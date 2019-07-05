Пустынная площадь Святого Петра и чинность: как Владимир Путин побывал в Ватикане

Путин — не новичок в Ватикане. Весь четко определенный, неизменный и многократно отточенный церемониал ему должен быть уже хорошо знаком: чинные "джентльмены", или камергеры, которые медленно проводят делегацию по залам Апостольского дворца, украшенного фресками знаменитых мастеров, приветственное рукопожатие под камеры, достаточно аскетичное пространство библиотеки, где за деревянным столом проходит беседа с Папой, звон колокольчика, который сообщает о завершении беседы за закрытыми дверями. К главе Римско-католической церкви российский лидер приехал в шестой раз. Впервые он встретился с Иоанном Павлом II в 2000 году, затем возвращался в Ватикан в 2003 году, когда на папском престоле был еще польский понтифик, в 2007 году российского лидера принимал немец Бенедикт XVI, а с нынешним Папой, Франциском, у Путина состоялась уже третья встреча. До этого они виделись в 2013-м, вскоре после избрания аргентинского архиепископа Бергольо на папский престол, и в 2015 году.

Описание Автомобиль Aurus кортежа президента РФ Владимира Путина во дворике Сан Дамасо у Апостольского дворца © Михаил Метцель/ТАСС

Едва ли были какие-то сюрпризы и для принимающей стороны. Об опоздании главы российской делегации ватиканский протокол был извещен незадолго до назначенного времени аудиенции. В итоге встреча началась ровно на час позже и продлилась около часа, что почти вдвое дольше, чем стандартная аудиенция глав государств и правительств, и ровно вдвое дольше, чем длилась встреча Франциска с президентом США Дональдом Трампом, который приезжал в Ватикан два года назад. К слову, многие сравнивали визиты двух президентов с точки зрения внушительного числа аккредитованных журналистов и принятых мер безопасности. Площадь Святого Петра перед одноименным собором была совершенно пустынна, какой ее почти невозможно представить в разгар туристического сезона, как и ведущий к ней центральный проспект Кончилиационе. О чем и как говорили Для наблюдателей в таких встречах важны не только слова, но и язык жестов. Несмотря на то, что нынешняя встреча Путина и Франциска — уже третья, в начале ее оба держались достаточно официально и сдержанно, не проронив ни слова и сохраняя личное пространство друг друга. Все изменилось после часового общения. Оно закончилось обменом подарками, которые оказались вполне символичными. Путин преподнес Франциску большую икону святых апостолов Петра и Павла со словами: "Вы (католики) только что отметили их праздник — 29 июня, а мы (православные) отмечаем его 12 июля". Он также подарил понтифику диск с новым, еще не представленным широкой публике фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о Микеланджело (гений Возрождения много работал в Ватикане, расписав знаменитую Сикстинскую капеллу и спроектировав нынешний собор Святого Петра). Президент, передавая подарок, сказал, что делает это от имени знаменитого режиссера, который просил, если будет возможность, посмотреть кино. Франциск, со своей стороны, преподнес Путину несколько папских документов, в том числе послание ко Всемирному дню мира, которое понтифик публикует ежегодно к 1 января ("Я лично для вас подписал сегодня эту копию", — уточнил папа), а также исторический документ — совместную декларацию "О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования", подписанную понтификом в начале года в Абу-Даби с верховный имамом старейшего и крупнейшего исламского университета "Аль-Азхар" шейхом Ахмедом ат-Тейибом. Известно, что папа римский очень дорожит этой договоренностью с важным представителем исламского мира о совместных усилиях по борьбе с религиозным экстремизмом.

Описание Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Символичный характер призыва к миру носил и другой папский дар — медаль в честь шестого года понтификата, посвященная 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На медали воспроизведена цитата "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне" из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года. Крупный офорт (разновидность гравюры) с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года стал для Франциска поводом пригласить Путина вернуться снова: "Так вы не забудете Рим".

