Фуд-корты: как они смогли стать главным конкурентом ресторанов

Впервые за долгое время у ресторанов и кафе появился действительно серьезный конкурент — фуд-корты. Любовь к стильным пространствам со множеством точек, где можно купить абсолютно разную еду и поесть в общей зоне, захлестнула весь мир. Да так сильно, что они стали одним из главных кулинарных трендов этого года, в том числе и в России.
За все время существования ресторанных двориков — так слово "фуд-корт" дословно переводится с английского — их концепция кардинально изменилась. Самый первый открылся в 1971 году в американском торговом центре "Плимут Митинг Молл" и очень быстро потерпел фиаско. Всему виной были слишком маленькое пространство и неоправданно большой выбор точек питания — причины, на которые сейчас бы никто не обратил внимания.
Через три года та же самая строительная компания предприняла вторую, но уже успешную попытку в торговом центре "Парамус Парк" в Нью-Джерси. И так стала законодателем мировой моды на фуд-корты в ТЦ. Посетителям они полюбились сразу же возможностью быстро, недорого и разнообразно поесть. Правда в основном — фастфуд.
Где поешь, там и купишь
За время их существования идея фуд-кортов кардинально поменялась благодаря нескольким событиям и появившимся новым кулинарным трендам.
В январе 2007 года итальянский бизнесмен Оскар Фаринетти переделал заброшенный завод по производству вермута в Турине в Eataly (игра слов на созвучных в английском "есть" и "Италия") — открытое пространство, которое объединяло абсолютно все: супермаркет с упором на полезную еду и местные продукты, пекарню, кулинарную школу и несколько точек питания с общей зоной. И это уже был далеко не фастфуд, а ресторанные блюда, приготовленные шеф-поварами. Eataly явился гастрономической инновацией, и эти заведения скоро стали появляться в других итальянских городах и странах, включая Россию. А его концепцию потихоньку начали копировать.
Мое знакомство с Eataly произошло в Милане, и я затерялась в нем на полдня. Он действительно огромный и производит впечатление — на нескольких этажах с эcкалаторами, лабиринтами прилавков и головокружительным выбором продуктов, особенно местных. Кстати, до этого я нигде не видела, чтобы фуд-корт, хоть и с одной зоной еды, был разделен на части: мясо, рыба, паста. В то же время Eataly во Флоренции оказался совсем другим — скромным по размерам и уютным как ресторан: с официантами и меню.
Еще одним направлением в развитии стиля "где поешь, там и купишь" стали продуктовые рынки — исторические пространства с большим потоком людей, заведомо настроенных на еду. С приходом тренда на здоровый образ жизни и хорошие продукты фастфуд уступил в этом отношении место качественной еде, приготовленной поварами. Конечно, встречаются исключения — быстрые и не очень полезные местные блюда, но это уже скорее дань традициям и для привлечения туристов. Которые, кстати, стали вносить центральные рынки в список достопримечательностей к просмотру.
В России появление таких фуд-кортов шло своим путем. Пробной ласточкой стали гастрономические фестивали — это, по сути, то же самое, но только временное и чаще всего под открытым небом. Легкая праздничная атмосфера, вкусные и креативные блюда, которые готовят быстро и при тебе, пришлись по вкусу, и вскоре в столице появился Даниловский рынок, затем Усачевский, а потом и Центральный на Трубной.
Но на этом эволюция этого формата не закончилась. Увидев в них огромные перспективы, рестораторы придумали новый формат — фуд-холлы. Это те же самые фуд-корты, но уже не на базе рынков, а в самостоятельных больших и маленьких пространствах. Например, в этом году в Москве открылось "ДЕПО", которого гурманы ждали около года.
Правда, несмотря на одинаковую популярность, российские заведения все же немного отличаются от иностранных. У нас они очень похожи по ассортименту, меню и даже точкам. И основная цель — все-таки быстро, вкусно и недорого накормить.
За рубежом же известные и начинающие шеф-повара часто используют этот формат, чтобы готовить высокую кухню и экспериментировать с меню без лишних затрат — как минимум на аренду помещения под ресторан.
Секреты фуд-кортов
Почему же так полюбились фуд-корты? В них органично объединяются четыре современных требования к еде.
Во-первых, блюда и кухни мира, которые сейчас в тренде, либо просто вкусная и качественная еда. Кстати, зайдя в любой фуд-корт, можно сразу же "считать" эту моду. Например, у нас почти везде встретишь хороший кофе, стейки, утку, суши, морепродукты, итальянскую, индийскую и вьетнамскую кухни, точки с веганской и полезной едой.
Во-вторых, разнообразие: чтобы не было скучно и хотелось возвращаться. Это очень удобно, когда в одном пространстве ты всегда можешь найти что-то по душе и даже взять по блюду в разных точках. Это не ресторан или кафе с одним и тем же меню. Где-то лучше варят супы и делают кофе, а кто-то волшебно работает с грилем, чтобы получить бесподобный стейк или нежнейшую рыбу. Кстати, фуд-корты строго следят за тем, чтобы тематики точек не повторялись, и всегда — за креатив, чтобы быть более привлекательными для посетителей.
В-третьих, они чтут свои традиции. Цены всегда средние, не заоблачные, а обслуживание по-прежнему быстрое — максимум 10–15 минут на отдачу блюда.
И наконец, последний штрих — это стильное пространство. Потому что этот формат — обязательно про удовольствие и очень часто про общение. В них ходят на бизнес-ланчи, встречаются с друзьями, обедают семьями и назначают деловые встречи. И можно быть уверенными, что каждый найдет что-то на свой вкус и кошелек.
И если по ценам, скорости и стильному пространству рестораны и кафе еще могут побороться, то главное преимущество фуд-кортов — такое разнообразие — преодолеть не смогут никогда.