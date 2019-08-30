Владимир Хотиненко: ВГИК в свои 100 лет — это живой организм с глубокими традициями

ВГИК — это совершенно уникальное учебное заведение, старейший кинематографический вуз в мире. Я без преувеличения могу сказать, что вся история ВГИКа достойна внимания. Даже простое перечисление людей, которые связаны с ним и определили историю кино в нашей стране, может занять больше места, чем текст этой колонки. Простое перечисление фамилий — без упоминания того, что они сделали, — от Эйзенштейна до Тарковского. Намоленное место Я с огромным удовольствием хожу на работу и пишу об этом не ради красного словца. Я в свое время поступал во ВГИК и не поступил. Закончил тогда Высшие курсы сценаристов и режиссеров. А сейчас я уже много лет заведую кафедрой во ВГИКе. Это по-своему замечательный опыт. Когда захожу на крыльцо ВГИКа, там стоит памятник с фигурами Шукшина, Тарковского и Шпаликова — вот имена! — я каждый раз думаю о них! Думаю, что они были тут. И это ощущение очень важно для меня.

Описание Памятник Геннадию Шпаликову, Андрею Тарковскому и Василию Шукшину у здания ВГИКа © Владимир Астапкович/ТАСС

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Иду по коридору, там такая галерея портретов — Элем Климов, Марлен Хуциев… Это называется намоленное место, и я его очень хорошо ощущаю. Мы стараемся как-то передавать это и студентам, чтобы они тоже научились это чувствовать. Это помогает мобилизоваться. Помогает даже где-то на мистическом уровне, а наше дело вообще во многом мистическое. Нужно, чтобы студенты все это впитывали, получали такую основу, эти корни. Это очень важный момент. Режиссеры и награды ВГИК — институт с традициями, которые формировались выдающимися мастерами. Если технические учебные заведения могут похвастаться числом нобелевских лауреатов, то ВГИК вполне может гордиться количеством людей, которые получили "Оскара". У ВГИКа их пять. Первый был за "Разгром немецких войск под Москвой" в 1942 году, пятый — у Александра Петрова за мультфильм "Старик и море" (1999). Между ними были "Оскары" Сергея Бондарчука за "Войну и мир" (1967), Владимира Меньшова за "Москва слезам не верит" (1979) и Никиты Михалкова за "Утомленных солнцем" (1994). Все они — выпускники ВГИКа, люди, чья жизнь была связана с институтом. Помимо этого были, конечно же, призы на Каннском фестивале, в Венеции и Берлине.

В основании такого замечательного здания стояли такие величайшие режиссеры, как Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Александр Довженко, Всеволод Пудовкин, Борис Барнет, Дзига Вертов. Эйзенштейн создал первую в мире учебную программу по основам кинорежиссуры. Влияние Эйзенштейна, его имени и авторитета, его школы монтажа, принципов режиссуры — совершенно бесценно

Институт носит имя Сергея Герасимова, и это совершенно оправданно. Сейчас, возможно, имя Сергея Аполлинариевича в чем-то незаслуженно забыто. Однако сколько мастерских он вел, сколько выпустил актеров, режиссеров, которые сами по себе составили потом историю кинематографа…

Описание Сергей Герасимов и выпускник ВГИКа Хасан Ахмет, 1983 год © Николай Малышев/ТАСС

Рукоположение через мастерские Традиция мастерских, традиция действующих режиссеров, которые на практике передают свой опыт студентам, — главное, что есть во ВГИКе. Это такое рукоположение, почти буквальная передача опыта, когда студент может присутствовать на съемочной площадке — то есть получает не только теоретические знания. Эта традиция неизбывная и уникальная, и она все время существовала во ВГИКе.

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Здесь можно вспомнить легендарную мастерскую Михаила Ромма, в которой одновременно учились Андрей Тарковский и Василий Шукшин, два совершенно разных, полярных режиссера. Важно понимать, что эти люди, легенды прошлого, никуда не ушли, они есть. Если унаследовать весь этот опыт, всю эту культуру, то в этом и будет смысл того, чем мы занимаемся. Притягательность ВГИКа Но ВГИК живет далеко не только своими традициями.

Институт не консервная банка, он находится в постоянной коммуникации с внешним миром. Одно из проявлений этого — огромный конкурс во ВГИК. В этом году заявки на режиссерский факультет подали 900 человек — такого не было никогда

Про актеров говорить вообще не приходится — там конкурс 2–3 тыс. человек. ВГИК по-прежнему остается притягательным. При этом в Москве около 40 киношкол. ВГИК — это возможность получить широкое академическое образование. Это образование, помимо профессионального, еще и культурное, и это — тоже традиция ВГИКа. Строго говоря, ВГИК — это элитарное учреждение.