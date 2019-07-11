США и Великобритания: милые бранятся, а не тешатся

Андрей Шитов — о том, почему ушел в отставку британский посол в Вашингтоне и выгодно ли сейчас Лондону цепляться к России

Был такой советский анекдот: человек звонит в КГБ и жалуется, что у него улетел попугай. Ему строго отвечают, что подобной ерундой не занимаются. А он говорит: если вы его вдруг поймаете, имейте в виду, что я его взглядов не разделяю. Примерно в такой же глупой ситуации оказалось на днях правительство Великобритании. В прошлые выходные газета Daily Mail со ссылкой на "беспрецедентную утечку", которую издание не без лицемерия именует "прискорбной", опубликовала выдержки из дипломатических донесений британского посла в Вашингтоне сэра Кима Дэррока, содержащие крайне нелицеприятные отзывы о президенте США Дональде Трампе и его администрации. Посол после этого подал в среду в отставку, но слов, однажды написанных им и ныне опубликованных, уже не воротишь. Посол о Трампе Хозяин Белого дома характеризуется им, как "никчемный" и "некомпетентный" руководитель, который, несмотря на свое высокое положение, "излучает неуверенность в себе". Распри в окружении американского лидера описываются, как политическая "поножовщина". В одной из докладных, датированной 2017 годом, Дэррок пишет: "Мы на самом деле не ожидаем, что нынешняя администрация станет значительно более нормальной, менее дисфункциональной, менее непредсказуемой, менее разобщенной, менее дипломатически неуклюжей и неумелой". В другом послании говорится: "Не думаю, что нынешняя администрация когда-либо будет выглядеть компетентной".

Описание Посол Великобритании в США Ким Дэррок © REUTERS/Henry Nicholls

Подлинность документов британский МИД изначально не отрицал. Но посол — все же не попугай, от него просто так не открестишься. И власти Соединенного Королевства принялись балансировать: с одной стороны, решительно осуждать утечку и заверять, что опубликованные выдержки не отражают позицию официального Лондона, а с другой — подчеркивать право посла на откровенное изложение своих мнений в закрытой служебной переписке. Изложение всех этих подходов отличалось словесной эквилибристикой. В заявлении канцелярии премьер-министра на Даунинг-стрит подчеркивалось, что опубликованные материалы "не отражают близости и ценности" отношений с США для Великобритании. Что ж, и в самом деле этого — не отражают. Еще больше мне понравился комментарий британского МИД с напоминанием о том, что оценки послов — это "не обязательно взгляды министров и в целом правительства" страны. То есть, видимо, по большей части — да, но не обязательно.

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А Дэррок, между прочим, с доверием относился к домыслам о предвыборном "сговоре" штаба Трампа с Россией и докладывал в Лондон, что в этой истории "нельзя исключать наихудшего". Пересказывал слухи о том, будто некие "сомнительные российские финансисты" могли выручать Трампа и его зятя Джареда Кушнера "на грани банкротства в прошлые десятилетия". Вообще указывал, что политическая карьера нынешнего президента США может окончиться "позорным крахом", хотя и не исключал, что тот может все же "восстать из пламени, как Шварценеггер в концовке "Терминатора", и предлагал не торопиться "сбрасывать его со счетов". Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в США показало, что никакого сговора на самом деле не было, и по сути подтвердило правоту Трампа, изначально называвшего его охотой на ведьм. В этом свете задним числом трудно отделаться от впечатления, что в своих донесениях Дэррок просто ретранслировал в свою столицу то, что там хотели услышать. Кстати, и само расследование ведь изначально во многом опиралось на печально известное скабрезное "досье", сфабрикованное бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом, и на рассказы бывшего австралийского посла в Великобритании. То есть "лондонский след" просматривается… Трамп о британцах В общем, не приходится удивляться тому, что в Белом доме лондонская скандальная утечка вызвала возмущение и решительный отпор, с переходом на личности. В конечном счете Трамп назвал Дэррока "напыщенным болваном". Заодно он прошелся и по Мэй, которая, по его словам, не слушала его добрых советов по поводу Brexit, т.е. переговоров по выходу Британии из ЕС, за что и поплатилась. "Я говорил [ей], как заключить эту сделку, но она сглупила, пошла своим путем и не справилась. Катастрофа!" — написал президент США. На его взгляд, "хорошая новость" для британцев заключается в том, что "у них скоро будет новый премьер-министр". Ранее Трамп сообщал в любимом микроблоге, что "не знает" Дэррока, "но в США [тот] не вызывает симпатии и хорошего отношения". "Мы больше не станем иметь с ним дело", — констатировал глава американской администрации.

