Трамп сообщил, что отказал во встрече лидеру британских лейбористов

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказал в личной встрече лидеру оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбину. Об этом глава американской администрации проинформировал во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

"Я не знаю Джереми Корбина, я никогда с ним не встречался и не общался. Он хотел встретиться сегодня или завтра, но я решил, что не буду этого делать", - сказал Трамп.

Поясняя причины такого решения, американский лидер дал негативную оценку деятельности лидера британской оппозиции. По его словам, Корбин "представляет собой отрицательную силу". Трамп добавил, что тем, кто критикует других, следует самим совершать правильные вещи по жизни. "Я на самом деле не отношусь к критикам с такой любовью и уважением, как к людям, которые добиваются результата. Поэтому я решил не встречаться", - заявил он.

Президент США также подверг критике другого лейбористского политика - мэра Лондона Садика Хана, который не первый год осуждает деятельность Трампа. "Он - не лучший мэр, как я понимаю. Он плохо выполняет свою работу, преступность повысилась, появилось много проблем", - отметил глава Белого дома.

Пресс-секретарь Лейбористской партии позднее подтвердил, что Корбин запрашивал встречу с Трампом, на которой планировал обсудить с американским президентом проблему изменения климата, угрозы миру и миграционный кризис. Сам же лидер лейбористов, выступая в Лондоне перед протестующими по случаю визита Трампа, дал понять, что был готов к переговорам с американским лидером. "Я хочу получить возможность вести диалог, чтобы добиться лучшего и более безопасного мира, в котором мы все хотим жить", - сказал Корбин.