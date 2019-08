Голый энтузиазм и музыка на траве. Как "Вудсток" обнажил противоречия в США

Риелторы, местные власти и жители близлежащих городков штата Нью-Йорк месяцами выясняли отношения с организаторами "Вудстока". Первая площадка сорвалась почти сразу (но дала фестивалю название), вторая — парк на 120 гектаров в захолустье Уолкилл — спустя три месяца, когда в проект уже было вложено порядка миллиона долларов. За пять недель до фестиваля четверо рулевых были вынуждены начать с нуля. Артисты разбежались еще дальше: The Doors, The Byrds, Led Zeppelin, Фрэнк Заппа и еще десяток музыкантов первого эшелона, включая The Beatles и Боба Дилана, оказались недосягаемы. Первой серьезной добычей устроителей стали Creedence Clearwater Revival.

На помощь терпящему бедствие шоу неожиданно пришел еврейский фермер-магнат Макс Ясгур, отдавший под концерт собственное поле, где еще недавно паслись коровы. Напоминавшая чашу площадка была, по свидетельствам очевидцев, "совершенным природным амфитеатром" и могла легко принять 50 тысяч человек. Именно столько заявили организаторы на переговорах с властями. Приехать на "Вудсток", как известно, решили больше 400 тысяч зрителей.