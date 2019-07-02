Плюсы совместного потребления. Почему будущее за такими проектами, как Uber и Airbnb

В последние годы в нашу повседневную жизнь постепенно, но очень прочно включаются элементы так называемой Sharing Economy, или экономики совместного потребления. Можно сказать, что это происходит незаметно и "экологично". Более того, это происходит не только в России, но и во всем мире. Для того чтобы оценить масштаб подобных изменений, стоит лишь упомянуть уже ставшие привычными названия компаний, бизнес-модель которых основана на принципе совместного потребления. Это Uber, Airbnb, BlaBlaCar, а также целый ряд конкурирующих каршеринговых проектов, действующих под различными названиями.

Универсальность "шеринговых" услуг

Как мы видим, эти проекты связаны с поездками или с временным проживанием. Однако это вовсе не означает, что экономика совместного потребления применима только для таких отраслей. Этот факт скорее указывает на то, что модель Sharing Economy идеально подходит для путешествий, поездок и краткосрочной аренды жилья. В то же время по подобному принципу уже организованы многочисленные сервисы в самых различных сферах. Он подходит для сдачи в аренду большого класса дорогостоящих вещей, которые нет необходимости приобретать в собственность. Хороший пример — строительные инструменты. Менее тривиальный случай — это такая услуга, как возможность для туристов какое-то время питаться домашней едой в гостях.

Стоит обратить внимание и на еще одну близкую по своим характеристикам сферу, которая активно развивается. Речь идет про рынок бывших в употреблении вещей на таких площадках объявлений, как Avito или "Юла". На них, в частности, массово покупается и продается не новая детская одежда и обувь, которая по понятным причинам зачастую находится в хорошем состоянии. Более того, приобретенные не новые вещи нередко перепродаются по сопоставимой цене после того, как становятся уже не нужны.

По сути, в данном случае мы наблюдаем еще одну форму совместной аренды вещей, которая отличается лишь тем, что в момент приобретения на время за них выплачивается полная рыночная стоимость. Не стоит недооценивать потенциал и значимость подобной формы смены владельцев имущества. Через те же доски объявлений нередко продаются и покупаются такие дорогостоящие предметы, как промышленное и технологическое оборудование, автомобили и даже действующие бизнесы. Иными словами, неоднократный оборот бывших в употреблении вещей не ограничивается лишь обыденными потребительскими товарами.

Sharing Economy во времена СССР

Согласно экспертным оценкам, среднегодовые темпы роста рынка Sharing Economy составят около 33% вплоть до 2025 года. По-видимому, для широкого развития "шеринговых" услуг в ближайшие годы сложились объективные предпосылки. Почему же это произошло именно в наше время? Попробуем обозначить основные факторы.

Важно помнить, что "все новое — это хорошо забытое старое". Идея сервисов, основанных на взаимном потреблении, далеко не нова. В советское время услуга проката разнообразных вещей пользовалась широкой популярностью. Тогда это было в значительной степени связано с дефицитом самых разнообразных бытовых товаров в продаже при их вполне доступной цене. В те годы молодая семья могла длительное время использовать взятый в прокат черно-белый телевизор или электрический утюг до счастливого момента их покупки в собственность. Краткосрочный прокат таких спортивных инструментов, как лыжи, коньки, велосипеды, катамараны и т.п., не прекращал свое существование и во времена перестройки в России, а также в годы становления нынешней рыночной экономики.