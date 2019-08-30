Фуд-корты: как они смогли стать главным конкурентом ресторанов

Впервые за долгое время у ресторанов и кафе появился действительно серьезный конкурент — фуд-корты. Любовь к стильным пространствам со множеством точек, где можно купить абсолютно разную еду и поесть в общей зоне, захлестнула весь мир. Да так сильно, что они стали одним из главных кулинарных трендов этого года, в том числе и в России.

За все время существования ресторанных двориков — так слово "фуд-корт" дословно переводится с английского — их концепция кардинально изменилась. Самый первый открылся в 1971 году в американском торговом центре "Плимут Митинг Молл" и очень быстро потерпел фиаско. Всему виной были слишком маленькое пространство и неоправданно большой выбор точек питания — причины, на которые сейчас бы никто не обратил внимания.

Через три года та же самая строительная компания предприняла вторую, но уже успешную попытку в торговом центре "Парамус Парк" в Нью-Джерси. И так стала законодателем мировой моды на фуд-корты в ТЦ. Посетителям они полюбились сразу же возможностью быстро, недорого и разнообразно поесть. Правда в основном — фастфуд.

Где поешь, там и купишь

За время их существования идея фуд-кортов кардинально поменялась благодаря нескольким событиям и появившимся новым кулинарным трендам.

В январе 2007 года итальянский бизнесмен Оскар Фаринетти переделал заброшенный завод по производству вермута в Турине в Eataly (игра слов на созвучных в английском "есть" и "Италия") — открытое пространство, которое объединяло абсолютно все: супермаркет с упором на полезную еду и местные продукты, пекарню, кулинарную школу и несколько точек питания с общей зоной. И это уже был далеко не фастфуд, а ресторанные блюда, приготовленные шеф-поварами. Eataly явился гастрономической инновацией, и эти заведения скоро стали появляться в других итальянских городах и странах, включая Россию. А его концепцию потихоньку начали копировать.

Мое знакомство с Eataly произошло в Милане, и я затерялась в нем на полдня. Он действительно огромный и производит впечатление — на нескольких этажах с эcкалаторами, лабиринтами прилавков и головокружительным выбором продуктов, особенно местных. Кстати, до этого я нигде не видела, чтобы фуд-корт, хоть и с одной зоной еды, был разделен на части: мясо, рыба, паста. В то же время Eataly во Флоренции оказался совсем другим — скромным по размерам и уютным как ресторан: с официантами и меню.

Еще одним направлением в развитии стиля "где поешь, там и купишь" стали продуктовые рынки — исторические пространства с большим потоком людей, заведомо настроенных на еду. С приходом тренда на здоровый образ жизни и хорошие продукты фастфуд уступил в этом отношении место качественной еде, приготовленной поварами. Конечно, встречаются исключения — быстрые и не очень полезные местные блюда, но это уже скорее дань традициям и для привлечения туристов. Которые, кстати, стали вносить центральные рынки в список достопримечательностей к просмотру.