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Прощаясь, Франциск и Владимир Путин обменялись фразами, каждый на своем языке. Некоторая заминка возникла, поскольку переводчики находились в этот момент не рядом. Папа, как потом сообщили ватиканские службы, произнес свою обычную фразу, которой он приветствует верующих: "Молитесь за меня". Путин в ответ поблагодарил за "уделенное время и интересую и содержательную беседу". Такое обращение друг к другу стало свидетельством сердечности и взаимопонимания и как будто обещанием продолжить это общение. Из официального коммюнике службы печати Святого престола следует, что Путин и Франциск обсудили ситуации в Венесуэле, Сирии, на Украине, а также значимые вопросы жизни Римско-католической церкви в России. Некоторые детали общения с глазу на глаз потом раскрыл Владимир Путин. Так, он рассказал, что Франциск признался, что без осознания всей глубины философии Федора Достоевского нельзя быть настоящим священником. О любви к творчеству русского классика аргентинский понтифик говорил не раз.

Описание Папа Римский Франциск и президент РФ Владимир Путин © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Главная интрига Нынешняя встреча — первая после исторического общения Франциска с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на Кубе в феврале 2016 года. Накануне приезда Путина и в итальянских, и в российских СМИ продолжали гадать, не передаст ли российский президент приглашение Папе посетить Россию. Для осуществления поездки Ватикану формально необходимо приглашение руководства той или страны и местного католического епископата. Однако негласно необходимо учитывать и позиции местной церкви. Сам Франциск неоднократно изъявлял желание приехать в Россию. Наша страна всегда была заветной целью для римских понтификов. Но о визите Иоанна Павла II не могло быть даже и речи, хотя формальное приглашение от Бориса Ельцина, возможно, и было. Сейчас процесс сближения РПЦ и Римско-католической церкви гораздо более очевиден, особенно в культурно-гуманитарной области, однако от РПЦ пока не исходит сигнала о готовности принять главу всех католиков. Не готова, как следуют результаты опросов, и паства. После почти тысячелетнего раскола (с 1054 года) в менталитете многих православных прочно укрепился несколько враждебный образ Папы Римского. По словам иерархов РПЦ, "условия пока не созданы", а в Ватикане всегда отмечают, что церковь движется вперед небольшими шагами. Надо сказать, такое незримое препятствие для поездки Папы существует не только в России, но и в Сербии, где тоже пока не бывал ни один понтифик. Высокий уровень отношений между государствами, разумеется, способствует развитию межцерковного диалога. Но необходимо разделять российско-ватиканские отношения и отношения между Русской православной и Римско-католической церквями, которые идут по двум разным трекам. В РПЦ считают встречу российского президента с главой Ватикана важной и полезной с точки зрения общего мирового благополучия, но о приглашении в Россию для Папы не сообщалось и после нынешнего визита.

Описание Папа Римский Франциск и президент РФ Владимир Путин © Vatican Media/­Handout via REUTERS

Совпадение дат Достаточно символичным местные наблюдатели посчитали тот факт, что Путин, воспринимаемый многими в западном мире как главный антагонист США, приехал к Папе в день американского национального праздника — Дня независимости. Позиции Ватикана по многим международным проблемам на данный момент кажутся гораздо ближе к российским, чем к американским. Это касается и отношения к событиям в Венесуэле, и к украинскому кризису, и к войне в Сирии. По этим вопросам Ватикан придерживается очень осторожных оценок. К тому же здесь ценят усилия России по защите прав христиан на Ближнем Востоке, а также сохранению традиционных христианских ценностей.

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В связи с визитом Путина обсуждали и другую дату — 5 июля. Еще в начале мая Ватикан объявил, что в этот день Франциск собирает в Ватикане верховных архиепископов, членов Постоянного синода и митрополитов Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) для обсуждения вопросов оказания помощи населению Украины, "переживающему сложную и деликатную ситуацию". Многие наблюдатели усмотрели некую связь с тем, что понтифик призывает своих подопечных с Украины, где наблюдается настоящий церковный раскол, сразу после встречи с российским президентом. В Ватикане заверили на разных уровнях, что это чистое совпадение. Однако важен сам по себе факт, что Папа, не вмешиваясь априори в дела православных церквей, следит за ситуацией на Украине, где вопросы религии все более политизируются, и католические представители тоже подвергаются этому процессу. Политизация и идеологизация веры, по мнению Ватикана, является грехом.

Описание Площадь Святого Петра в день визита Путина была совершенно пустынной © Вера Щербакова/ТАСС