Смена поколений. За кем из фигуристок-юниорок следить в предстоящем сезоне

Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная в предстоящем сезоне переходят во взрослое катание, однако это не значит, что соревнования юниоров останутся без сильных спортсменок

Камила Валиева Наверняка вы уже что-то слышали о Камиле — юной 13-летней фигуристке из группы Этери Тутберидзе, слава которой бежит далеко впереди нее. Она еще даже не дебютировала на международной арене, но уже заставила о себе говорить. В прошлом сезоне Валиева участвовала в соревнованиях, на которых практически не было зрителей, но это не помешало ей обзавестись огромным количеством поклонников по всему миру. Когда смотришь на ее катание, первое, что бросается в глаза, так это осмысленность каждого движения. Конечно, в арсенале у Камилы масса технических изысков, которые так и просятся на передовую, но в данном случае они лишь дополняют образ. Можно не различать прыжки и не знать типов вращений, однако это не помешает зрителю насладиться прокатом, если фигурист понимает, что он исполняет. У Камилы это понимание находится на запредельном уровне, а природная грациозность, чувство ритма и невесомость движений возводят ее в ранг особенных фигуристок. Такие рождаются раз в несколько поколений.

Все это можно увидеть в ее короткой программе в образе девочки на шаре из одноименной картины Пабло Пикассо. Постановка вышла настолько удачной, что Тутберидзе назвала ее своей любимой программой прошлого сезона. Кроме того, выступление Камилы в этом образе было замечено внучкой художника Дианой Пикассо, и та назвала ее катание "благословением". Было бы большой несправедливостью оставить такую программу лишь для внутреннего пользования, так что тренерский штаб принял решение сохранить ее на следующий сезон. Говоря о технике Валиевой, невозможно не отметить великолепные вращения. Они поражают пластикой, скоростью и центровкой, но главное то, что они даются юной фигуристке с невероятной легкостью, без видимых усилий и натужности. Это придает элементам дополнительный шарм — такой же, как и у олимпийской чемпионки Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях Юлии Липницкой.

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Ее прыжки также впечатляют. Здесь есть все, что нужно придирчивому любителю фигурного катания, — и полный набор тройных (за исключением акселя), и дорогие комбинации через ойлер, и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Не хватает лишь "загитовской" комбинации лутц-риттбергер. Но зато Камила прыгает четверной тулуп. На августовских контрольных прокатах юниоров в Новогорске фигуристка продемонстрировала его в своей новой произвольной программе, и прыжок получился восхитительным. Тогда спортсменка сообщила, что тренирует четверной сальхов и тройной аксель. Усиление и без того внушительной технической базы вкупе с высочайшими (а они будут таковыми, не сомневайтесь) оценками за компоненты делают Валиеву главным фаворитом нынешнего юниорского сезона. Алена Канышева Еще одна звездочка группы Тутберидзе. Прошлый сезон, который стал для нее дебютным на международной арене, Канышева провела под руководством Светланы Пановой. Ей удалось пробиться в юниорский финал Гран-при и в условиях жесткой конкуренции занять там третье место. Среди фигуристок, оставшихся позади нее, была, в частности, действующая чемпионка России среди взрослых Анна Щербакова.

В межсезонье Канышева перешла к Тутберидзе и уже через некоторое время смогла исполнить на тренировке четверной тулуп. Раньше ей недоставало высоты при прыжках, что с четверными совсем не вяжется. Однако 14-летняя фигуристка вместе с новым тренерским штабом, видимо, нашла пути решения этой проблемы, и результат не заставил себя ждать. На контрольных прокатах Алена поосторожничала и не стала исполнять четверной — позднее выяснилось, что спортсменка намерена добиться стопроцентной уверенности в элементе, прежде чем включать его в программы. Сейчас этой уверенности, видимо, нет. Впрочем, Канышева обладает солидным техническим набором и без элементов ультра-си. Подобно Валиевой, у Алены в арсенале все тройные прыжки, за исключением акселя, и сложные каскады (кроме лутц-риттбергер). Можно с уверенностью сказать, что ее компоненты будут одними из самых высоких. Еще в прошлом сезоне она выделялась исключительной выразительностью благодаря способности кататься очень внимательно и сосредоточенно, но при этом не выбиваться из образа, а ее произвольную программу на музыку из первой части симфонии №1 Петра Чайковского "Грезы зимнею дорогой" и вовсе можно считать одной из самых удачных постановок сезона. При равных прокатах ей, вероятно, будет сложно бороться с Валиевой, но для всех остальных Канышева будет очень грозной соперницей. Майя Хромых и Дарья Усачева Десант Тутберидзе на юниорском Гран-при венчают еще одни дебютантки Дарья Усачева и Майя Хромых. В катании 13-летних фигуристок прослеживаются общие черты — мягкие, грациозные руки, хорошее скольжение и отточенность всех позиций. Майя и Дарья очень академичны, и это большой плюс. Зрители непременно запомнят их, каким бы ни был итоговый результат в судейских протоколах.

