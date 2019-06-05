Сглаживая углы и вставляя шпильки. Трамп завершил госвизит в Великобританию

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Трехдневный государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию завершился в среду и прошел спокойнее, чем можно было бы ожидать. Журналисты, традиционно надеявшиеся, что глава Белого дома сделает несколько излишне прямых и эмоциональных, а потому сенсационных для политика такого ранга заявлений или грубо нарушит этикет при общении с представителями королевской семьи, по большому счету остались разочарованы.

Президент старался сгладить первоначально наметившиеся острые углы, хотя не смог удержаться ни от шпилек в адрес своих критиков, ни от советов Лондону по поводу Brexit. Так, он вступил в полемику не только с мэром Лондона Садиком Ханом, назвав его "законченным неудачником", который не способен справиться с ростом преступности в собственном городе, но и с лидером оппозиционной партии Джереми Корбином.

Однако в центре внимания журналистов все равно оставалась ключевая тема визита - будущее американо-британских "особых отношений" после Brexit и окончания премьерства Терезы Мэй. Трамп последовательно заострял внимание на своем стремлении заключить двустороннее торговое соглашение с Великобританией, когда она "сбросит с себя оковы Евросоюза", и в разы увеличить товарооборот между двумя странами.

Президент США дал понять, что охотно продолжит работу на этом направлении с премьер-министром от консерваторов, который сменит Мэй, и даже провел встречи с некоторыми кандидатами на пост лидера тори. При этом его заочная полемика с Корбином лишний раз показала, что теоретически возможный приход к власти лейбористов существенно осложнит отношения Великобритании с США и грозит поставить крест на заключении двусторонней торговой сделки в ближайшем будущем.

Скандальные заявления

Первое отступление от дипломатического протокола, который предписывает главе государства не комментировать внутренние дела посещаемой страны, Трамп допустил еще накануне своего визита. В воскресном интервью газете "Санди таймс" президент США не только сказал, что Евросоюз предложил Великобритании невыгодную сделку, которую он сам поостерегся бы принимать, но и недвусмысленно заявил о своих симпатиях к экс-главе британского МИД Борису Джонсону, считающемуся фаворитом в начавшейся борьбе за пост премьер-министра Великобритании, который Мэй должна будет освободить в июле.

Вызвав возмущение у многих британских политиков, Трамп заявил, что "Борис проделал бы очень хорошую работу" на посту премьера и "был бы великолепен" в этой роли. Президент США даже намекнул, что многие из консерваторов, к настоящему моменту заявившие о своих премьерских амбициях, обращались к нему за поддержкой, однако не стал называть их имена.

Впоследствии Трамп усилил интригу премьерской гонки, во время визита удостоив Джонсона 20-минутной телефонной беседы, но не личной встречи. При этом на совместной пресс-конференции с Мэй Трамп добавил, что, по его мнению, и министр иностранных дел Джереми Хант "хорошо бы справился" с ролью главы британского правительства, и допустил, что из министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития евроскептика Майкла Гоува также мог бы получиться хороший премьер.

Касаясь темы Brexit, Трамп заявил, что, будучи опытным бизнесменом, предпочел бы отказаться от согласованной Лондоном и Брюсселем сделки об условиях Brexit, подчеркнув, что, "если сделка не дает того, что нужно, если сделка несправедлива, то от нее следует отказаться". Президент США также сказал, что на месте британского правительства не выплачивал бы Евросоюзу отступные в размере 39 млрд фунтов (почти 50 млрд долларов), так как "это огромная сумма". При этом глава Белого дома тактично воздерживался от любой критики в адрес Мэй, правительство которой и согласовало с Брюсселем "несправедливую сделку". Ответственность за сложившуюся тупиковую ситуацию вокруг Brexit Трамп возложил на Евросоюз, имевший "на руках все козыри", которые глупо было бы не разыграть.

Перебранка с лейбористами

Как и летом прошлого года, когда Трамп посещал Великобританию с рабочим визитом, его пребывание в стране сопровождалось массовыми акциями протеста.

В воздух был вновь поднят шестиметровый воздушный шар, изображающий президента США разозленным младенцем в подгузнике и с мобильным телефоном в руке, а на Трафальгарской площади появилась фигура Трампа на золотом унитазе (опять же набирающего очередное сообщение в "Твиттере" на экране смартфона). Тем не менее в этом году число вышедших на улицы противников политики Трампа было заметно меньше, чем в прошлом: едва ли многим больше 10 тыс. При этом организаторы акции "Карнавал сопротивления" грозили вывести на улицы до четверти миллиона человек. Американский президент даже усомнился в том, что масштабные протесты имели место, так как сам он видел в Лондоне только людей, которые его приветствовали.

Неожиданностью же оказалось то, что перед протестующими с эмоционально заряженной речью выступил глава оппозиции Джереми Корбин. Он завуалированно назвал Трампа одним из "иностранных гостей" Великобритании и высказал при этом все накопившиеся у британского социал-демократа претензии к правому президенту-республиканцу. Корбин говорил о неприемлемости "политики ненависти" и расизма, религиозной нетерпимости, а также пренебрежительного отношения к женщинам и их правам. Глава лейбористов вступился и за своего однопартийца мэра Лондона Садика Хана (мусульманина c пакистанскими корнями), в адрес которого Трамп сделал резкий выпад в "Твиттере" после того, как Хан публично усомнился в том, что глава Белого дома достоин официального приема в Лондоне.

