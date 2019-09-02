История как орудие геополитической конкуренции. Почему Путина так и не позвали в Польшу

Виталий Третьяков — о том, что на самом деле скрывается за нежеланием Варшавы видеть российского президента на мероприятиях 1-2 сентября по поводу начала Второй мировой войны

Польские власти, объясняя весной свое решение не звать Владимира Путина, заявили, что в 1939 году имело место "нарушение международного права". Польский чиновник хотел этим сказать, что вызовом международному праву было не только нападение на Польшу Германии, но и СССР, гипертрофированно при этом выпячивая значение заключенного Москвой и Берлином пакта Молотова — Риббентропа. По сути, представитель польских властей тем самым возложил и на Советский Союз ответственность за развязывание самого чудовищного конфликта в истории человечества. Однако советские войска, как предусматривал пакт, вошли в восточные районы Польши, нынешние западные регионы Белоруссии и Украины, только в середине сентября, когда польское правительство уже, оставив страну, бежало в Румынию. Абсурдность ситуации Решение Варшавы, конечно же, исторически абсурдно. Были конкретные исторические события, в них были участники, и как бы ни трактовать эти события, бесспорно, что СССР во всей этой истории присутствовал. Скрывающиеся за нежеланием приглашать Путина обвинения СССР в развязывании Второй мировой — кощунственны. Однако, к сожалению, при манипулировании историческими фактами, похоже, уже не осталось каких-либо границ.

Описание Варшава после освобождения от немецко-фашистских захватчиков, 1945 год © В. Гребнев/ТАСС

В то же время едва ли здесь можно чему-то удивляться. Ведь даже в современных учебниках истории некоторых постсоветских стран, которые в середине прошлого века входили в состав СССР и в этом качестве являются победителями в войне, можно найти пассажи, очерняющие и искажающие роль Советского Союза как страны-победительницы. Это уже просто противоречит здравому смыслу. Банальные и спекулятивные интересы Когда подобный ревизионизм исходит от стран Запада — это по-своему понятно. Западные страны — традиционные геополитические конкуренты исторической России. Поэтому, когда СССР распался, у Запада появился шанс максимально нивелировать все успехи России (которая называлась тогда Советским Союзом), а также свести на нет собственные грехи, связанные с тем периодом. Свалив при этом все неблаговидное, что было ими совершено, на Россию.

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Таким образом, например, Запад пытается приписать себе решающую роль в победе над Третьим рейхом, и уже сейчас миллионы молодых людей в западных странах уверены, что это их предки разгромили Гитлера и взяли Берлин. Небольшие же европейские государства, которые либо сдались Гитлеру, либо стали коллаборационистами, пытаются оправдать свое поведение тогда, видя своеобразную индульгенцию в заявлениях о том, что это СССР развязал войну. В вопросах, касающихся истории Второй мировой, сходятся интересы многих стран, однако они весьма спекулятивные и в историческом плане банальные: это желание свои преступления свалить на других, смикшировать их или объявить вынужденными. Так ведет себя человек, который понимает, что в чем-то провинился.

Описание Польский флаг в освобожденной Варшаве, 1945 год © ТАСС

Польша — побежденный конкурент России Польша в этом отношении занимает особое место. Население страны было настроено антифашистки, и во время войны многие поляки вели себя героически. При этом, однако, сейчас у Польши к России больше претензий, чем могло бы быть у побежденной гитлеровской Германии. Варшава обвиняет Россию в том, что та ее не освободила, а оккупировала, а если даже все же где-то и освободила, то точно не так, как должна была. Однако на самом деле политика Польши в отношении России глубоко преемственна — точно так же она вела себя и раньше, несколько веков назад, пытаясь играть на противоречиях между Россией и Западом и нередко разжигая их.

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Не стоит забывать, что на протяжении нескольких веков Польша была геополитическим конкурентом Московского княжества, а затем царства. Хорошо известны планы польской шляхты заполучить контроль над территорией "от моря до моря" (от Балтийского до Черного) и вплоть до Урала. Эту конкуренцию Польша полностью проиграла. Она мечтала стать одной из европейских великих держав, но ей это не удалось. Причем она не просто проиграла, но более чем на 100 лет утратила свою государственность, когда в конце XVIII века была разделена Пруссией, Австрией и Россией (с подачи, кстати, не России, а Вены и Берлина). Синдром государства, проигравшего России геополитическое соревнование и покоренного Россией, остался в сознании польского правящего класса. Многие поляки помнят это и не могут простить этого России. И можно сказать, что имеют на это право, — они проигравшие. Дата начала войны — не тривиальный вопрос При этом проиграла Польша и накануне Второй мировой. Польские правящие круги хотели выиграть от конфликта между СССР и Германией, играя на противоречиях между двумя державами, и заполучить те же земли (главным образом Украину), что и в прошлом. Однако, как и в XVIII веке, Польшу опять поделили — в этот раз Берлин и Москва. Варшава, конечно, не могла остановить Вторую мировую войну, однако она вступила в тот конфликт не как невинная жертва, а как один из поджигателей той бойни. Достаточно вспомнить, как после Мюнхенского сговора между странами Запада и гитлеровской Германией в 1938 году Польша приняла участие в разделе Чехословакии, забрав себе Тешинскую область.

Описание Свободная Варшава, 1945 год © Сергей Лоскутов/ТАСС