Описание Президент США Дональд Трамп премьер-министр Великобритании Тереза Мэй © AP Photo/Frank Augstein

После этого специалисты по обе стороны Атлантики принялись гадать, что конкретно имелось в виду. Но прежде всего следует уточнить, что с британским послом, ныне уже отставным, американский лидер все же знаком. Они не раз виделись на различных мероприятиях в Вашингтоне, не говоря уже о том, что дипломат по должности сопровождал президента США в ходе его недавнего государственного визита в Великобританию. Кстати, обе стороны признали этот визит успешным, хотя задним числом Трамп теперь выделяет только личное общение с британской королевой. Дэррок же ранее докладывал, будто заокеанских гостей "ослепил" оказанный им прием, и они называли его чуть ли не самым ярким событием своей жизни. В искренность экс-посла плохо верится, поскольку он сам же в одном из секретных донесений советовал побольше упирать в общении с американцами на лесть — причем лучше повальную, с охватом максимально широкого круга людей, и прямолинейную, без особых тонкостей. Сам Дэррок, похоже, ранее так и делал, зазывая на приемы в британскую дипмиссию в Вашингтоне (до 800 мероприятий в год) людей из окружения Трампа: от его дочери и зятя до сотрудников аппарата Белого дома.

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Правда, не факт, что в ходе госвизита подход сработал. По признанию посла, при прощании перед отъездом на родину Трамп предупредил, чтобы в Лондоне "не ждали особых поблажек" от Вашингтона. Между тем, как напоминает Daily Mail, британцы для того и стелились перед гостем, чтобы "добиться сделки по свободной торговле на период после Brexit". Как бы то ни было, впредь этой работой придется заниматься уже не Дэрроку, а кому-то другому. Трамп в свое время говорил, что его устроил бы в качестве британского посла известный евроскептик Найджел Фарадж, но у того теперь есть заботы поважнее: ныне он лидер партии Brexit и занимается партийным строительством. Среди других претендентов на посольское кресло упоминался советник премьер-министра по национальной безопасности Марк Седуилл. Но он и сам, насколько известно, не поддерживает выход из ЕС без сделки, так что удар по Дэрроку мог быть и попыткой торпедировать кандидатуру Седуилла. Во всяком случае, так понимает ситуацию флагман американской журналистики — газета New York Times. Любопытно, что уход Дэррока был спрогнозирован — а может быть, и подсказан ему — заранее. Аналитик государственной британской телерадиокомпании ВВС написал, что дипломат, как "порядочный человек", "может решить подать в отставку" после того, как Трамп "почти объявил его персоной нон грата". В противном случае британское правительство оказалось бы "перед неловкой дилеммой, — указывал комментатор. — Либо сломиться и вернуть сэра Кима домой, рискуя навлечь на себя обвинения в жалкой бесхребетности, либо защитить своего посла,… рискуя причинить еще больший ущерб британско-американским отношениям". "Конец эпохи неолиберализма" В схожем тоне комментировала ситуацию и New York Times. На ее взгляд, Трамп "грубо попрощался с Мэй" и "подошел вплотную к объявлению [Дэррока] персоной нон грата — неслыханному провалу в отношениях США с одним из ближайших союзников". Этот "внезапный разрыв так называемых особых отношений" между Вашингтоном и Лондоном произошел "в неудобный момент для Великобритании, изолированной и парализованной приближением крайнего срока выхода из Евросоюза", — констатировало издание. Оно считает, что отсюда и "паническая реакция" в Лондоне — вплоть до публично выраженной одним из британских министров готовности принести извинения за случившееся дочери президента США Иванке Трамп, встреча с которой запланирована у чиновника в рамках его визита в Вашингтон. Готовность эта, на взгляд издания, "свидетельствует как о ее (Иванки) растущем статусе в администрации, так и о снижающемся статусе Британии [в мире] после Brexit".

