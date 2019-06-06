Визит Трампа к британской королеве. Реверансы перед торговой битвой?

Илья Дмитрячев — о том, как американского президента принимали во дворце, как он общался с кандидатами на пост премьера и какие противоречивые заявление делал

Президент США Дональд Трамп завершил 5 июня государственный визит в Великобританию. Почтив в английском Портсмуте память погибших при высадке в Нормандии солдат, он продолжил свое турне, переместившись в соседнюю Ирландию. Визит этот носил самый высокий государственный уровень и подразумевал всевозможные почести заокеанскому гостю. Уважение хозяину Белого дома и правда было оказано по высшему разряду — Дональда Трампа и его многочисленных родственников принимали в Букингемском дворце, сама королева Елизавета II провела ему экскурсию, а позже на торжественном банкете произнесла тост за дружбу между двумя странами.

Чего не хватало во время госвизита, так это разве что катания главы американской администрации в карете по центру Лондона

Описание Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп © Victoria Jones/Pool Photo via AP

Но этот способ передвижения был отвергнут из-за суровых мер безопасности, традиционно принимаемых во время визитов американского президента. В итоге Трамп прибег к своему излюбленному способу перемещения по Лондону — вертолету. Британские СМИ, которые вели освещение программы Трампа и его окружения фактически в круглосуточном режиме, с большим энтузиазмом смаковали все детали: в каком платье сегодня первая леди Меланья Трамп и какие на ней украшения, сколько стоила бутылка вина Chateau Lafite-Rothschild 1990 года, которое подавалось во время ужина, чем кормили гостей, что Трамп подарил Ее Величеству, что получил в ответ и так далее. Brexit как неизменный фон Однако еще более интересной и, уж конечно, куда более наполненной практическим смыслом оказалась политическая часть госвизита. Анонсированная еще полтора года назад, эта поездка откладывалась несколько раз и произошла ровно в тот момент, когда Великобритания настолько завязла в переговорах с Евросоюзом по условиям Brexit, что премьер-министр Тереза Мэй объявила о своей предстоящей отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, главы кабинета министров. Таким образом, Трамп общался с премьер-министром, часы политической карьеры которой сочтены, в ситуации, когда кампания по поиску ее преемника активно набирает обороты. И все это гласно или негласно шло на фоне главной темы британской повестки дня — все того же Brexit, который никак не хочет наступать. А также будущих отношений между двумя странами после того, как Лондон разведется-таки с Брюсселем.

Описание Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй © AP Photo/Frank Augstein

Немного забегая вперед, можно сказать следующее: Трамп не устроил никакой особенной сенсации. Не слишком сдержанный на язык и способный шокировать миллионы людей своими заявлениями 45-й президент США вел себя предельно аккуратно, не считая разве что перепалки с мэром Лондона Садиком Ханом. Тот вновь выступил против визита Трампа, а в ответ был назван им "законченным неудачником". В остальном же глава американской администрации был сама учтивость и предупредительность. Причины этого каждый может искать на свой вкус — вплоть до позитивного влияния на хозяина Белого дома 93-летней Елизаветы II. Для нее Дональд Трамп стал 12-м американским президентом, посещающим Соединенное Королевство за долгое время ее царствования. Однако более логичное объяснение заключается в том, что Трамп понимал, что критиковать сейчас Терезу Мэй, которая досиживает последние дни в роли премьер-министра, было бы совершенно неправильно. Аудиенция преемников Мэй Точно так же Трамп проявил и удивительную осторожность в том, что касается комментариев в адрес претендентов на пост Мэй. Перед началом визита казалось, что американский президент будет делать ставку лишь на одного кандидата — бывшего главу МИД Бориса Джонса. Так, в интервью таблоиду The Sun он сказал, что Джонсон — "хороший парень" и всегда нравился ему. Во время же прошлогоднего рабочего визита в Великобританию Трамп и вовсе шокировал всех, заявив на пресс-конференции с Мэй, что Джонсон стал бы "отличным премьер-министром". Степень удивления журналистов легко понять, ведь стоявшая рядом с президентом США Мэй на тот момент не допускала возможность своей отставки.

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Впрочем, на этот раз все прошло по-другому. Трамп вообще не встретился с Джонсоном, который, по опросам, является фаворитом в борьбе за кресло лидера тори, но провел с ним 20-минутный телефонный разговор. По информации британских СМИ, встречу отклонил сам бывший глава Форин-офиса из-за якобы имевшихся у него иных неотложных партийных дел. В это время эта версия выглядит странноватой, учитывая то, что британские премьеры (а Джонсон ведь очень рассчитывает стать им уже в июле) традиционно гордятся особыми отношениями Великобритании и США и с большим удовольствием встречаются с американскими лидерами. Как бы то ни было, на этот раз на итоговой пресс-конференции Трамп помянул добрым словом и нынешнего главу МИД Великобритании Джереми Ханта, который также участвует в борьбе за пост лидера тори. Он встретился с ним лично, затем принял еще одного участника предвыборной кампании консерваторов, министра внутренних дел Саджида Джавида, а на приеме у королевы кратко пообщался с министром окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майклом Гоувом. Его шансы на премьерское кресло также расцениваются как неплохие.

Описание Глава МИД Великобритании Джереми Хант и президент США Дональд Трамп © Luke MacGregor/Bloomberg via Getty Images

Таким образом американский президент если и не полностью дистанцировался от выборов в стане тори, то по крайней мере публично показал, что это — внутреннее дело Великобритании. Противоречивые сигналы Что же до будущих отношений с Лондоном после Brexit, то здесь глава Белого дома не был столь однозначен. С одной стороны, Трамп на итоговой пресс-конференции пообещал Лондону "феноменальное торговое соглашение", при котором показатели взаимного товарооборота могут вырасти в два-три раза. С другой же стороны, на той же пресс-конференции с Мэй, он заявил, что вопрос о судьбе британской системы здравоохранения станет темой для переговоров при заключении соглашения о свободной торговле с США после Brexit. Это вызвало крайне негативную реакцию у британских политиков, причем не только у оппозиционных лейбористов, но и у правящих консерваторов. Практически все кандидаты на пост лидера партии сразу же решительно заявили о том, что британская государственная бесплатная система оказания медицинской помощи не может стать предметом торга с США, где, напротив, действует децентрализованная частная система здравоохранения.

Сам Трамп спустя несколько часов в интервью британскому телевидению вроде пояснил, что на самом деле не говорил ничего подобного и что государственная основа здравоохранения в Великобритании не может обсуждаться на торговых переговорах. Впрочем, тут же добавил: "Все может быть предметом обсуждения, поскольку так оно и есть". Эта двойственность высказываний, скорее всего, не случайна. Как замечает в этой связи газета Financial Times, в 2017 году на США приходилось 18% британского экспорта и 11% импорта. Для сравнения, в случае с Евросоюзом эти показатели намного выше и составляют 45% и 53%, соответственно.

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