В результате разгоревшегося конфликта американский лидер отказал Корбину во встрече, назвав его "отрицательной силой", способной лишь к критике, хотя предшественники Трампа, посещая Лондон, традиционно встречались как с главой правящей партии, так и с лидером оппозиционной. Президент объяснил свое решение тем, что в сложившейся ситуации беседа с Корбином получилась бы трудной, однако подчеркнул, что не имеет ничего против встречи с лидером лейбористов в других обстоятельствах.

Свободное время президент предпочел потратить на встречу со своим давним знакомым и одним из главных сторонников Трампа в Великобритании Найджелом Фаражем. Правый политик, ранее возглавлявший Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP), вернул себе утраченную было популярность, приведя основанную в начале этого года Партию Brexit к победе на британских выборах в Европарламент. Согласно последним опросам общественного мнения, Партия Brexit имела бы шансы набрать больше всего голосов и сформировать правящую коалицию, если бы выборы в парламент Великобритании состоялись сейчас, а не в 2022 году, на который они запланированы. Согласно тем же опросам, лейбористы заняли бы на досрочных выборах второе место, при этом потеряв значительное число депутатских мандатов.

О здравоохранении и Huawei

По словам Фаража, во время их беседы президент США больше всего интересовался тем, кто будет следующим премьер-министром Соединенного Королевства, и вопросами торговли. Тема американо-британского торгового соглашения, которое уже давно готовится, была центральной и на официальных переговорах Трампа с Мэй. Пока еще исполняющая свои обязанности глава британского кабинета министров, заявившая о вынужденном решении уйти в отставку всего за две недели до визита Трампа, горячо поддержала необходимость скорейшего заключения соглашения и гарантировала, что "экономическое партнерство [Великобритании и США] не только продолжится, но и будет укрепляться в предстоящие годы".

Затрагивались на переговорах также темы международной безопасности, в том числе в контексте ситуации с китайской корпорацией Huawei ("Хуавэй"), которую Вашингтон обвиняет в техническом шпионаже, а Лондон еще недавно хотел привлечь к развертыванию сетей пятого поколения связи. И после того, как 24 апреля газета "Дейли телеграф" сообщила о том, что Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании сетей 5G на заседании Совета национальной безопасности Великобритании, госсекретарь США Майкл Помпео предупредил, что сотрудничество Лондона с Huawei может стать для Вашингтона препятствием в обмене с Лондоном разведывательной информацией. На совместной пресс-конференции с Мэй Трамп выразил уверенность, что США и Великобритания смогут уладить противоречия в этой сфере и сохранить контакты между своими спецслужбами, заметив, что ограничителей для такого сотрудничества у двух стран никогда не было.

Нынешний визит Трампа в Великобританию носил статус государственного, был насыщен светскими приемами и памятными торжествами, а президент старался по возможности обходить острые углы, в том числе и во время пресс-конференции с Мэй. Несмотря на это, глава американской администрации все-таки дал британской стороне повод для беспокойства, когда заявил, что судьба британской системы здравоохранения станет темой для переговоров при заключении соглашения о свободной торговле между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством после Brexit.

В ответ на это заявление многие британские политики дали понять, что существующая в стране бесплатная система оказания медицинской помощи (NHS) не может быть предметом торга в диалоге с США. "Сражаться за NHS до последнего вздоха" и не допустить того, чтобы британская медицина была отдана на откуп американским компаниям, в запале пообещал и Джереми Корбин. Уже после мощной ответной реакции с британской стороны глава Белого дома попытался дезавуировать свои прежние утверждения в интервью телекомпании Ай-ти-ви, заявив, что не рассматривает вопрос о системе здравоохранения "как предмет переговоров" о характере будущих торговых отношений между двумя странами, и подчеркнув, что "это не торговля". Однако эти слова не успокоили британскую общественность и прессу, не исключивших, что вопрос о формате оказания медицинских услуг в стране может так или иначе оказаться в повестке дня отношений с США, даже если не будет напрямую касаться двусторонней торговой сделки.

Оптимизм Трампа

В отношении перспектив заключения самой этой сделки Трамп был весьма оптимистичен. Обращаясь к руководителям крупных американских и британских компаний, ставшим участниками состоявшегося во вторник в Лондоне круглого стола, глава Белого дома сказал: "Я думаю, что мы заключим очень и очень содержательное торговое соглашение, которое также будет очень справедливым, чего, как мне кажется, хотят обе страны". "Мы его заключим", - повторил президент, подчеркивая свою уверенность в том, что эта цель является достижимой. Трамп даже заявил, что новое торговое соглашение способно повысить объем двустороннего товарооборота в 2-3 раза.

И хотя, по мнению экспертов, эта торговая сделка увеличит ВВП Великобритании максимум на 2,2%, перспектива большей интеграции экономик двух стран легла бальзамом на душу сторонников укрепления "особых отношений" с США.