Описание Иванка Трамп, старший советник президента США Джаред Кушнер и министр финансов США Стивен Мнучин во время поездки по Вестминстерскому аббатству в Лондоне, 3 июня 2019 года © Henry Nicholls/Pool photo via AP

В целом все это "служит напоминанием о том факте, что под внешней нарядной мишурой связи между Британией и США уже некоторое время слабеют", — пишет New York Times, напоминая о разногласиях, например, по иранской ядерной сделке, парижскому климатическому соглашению и "нападкам Трампа на союзников по НАТО". В тон американской газете и британская Guardian указывает, что "по множеству крупных внешнеполитических вопросов Мэй принимала сторону французов, а не Дяди Сэма". Кстати, в апреле та же Guardian брала интервью у посла Франции в Вашингтоне Жерара Аро накануне его ухода в отставку. И французский дипломат тогда публично высказался о Трампе и его администрации почти так же резко, как Дэррок. "Когда они произносят [лозунг] "Америка — прежде всего", это означает Америка в одиночку, — сказал Аро. — По сути, у нынешнего президента и нынешней администрации нет союзников, нет друзей. На самом деле все сводится к двусторонним отношениям на базе баланса сил и защиты узких американских интересов". Француз пожаловался, что нынешние власти США "относятся к европейцам так же, как к китайцам". В день избрания Трампа президентом США в 2016 году Аро глубокой ночью написал в Twitter: "Это конец эпохи, эпохи неолиберализма. Мы еще не знаем, что придет ей на смену. После Brexit и этих выборов все возможно. Мир рушится перед нашими глазами. Голова кружится". По словам Аро, за эту запись ему тогда влетело, хотя он ее стер буквально через две минуты. "У меня были большие неприятности со своей столицей, — сказал он. — К сожалению, быть правым раньше времени — значит быть неправым. Но теперь, оглядываясь назад, — конечно же я был прав".

Так думают многие либералы, в том числе и в самом Вашингтоне. История с Дэрроком — на самом деле подтверждение того, что с популистом, националистом и волюнтаристом Трампом воевал и воюет целый "либеральный интернационал". И участники этой схватки считают, что на войне все средства хороши. Так, либеральная Washington Post откликнулась на скандал с британским послом комментарием, в котором утверждала, что на самом деле сенсацию раздувать не из чего, поскольку Дэррок излагал общеизвестные и чуть ли не общепризнанные вещи. В другой публикации столичная газета доказывала, что у дипломатов вообще принято заглазно хаять страны пребывания и их лидеров. А в подтверждение ссылалась прежде всего на… отзывы об Адольфе Гитлере, шедшие по дипломатическим каналам из нацистского Берлина. То есть, по сути, поставила Трампа на одну доску с главарем третьего рейха. Хотя потом в том же ряду упоминала и о критических оценках американскими дипломатами современных политиков — Николя Саркози, Сильвио Берлускони, Гордона Брауна. Эти оценки были добыты и распространены организацией Wikileaks в 2010 году. На следующий год посол США в Эквадоре Хезер Ходжес была выдворена из страны за обвинения в адрес властей, которые она выдвигала в служебной переписке, а публично обосновать не смогла или не захотела.

Описание Посол США в Эквадоре Хезер Ходжес прибывает в аэропорт Марискал Сукре, чтобы покинуть страну, 12 апреля 2011 года © AP Photo/Dolores Ochoa