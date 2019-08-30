Уроки августа 1994-го. Пришли как победители и освободители, уходили как нежеланные гости

Ветераны вооруженных сил, особенно ветераны Западной группы войск в Германии, как, впрочем, и многие политики среднего возраста, хорошо помнят этот последний августовский день 1994 года. Тогда перед величественным монументом воину-освободителю в берлинском Трептов-парке в присутствии президента России Бориса Ельцина и канцлера Германии Гельмута Коля, а также более трех тысяч зрителей, под телекамерами крупнейших мировых телекомпаний прошли прощальным торжественным маршем последние части российских войск, покидавших страну, где они находились практически полвека.

Описание Российские войска покидают Трептов-парк, 31 августа 1994 года © AP Photo/str/Jan Bauer

Российский лидер произнес проникновенную речь. Отдал дань памяти героическим воинам-победителям, в том числе и павшим солдатам, которые положили свои жизни за освобождение Германии и Европы от гитлеровского фашизма. А затем спустился с трибуны и, отобрав палочку у дирижера полицейского оркестра, стал размахивать руками, заставляя музыкантов играть "Калинку-малинку"… В этой памятной и, что там говорить, весьма горькой сцене, как в капле воды, отразилась вся многолетняя драма нашей армии, которая пришла в Германию как победительница и освободительница, а вынуждена была уходить по воле недальновидных политиков, при всем соблюдении внешних формальных приличий, как засидевшийся в чужом доме и надоевший хозяевам нежеланный гость.

Описание Президент РФ Борис Ельцин и канцлер ФРГ Гельмут Коль, 31 августа 1994 года © Александр Сенцов и Александр Чумичев/ТАСС

Почему мы остались в Германии Группа советских оккупационных войск в Германии, как напишут потом в энциклопедиях, была создана после победы Советской армии над фашистской Германией в Великой Отечественной войне и безоговорочной капитуляции Германии на основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандования за номером 11095 от 29 мая 1945 года. Первым ее главнокомандующим и одновременно главноначальствующим Советской военной администрации в Германии, учрежденной Советом народных комиссаров СССР, стал маршал Советского Союза Георгий Жуков. В 1954 году ГСОВГ была преобразована в Группу советских войск в Германии. И если в первые послевоенные годы ее численность составляла около трех миллионов человек, то в 80-е — уже около 500 тысяч. Ее главная задача заключалась в обеспечении защиты западных рубежей СССР от внешних угроз и в готовности сокрушить любого вероятного агрессора, которым были тогда, как, впрочем, остаются и сейчас, войска США и НАТО. Их группировка насчитывала несколько сотен тысяч военнослужащих, тяжелую технику и ударную авиацию. На складах и арсеналах хранилось американское ядерное оружие, а на закрытых военных базах Вашингтон и Лондон собирали остатки недобитых фашистских войск, формировали из них роты, батальоны и полки, разрабатывали операцию нападения на нашу страну под названием Unthinkable ("Немыслимое") и готовили десятки атомных ударов по нашим городам по плану Dropshot.

Описание Советские войска в центре Восточного Берлина, 1953 год © AP Photo

Для защиты от агрессии бывших союзников во Второй мировой войне ГСВГ оснащалась самой совершенной и современной для того времени боевой техникой и оружием, в том числе ядерным. В середине 80-х годов прошлого века группа имела на вооружении оперативно-тактические ракеты повышенной (до 900 км) дальности "Темп-С" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Ока" с дальностью пуска до 400 км, а также 7700 танков, из которых 5700 входили в состав 11 танковых и восьми мотострелковых дивизий, а еще 2000 машин находились в отдельных (учебных) танковых полках, в резерве и на ремонтных предприятиях. Из этого количества на середину 1980-х годов танков Т-62 было более тысячи машин. Потом там появились газотурбинные танки Т-80Б. К началу 90-х годов они стали основным ударным кулаком группировки. Один из главнокомандующих группы войск говорил мне, что, когда его боевые машины с газотурбиновыми двигателями, способные за сутки-двое дойти до Ла-Манша, во время учений с грохотом выходили на берег Эльбы и Одера — Нейсе, вся Европа замирала от страха. Нагнетанию его тогда, как, собственно, и сегодня, способствовали американские и западноевропейские СМИ, которые пугали европейского обывателя ужастиками о якобы неминуемой советской агрессии. Ее не случилось. Произошли другие агрессивные войны, но уже после вывода наших войск из Германии. Инициаторами их была не Россия и не ее армия, а США и НАТО, их войска. Это бомбардировки Югославии в 1999 году, вторжение американских и натовских армад в Афганистан в 2001-м, — Пентагон не вывел своих "джи-ай" оттуда до сих пор. А дальше была война Соединенных Штатов, их партнеров по НАТО и примкнувших к ним сателлитов против Ирака в 2003-м, нападение на Ливию в 2011-м и вторжение в Сирию в 2013-м, где Вашингтон руками террористов ИГИЛ, запрещенных в России, пытались свергнуть законное правительство Башара Асада… Что не получилось, благодаря нашей возрожденной армии. Но о ней чуть позже. А пока замечу, все эти агрессивные войны США и НАТО произошли задолго до событий 2014 года на Украине.

