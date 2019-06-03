Джереми Корбин поддержал акцию протеста против визита Дональда Трампа в Великобританию

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Глава находящейся в оппозиции Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин поддержал акцию протеста против визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство. Соответствующее заявление Корбин разместил в Twitter в понедельник - после того, как американский лидер прибыл в Букингемский дворец, где был принят королевой Елизаветой II.

"Завтрашняя акция протеста против государственного визита Дональда Трампа - это возможность проявить солидарность с теми, кто подвергается его нападкам в Америке, в мире и в нашей стране - в том числе с [мэром Лондона] Садиком Ханом, с которым это произошло сегодня утром", - написал Корбин.

Ранее Трамп опубликовал в Twitter резкий выпад в адрес градоначальника-лейбориста, назвав его неудачником, "который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона". Твит Трампа стал ответом на слова Хана, ранее заявившего, что Трамп недостоин официального приема в Лондоне, так как его действия на посту президента США "идут наперекор идеалам свободы, в том числе свободы вероисповедания", расового разнообразия и равенства полов.

До этого Корбин также раскритиковал Трампа и премьер-министра Терезу Мэй, которая по его словам заискивает перед человеком, который "разрывает важные международные договоренности, поддерживает тех, кто отрицает факт изменения климата и прибегает к расистской и женоненавистнической риторике". Лидер лейбористов отказался от приглашения на торжественный банкет в честь американского президента и первой леди США, который в понедельник вечером состоится в Букингемском дворце.

Противники политики, проводимой главой Белого дома, запланировали массовые акции протеста в Лондоне. Ожидается, что на улицы британской столицы выйдет до четверти миллиона активистов, а в воздух, как и во время прошлогоднего визита, будет поднята шестиметровая надувная фигура "Трамп-бэйби", которая изображает американского лидера в виде озлобленного ребенка в подгузнике и с мобильным телефоном в руках. Самая масштабная акция протеста запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с главой британского правительства Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10. Протестующие с утра начнут собираться на Трафальгарской площади, пройдут по правительственной улице Уайтхолл мимо резиденции премьер-министра и продолжат акцию на Парламентской площади.