Владимир Хотиненко: ВГИК в свои 100 лет — это живой организм с глубокими традициями

ВГИК — это совершенно уникальное учебное заведение, старейший кинематографический вуз в мире. Я без преувеличения могу сказать, что вся история ВГИКа достойна внимания. Даже простое перечисление людей, которые связаны с ним и определили историю кино в нашей стране, может занять больше места, чем текст этой колонки. Простое перечисление фамилий — без упоминания того, что они сделали, — от Эйзенштейна до Тарковского.
Намоленное место
Я с огромным удовольствием хожу на работу и пишу об этом не ради красного словца. Я в свое время поступал во ВГИК и не поступил. Закончил тогда Высшие курсы сценаристов и режиссеров. А сейчас я уже много лет заведую кафедрой во ВГИКе. Это по-своему замечательный опыт. Когда захожу на крыльцо ВГИКа, там стоит памятник с фигурами Шукшина, Тарковского и Шпаликова — вот имена! — я каждый раз думаю о них! Думаю, что они были тут. И это ощущение очень важно для меня.
Иду по коридору, там такая галерея портретов — Элем Климов, Марлен Хуциев… Это называется намоленное место, и я его очень хорошо ощущаю. Мы стараемся как-то передавать это и студентам, чтобы они тоже научились это чувствовать. Это помогает мобилизоваться. Помогает даже где-то на мистическом уровне, а наше дело вообще во многом мистическое.
Нужно, чтобы студенты все это впитывали, получали такую основу, эти корни. Это очень важный момент.
Режиссеры и награды
ВГИК — институт с традициями, которые формировались выдающимися мастерами. Если технические учебные заведения могут похвастаться числом нобелевских лауреатов, то ВГИК вполне может гордиться количеством людей, которые получили "Оскара". У ВГИКа их пять. Первый был за "Разгром немецких войск под Москвой" в 1942 году, пятый — у Александра Петрова за мультфильм "Старик и море" (1999). Между ними были "Оскары" Сергея Бондарчука за "Войну и мир" (1967), Владимира Меньшова за "Москва слезам не верит" (1979) и Никиты Михалкова за "Утомленных солнцем" (1994). Все они — выпускники ВГИКа, люди, чья жизнь была связана с институтом. Помимо этого были, конечно же, призы на Каннском фестивале, в Венеции и Берлине.
Институт носит имя Сергея Герасимова, и это совершенно оправданно. Сейчас, возможно, имя Сергея Аполлинариевича в чем-то незаслуженно забыто. Однако сколько мастерских он вел, сколько выпустил актеров, режиссеров, которые сами по себе составили потом историю кинематографа…
Рукоположение через мастерские
Традиция мастерских, традиция действующих режиссеров, которые на практике передают свой опыт студентам, — главное, что есть во ВГИКе. Это такое рукоположение, почти буквальная передача опыта, когда студент может присутствовать на съемочной площадке — то есть получает не только теоретические знания. Эта традиция неизбывная и уникальная, и она все время существовала во ВГИКе.
Здесь можно вспомнить легендарную мастерскую Михаила Ромма, в которой одновременно учились Андрей Тарковский и Василий Шукшин, два совершенно разных, полярных режиссера. Важно понимать, что эти люди, легенды прошлого, никуда не ушли, они есть. Если унаследовать весь этот опыт, всю эту культуру, то в этом и будет смысл того, чем мы занимаемся.
Притягательность ВГИКа
Но ВГИК живет далеко не только своими традициями.
Про актеров говорить вообще не приходится — там конкурс 2–3 тыс. человек.
ВГИК по-прежнему остается притягательным. При этом в Москве около 40 киношкол. ВГИК — это возможность получить широкое академическое образование. Это образование, помимо профессионального, еще и культурное, и это — тоже традиция ВГИКа. Строго говоря, ВГИК — это элитарное учреждение.
У него есть еще одно определенное преимущество — производственная студия. Ее мощностей не хватает, чтобы обеспечить до конца комфортную работу всем, но с этим ничего не поделаешь — слишком многие хотят учиться во ВГИКе. Но это все равно безусловное преимущество. Это база, на которой студенты могут попробовать свои силы с первых шагов.
Чувствовать окружающее
Почтенный возраст совершенно точно не мешает ВГИКу идти в ногу со временем. Вгиковцы участвуют в международных студенческих фестивалях и вполне достойно там выступают. На международный вгиковский фестиваль привозят много картин от разных киношкол.
Вообще же внимание к миру, способность вибрировать, чувствуя окружающее, — это, пожалуй, главное качество, которое я хотел бы воспитать у своих студентов. Они должны себя чувствовать такими охотничьими собаками, должны искать тему, у них должна быть острая реакция на происходящие события. Мы же со своей стороны стараемся подготовить их к жестокости мира, который их встретит потом, по окончании ВГИКа, к сложным и совершенно новым обстоятельствам современной жизни.