Описание Одна из улиц города Алексинац после бомбардировок НАТО в Югославии, 1999 год © Сергей Величкин/ТАСС

Что мы оставляли Вернемся к ГСВГ. На 1 января 1991 года в составе группы войск находилось 337,8 тысяч военнослужащих, а с учетом членов их семей и гражданских служащих — 546 200 человек. Группа имела собственные заводы, объекты инфраструктуры — современные европейского качества военные городки, казармы, парки для боевой техники, склады и арсеналы, котельные и госпитали с самым передовым по тому времени оборудованием, подсобные хозяйства, школы для офицерских детей, пионерские лагеря, санатории, торговую сеть, дома офицеров, телевизионные центры, комбинаты бытового обслуживания — в каждом гарнизоне, клубы — в каждой воинской части, военные ансамбли песни и пляски. И какое-то время даже собственный Драматический театр. Целое государство в государстве. Вся эта инфраструктура — 21 тысяча зданий в 777 городках стоимостью, по разным оценкам, от $10,5 до $28 млрд была брошена после вывода наших войск и перешла Германии. Переговорщики из отечественного Генерального штаба, занимавшиеся проблемами урегулирования спорных вопросов с германской стороной, делились со мной тогда счастьем, что немцы не заставили нашу страну платить за рекультивацию всех этих построек и экологический ущерб. А могли бы! И даже выделили в качестве компенсации что-то около 400 млн "зеленых". Куда ушли эти деньги, неизвестно до сих пор.

Описание Военнослужащие Западной группы войск во время получения сладких подарков от представителей киностудии "Дефа" в ГДР, 1990 год © В. Хабаров/ТАСС

Зато известно, что из того, что мы там оставили, в первую очередь жилые дома и котельные, используется немцами до сегодняшнего дня. Мои друзья, посещающие места своей бывшей службы, рассказывают о том, с какой радостью их там встречают простые люди. Что-то превращается в руины, на которых снимают голливудские блокбастеры. Что-то пригодилось беженцам из Африки и с Ближнего Востока. Для выводившихся из Восточной Германии воинских частей, их военнослужащих и членов их семей, а это, не забудем, полмиллиона с лишним человек, никакой инфраструктуры на родине приготовлено не было. Вывод наших войск из Группы войск в Германии начался в одностороннем порядке по решению Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, объявившего о сокращении советских вооруженных сил. Первыми ГДР покинули две танковые дивизии из состава 20-й гвардейской армии — 25-я и 32-я, кроме них — два танковых полка, восемь отдельных батальонов, в числе которых четыре десантно-штурмовых. По прибытии на Родину они были расформированы. ГСВГ переименовали в Западную группу войск, и после подписания министрами иностранных дел шести государств — ФРГ и ГДР плюс США, Франция, Великобритания и СССР — 12 сентября 1990 года договора об окончательном урегулировании в отношении Германии и объединения двух немецких государств пребывание советских войск в ГДР было названо временным. Москва приняла на себя обязательство вывести их полностью до 1994 года. При этом в соглашении 1990 года не было ни слова о сроках вывода войск США, Великобритании и Франции с территории объединенной Германии. Вашингтон, к примеру, собирался из 252,5 тысяч своих военнослужащих, находящихся на территории Германии, вывести только 40 тысяч и почти 50 тысяч членов их семей, но в течение пяти-семи лет, а Лондон до 1995 года готов был вернуть в метрополию всего лишь 27 тысяч человек из 38 пунктов, в том числе и дислоцирующихся в Берлине.

