так и в случае их недоступности по причине высокой стоимости.
Решение проблемы избыточных ресурсов
Однако история развития сервисов совместного потребления также не лишена и темных пятен. Например, десяток лет назад по странам СНГ прокатилась волна мошенничеств с так называемым клубным отдыхом, или таймшерами. Ну а в настоящее время при заказе такси через Uber нельзя быть полностью уверенным в добросовестности исполнителя заказа. Московские таксисты по своему обыкновению стремятся под различными предлогами завысить рассчитанную электронной системой стоимость поездки из аэропорта. Компании-посредники нередко контролируют качество предоставляемых услуг лишь через интернет, с помощью системы рейтингов и отзывов. Это необходимо, но этого не всегда достаточно.
Тем не менее экономика совместного потребления продолжает набирать обороты. Надо признать, что в целом современные IT-технологии все же позволяют обеспечить предоставление массовых доступных услуг с приемлемым уровнем качества. Глубинное преимущество экономики совместного потребления заключается в том, что она позволяет частично решить проблему большого количества имеющихся, но не используемых ресурсов. Здесь необходимо сделать небольшое теоретическое отступление.
Важным условием для существования и развития современной капиталистической экономики является постоянный рост производства и потребления. Этот процесс привычно называется ростом экономики. Подспудно предполагается, что экономика должна непрерывно расти и что это хорошо. Очевидно, что даже в масштабах планеты этот путь является тупиковым. В мире уже давно существуют такие явления, как кризис перепроизводства и избыток неиспользуемых производственных мощностей. Конечно, небогатые страны Азии и Африки еще могут обеспечить дальнейший рост глобального потребления товаров. Однако уже сейчас понятно, что это способно создать неразрешимые экологические проблемы и для развивающихся стран, и для экономически развитых государств. Экономика совместного потребления является одним из реальных способов смягчения этой проблемы.
Volkswagen и Tesla на гребне волны?
Необходимо понимать и тот факт, что в настоящее время жизненный цикл многих товаров сильно сокращается. Даже в случае сохранения хорошего внешнего вида и работоспособности они рискуют через какое-то время морально устареть или выйти из моды. Вполне логично, что такую вещь намного рациональнее не покупать, а просто арендовать. В XX веке можно было приобрести автомобиль, использовать его много лет и передать детям по наследству. В настоящее время подобное потребительское поведение просто потеряло практический смысл по целому ряду объективных причин. Обладание многими вещами перестает быть самостоятельной ценностью и теряет свой былой смысл в случае, если их можно арендовать.
Глобальные компании вполне осознают этот сдвиг парадигмы своих потребителей. Самые дальновидные из них пробуют "оседлать" эту волну. Например, германский автопроизводитель Volkswagen AG запустил каршеринг собственных электромобилей в Берлине. Он планирует активно расширять подобную практику. Ну а экстравагантная компания Tesla может пойти еще дальше. К 2020 году она собирается запустить около миллиона беспилотных такси. При этом предполагается, что владельцы самоуправляемых электрокаров смогут сдавать их в аренду и зарабатывать около 70% от стоимости выполненных заказов.