Описание Майя Хромых © Сергей Бобылев/ТАСС

У обеих спортсменок крепкая прыжковая заявка с тремя каскадами в бонусной зоне (один — в короткой и два — в произвольной). Однако стоит признать, что с технической точки зрения они в предстоящем сезоне будут не на первых ролях. Кроме того, Дарья и Майя пока не отличаются стабильностью, что отразилось и на контрольных прокатах, где фигуристки допустили по одному падению в произвольной программе. Для того чтобы не зависеть от результатов соперниц, Усачевой и Хромых необходимо усложнять контент, однако вряд ли стоит с этим торопиться. Ведь у них еще будет время для экспериментов. Ксения Синицына и Анастасия Тараканова Для 15-летней воспитанницы Светланы Пановой Ксении Синицыной этот сезон станет вторым среди юниоров. В прошлом году она приняла участие в этапе Гран-при в Литве, где стала третьей. Кроме того, на ее счету четвертое место на юниорском первенстве мира — 2019 в Загребе, где Ксения выступила вместо травмированной Алены Косторной.

Ксения — фигуристка с небольшим уклоном в сторону техники. В предыдущем сезоне она исполняла все свои каскады, включая лутц-риттбергер, который даже во взрослых соревнованиях делают единицы, в бонусной зоне и в нынешнем продолжила эту тенденцию. Более того, она пошла дальше и добавила в произвольной программе комбинацию из тройного лутца и тройного риттбергера, которую даже во взрослых делают единицы. Та прыжковая заявка, с которой фигуристка выступала в Новогорске, уже позволяет включить ее в список самых техничных юниорок. При этом у Ксении еще есть пространство для роста. Спортсменка тренирует тройной аксель и, кажется, добилась в этом значительного прогресса. Судя по тому, с каким запасом Синицына исполняет двойной, триксель так и просится в программы. Ей еще есть куда прибавлять по части компонентов. При этом уже сейчас невооруженным взглядом заметны ее прекрасное скольжение и любопытная хореография в новых программах. Если Синицына совладает со своим прыжковым набором, не будет терять уровни на вращениях и дорожках шагов и сможет улучшить вторую оценку, у нее будут все шансы стать одним из главных открытий предстоящего сезона.

Описание Анастасия Тараканова © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще одной топовой юниоркой из группы Пановой может стать 15-летняя Анастасия Тараканова. По возрасту спортсменка могла бы заявиться и на взрослый Гран-при, но с этим шагом решила повременить. Из всех российских фигуристок Анастасия будет, пожалуй, самой опытной. У нее за плечами три международных сезона, в двух из которых она выходила в юниорский финал Гран-при. На каждом этапе серии Тараканова непременно оказывалась в призерах, а на двух из них ей даже удалось завоевать золотые медали. Анастасия — атлетичная фигуристка. У нее мощные, силовые прыжки и солидное техническое оснащение. Ранее сообщалось, что она даже тренирует четверные тулуп и лутц (самый сложный из всех четверных прыжков). Причем тулуп спортсменка даже попыталась исполнить на турнире "Мордовские узоры" осенью прошлого года, но тогда из-за сильного недокрута он был понижен до тройного. С тех пор она приостановила попытки прыгать ультра-си. Алиса Лью Уход в тень Грейси Голд и Эшли Вагнер ввел женское одиночное катание в США в состояние анабиоза. В то время как Трусова и Щербакова играючи штамповали четверные прыжки, американцы лелеяли робкую надежду на появление своей юной звездочки, которая смогла бы навязать им борьбу. И, кажется, они дождались.

Алисе Лью всего 14 лет, но у нее за плечами уже есть несколько действительно крутых рекордов. Два года назад она впервые прыгнула тройной аксель, став самой юной девушкой — укротительницей этого коварного прыжка. В прошлом году Лью впервые приняла участие во взрослом чемпионате США, где боролась с лидерами сборной своей страны Брэйди Теннелл и Мэрайей Белл. На национальном первенстве юная спортсменка успешно исполнила сразу три тройных акселя (один — в короткой и два — в произвольной). Алиса — вторая фигуристка после японки Мао Асады, кому это удалось. Мощнейший технический арсенал помог ей стать чемпионкой США — самой молодой в истории. До нее рекордсменкой была знаменитая Тара Липински (14 лет). Она, кстати, была комментатором тех соревнований и после окончания выступлений стала одной из первых, кто поздравил юную спортсменку. Алиса справилась с соперницами, но на церемонии награждения столкнулась с непреодолимым препятствием. Миниатюрная фигуристка не смогла самостоятельно забраться на пьедестал почета, и лишь при помощи призерок первенства Теннелл и Белл ей удалось встать на первую ступеньку.

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