Описание Вывод Западной группы войск с территории бывшей ГДР, 1991 год © Валентина Огородникова, В. Хабаров/ТАСС

Интересно, что когда канцлер ФРГ Гельмут Коль поинтересовался по дипломатическим каналам, какие условия при объединении советская сторона ставит руководству ГДР, Горбачев ответил, что немцы мудрые и разберутся сами. Позднее немецкий лидер говорил: "Если бы Горбачев сказал: "Дайте нам сотню миллиардов и получите ГДР", — мы так бы и сделали. Что такое 100 миллиардов за восточные земли при их годовом бюджете 500 миллиардов? Да, ГДР нам досталась по цене бутерброда!" А вывод войск был ускорен и сокращен на четыре месяца. Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, которого Михаил Горбачев вознес на самый высокий пост в Советской армии, назвал действия Генерального секретаря ЦК КПСС предательством. Таких задач не решал никто в мире В интернете можно найти интересные цифры, свидетельствующие о масштабе той задачи, которую выполнила наша армия. Только один факт. Чтобы перевезти 5 тысяч танков, 10 тысяч боевых бронированных машин, полтысячи вертолетов (самолеты улетали сами) и другого тяжелого имущества в течение трех с половиной лет, потребовалось без малого 132 тысячи вагонов, в которых через три пограничных рубежа отправилось 2,5 миллиона тонн грузов. Такой колоссальной задачи в такие короткие сроки не выполняла ни одна страна, ни одна армия мира. При этом нужно подчеркнуть, что это происходило в то время, когда развалился Советский Союз, были разорваны связи не только между республиками, но и железнодорожными станциями, не существовало таможенных постов, повсеместно царил хаос, в том числе и на границах…

Описание Погрузка военного снаряжения советских войск на железнодорожной станции близ Вюнсдорфа, 1991 год © Центральбильд/ТАСС

Знаю некоторых людей, которые сумели в этой неразберихе сколотить для себя приличный капитал. Помню, как Москву и многие другие крупные города наводнили подержанные "мерседесы", "фольксвагены", BMW, "опели" и даже "варбурги" и "трабанты", которые некоторые офицеры и служащие группы покупали на последние немецкие марки для перепродажи или для личного пользования. Появились и фирмы, которые занимались перегоном авто из Германии в Россию за сравнительно небольшие деньги. Кто-то раскручивал бизнес, а кто-то переживал настоящую драму и трагедию. Она происходила на фоне оголтелой антиармейской пропаганды, которая развернулась в отечественных СМИ и на телевидении и которую мы, но не ветераны вооруженных сил, уже стали забывать. Рассказы о дедовщине, о "генеральских дачах, на которых трудятся срочники", об "армейской коррупции", которая словно не существовала в обществе и существовала только в войсках… При этом служивым по полгода не выплачивали денежное содержание, не давали положенных по закону квартир (без крыши над головой было 350 тысяч офицерских семей), даже выходного пособия тем, кто досрочно уходил в запас. Когда это вспоминаешь, становится понятно, почему армия начала разбегаться и сокращаться сама по себе.

Описание Строительство военного городка для 10-й гвардейской танковой дивизии, выведенной из Германии, Воронежская область, 1994 год © Михаил Рогозин/ТАСС

