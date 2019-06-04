Трамп назвал сфабрикованными новости о том, что Лондон встретил его акциями протеста

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает вымышленными новости о том, что Лондон встретил его акциями протеста. Об этом глава американской администрации, который находится в Великобритании с государственным визитом, заявил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

"Тысячи людей вышли на улицы сегодня и даже приходили сюда [к резиденции премьера], а потом я узнал о том, что были протесты. И я спросил: "А где протесты, я не вижу никаких протестов?". Я наблюдал небольшие демонстрации сегодня, очень малочисленные, так что многое из того, что говорят, - сфабрикованные новости", - сказал Трамп.

Во вторник в Лондоне прошла демонстрация против визита американского президента. Она была не столь многолюдной, как обещали организаторы, которые рассчитывали, что на улицы выйдут до четверти миллиона человек. Протестующие, в частности, запустили в небо над городом шестиметровый воздушный шар, изображающий главу Белого дома в образе разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руке.