Причины всего этого очевидны. Страна, Россия не ждала свою армию, уходившую из Восточной Европы. Не только из объединенной Германии, но из Польши, Чехословакии и Венгрии, на Востоке — из Монголии. Денег на все это не было, или их просто никто не хотел искать. Размещать прибывшие полки и дивизии с людьми и техникой — негде. Кому-то повезло — вселялись в полуразрушенные городки сокращенных до того частей, а кого-то выводили в чистое поле. Я в то время работал военным корреспондентом "Известий" и поездил по многим гарнизонам, где офицерские семьи жили в общежитиях, устроенных в металлических бочках. Писал о том, что зимой там некуда было деться от холода и сырости, не спасала никакая печка, а летом — от духоты и жары. В пояс нужно кланяться тем офицерским женам, которые сумели выживать, растить и воспитывать детей в этой тяжелейшей обстановке. Но такими были, к сожалению, далеко не все. Кто-то уезжал к маме и папе, если было куда уехать, кто-то просто подавал на развод. И винить в этом никого тоже нельзя. Только через три-четыре года после вывода войск на деньги, выделенные немецким правительством, а это около 8 млрд тогдашних немецких марок, для офицерских семей выведенных из Германии нерасформированных воинских частей были построены новые жилые городки. Прекрасные даже с сегодняшней точки зрения. Там было все — светлые и уютные квартиры со всем необходимым, школы, магазины, детские сады и поликлиники, дома культуры, дворцы спорта с бассейнами и даже телестудии… Но вот построили их вдалеке от больших городов — в руководстве Минобороны боялись, что местная администрация будет претендовать на и так недостающие квартиры. В результате работать офицерским женам было негде, ездить на базар и в кинотеатры приходилось за семь верст, да и то когда приходили в городок редкие маршрутные автобусы.

Описание Строительная площадка будущего военного городка для военнослужащих Западной группы войск, Ростов-на-Дону, 1994 год © Валерий Матыцин/ТАСС

Героические традиции сдавали на склад И даже не это, на мой взгляд, было самым печальным. Среди выведенных из Германии воинских частей 139 были гвардейскими, 127 носили почетные наименования, 214 были удостоены самых высоких наград Родины. Никто не догадался, пока военное ведомство не возглавил Сергей Шойгу, что эти почетные наименования, знамена и ордена можно торжественно передать вместе с прославленными боевыми традициями тем воинским частям в европейской и восточной части России, которые их не имели. И знамена легендарных полков и дивизий вместе с их орденами, тех, кто защищал Москву, освобождал Киев, Минск и Львов, Варшаву и Прагу, штурмовал Кенигсберг и брал Берлин, сдавали в музеи, а чаще всего — на армейские склады. Некоторым гражданским людям, наверное, это трудно понять, но из армии вынули душу. Потому что нет ничего святее для настоящего офицера и солдата, чем гордость за свою прославленную часть, готовность быть достойным славы и подвига своих однополчан… Никто не переубедит меня. Неудачи нашей армии в первой чеченской войне, когда, по словам начальника Генерального штаба генерала армии Анатолия Квашнина, из всей массы войск, собранной на Северном Кавказе, невозможно было собрать одну боеспособную батальонную тактическую группу, на мой взгляд, объясняются, в том числе и этим. И тем, что в тогдашнем обществе 90-х годов прошлого века, да что там говорить, и в руководстве страны не очень понимали, зачем нам нужна мощная и боеспособная армия. Отрезвление пришло после августовских событий 2008 года, когда задиристое и нахальное саакашвиливское воинство, выпестованное американскими инструкторами, напало на Южную Осетию и расстреляло наших миротворцев, защищавших мир на этой земле. Это, по-моему, было последним эхом и очень наглядным уроком противоречивого и печального опыта вывода наших войск из Германии.

Описание Церемония встречи последнего эшелона Западной группы войск в Москве, 1994 год © Ираклий Чохонелидзе/ТАСС

Зарубки на будущее Мы сейчас понимаем: односторонний вывод войск из Германии, наивное представление о том, что после сокращения вооруженных сил и разоружения наши так называемые стратегические партнеры примут нас в свою семью и безопасность распространится от Лиссабона до Владивостока только потому, что прекратилось идеологическое противостояние Запада и Востока, утопичны. Никто не отменял конкуренцию, желание отдельных стран управлять для своей выгоды всем миром, попирая коренные интересы других народов. Там, откуда мы ушли, сейчас находятся натовские войска, американские атомные бомбы, системы ПРО с крылатыми ракетами большой дальности. Полки и батальоны вероятного противника нависли над нашими границами, вдоль них круглогодично проходят многотысячные учения североатлантических военных группировок, летают боевые самолеты. Хотя когда-то госсекретарь США обещал Михаилу Горбачеву, что ни один натовский солдат не перейдет на левый берег Одера. И это не единственный заокеанский обман, с которым мы столкнулись за последние годы.

Описание Учения НАТО на территории Германии, 2015 год © AP Photo/Matthias Schrader