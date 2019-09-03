Кто хозяин на Черном море

Американский журнал The National Interest, близкий, как считается, Республиканской партии США, опубликовал очередную алармистскую статью. Ее автор, доцент кафедры стратегических исследований Военно-морского колледжа в Ньюпорте (Род-Айленд) Лайл Голдстайн, известный исследованиями о подводном ядерном флоте Китая, напугал своих читателей рассказом о том, что американские и натовские корабли, регулярно посещающие Черное море, не имеют ни единого шанса выйти победителями в столкновении с кораблями Черноморского флота России. По его мнению, вся эта группировка будет уничтожена российской стороной в первые же часы войны в случае, если таковая разразится. А военное столкновение между США и Россией, по его словам, вполне возможно из-за эскалации напряженности, к которой приводит участие американского флота в совместных учениях с Украиной вблизи российских берегов. Скажу сразу, я тоже считаю, что участие американских кораблей в совместных учениях с украинским флотом сильно повышает военную напряженность в Черном море, как и регулярные заходы эсминцев США и НАТО с крылатыми ракетами большой дальности "Томагавк" в акваторию, омывающую южные границы нашей страны. И было бы здорово, если бы такие по большому счету провокационные действия наших так называемых партнеров были прекращены. Раз и навсегда. Но понимаю, что ни Вашингтон, ни Брюссель не откажутся от демонстративного давления на нашу страну, от вызывающей демонстрации своего военного превосходства. Которого, к тому же, в действительности и не существует. В чем я опять же согласен с господином Голдстайном.

Описание Празднование Дня Черноморского флота РФ в Севастополе, 2018 год © Сергей Мальгавко/ТАСС

Какова реальность столкновения В чем я не согласен? В том, что присутствие американских кораблей в черноморских водах может привести к боевому столкновению США и России, и тем более — к войне. При всей своей демонстративной наглости эсминцы ВМС США, как и корабли других натовских государств, ведут себя в акватории Черного моря достаточно осторожно и не заходят в районы проведения учений и боевых стрельб кораблей Черноморского флота России. Последние совместные учения Украины и НАТО Sea Breeze — 2019 были даже досрочно прекращены, потому что один из районов этих маневров черноморцы объявили закрытым для плавания. Они собирались устроить там ракетные и артиллерийские стрельбы.

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Почему так себя ведет наш вероятный противник, понятно. Военное столкновение с ракетно-ядерной Россией чревато третьей мировой войной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одно дело — публичная задиристая риторика, угрозы, раздающиеся с высоких натовских трибун. Другое — реальное столкновение в нейтральных водах или на границах территориальных вод или воздушного пространства России с нашим кораблем или истребителем. Американские эсминцы или воздушные разведчики тут же предпочитают ретироваться. От греха подальше. Правда, они потом говорят, что их отгоняли "неправильно", "непрофессионально". Но сейчас не об этом. Итак, мы пришли к выводу — о чем я готов поспорить с автором журнала The National Interest, — что реальное столкновение американского (натовского) флота и российского — маловероятно. Но если подойти к этому вопросу чисто теоретически, так сказать, с лабораторным анализом, то с господином Голдстайном нельзя не согласиться. Для ВМС США нет никаких шансов оказаться победителем в схватке с Черноморским флотом России у берегов Крыма. И вот почему.

Описание Военнослужащий на палубе эсминца ВМС США James E. Williams, прибывшего с визитом в Одесский морской порт © Архип Верещагин/ТАСС

"Москиты" против "Томагавков" Начнем свои рассуждения с анализа конвенции Монтрё 1936 года. Согласно ее положениям, корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не больше трех недель — 21 день, а их общий тоннаж не может превышать 30 тыс. тонн. В крайнем случае, может доходить до 45 тыс. тонн. На гражданские суда эти ограничения не распространяются. Какие корабли США и НАТО в связи с конвенцией могут одновременно находиться в Черном море? Примерно такие: один крейсер типа "Тикондерога" с сотней крылатых ракет большой дальности "Томагавк" на борту и прочим вооружением: торпедными аппаратами, зенитными ракетами, ракетно-бомбовыми установками и прочим. Он имеет водоизмещение около 10 тыс. тонн. Плюс несколько эсминцев типа "Арли Бёрк" с 50 "Томагавками" и прочим вооружением. Водоизмещение каждого — около 7 тыс. тонн. Такой крейсер и три-четыре эсминца, не считая судов обеспечения и прикрывающих их истребителей и штурмовиков, — очень мощная сила, способная принести много разрушений как в Крыму, так и в европейской части России. Тем более что дальность действия "Томагавков" — 1500 километров. Это с обычным оснащением. С ядерным — до 2,3 тыс. километров.

Описание Американский крейсер типа "Тикондерога" © EPA/MARK R. CRISTINO

Что им может противопоставить Россия? В Крыму, в Севастополе у нас есть ракетный крейсер проекта 1146 "Москва" с 16 пусковыми установками противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", дальность действия которых почти 700 километров. Там же, на главной базе ЧФ, есть два ракетных корабля на воздушной подушке скегового типа проекта 1239 под названием "Бора" и "Самум". Они вооружены сверхзвуковой противокорабельной ракетой "Москит" (3М80), на Западе ее называют "Солнечный ожог". Таких ракет на каждом корабле по восемь штук. Особенность "Москита" заключается в том, что он несется над водой зигзагом на высоте до четырех метров в облаке водяной пыли и обнаружить его локатором невозможно. Подлетая к чужому кораблю, ракета делает стойку, как кобра, и обрушивается на чужую палубу как дамоклов меч, пробивая ее насквозь. А если учесть, что у нее титановая боеголовка, которая, загоревшись, не может быть ничем потушена и взрывается, разнося все вокруг на сотни метров, то спасения от нее нет. Да, дальность полета 3М80 — 110 километров. Для Черного моря — в самый раз.

Кроме того, на крымском берегу размещены батареи противокорабельных пусковых установок под названием "Бал" и "Бастион", дальность действия их ракет — 300 и 600 километров. Если взять линейку, измерить ею расстояние от крымского берега до пролива Босфор и умножить полученные сантиметры на масштаб карты, то станет понятно: при необходимости ни один чужой корабль пройти проливную зону между Средиземным и Черным морями не сумеет. А мы еще не говорим о сторожевиках класса "Адмирал Эссен" проекта 11356, таких на Черном море — три, с восемью пусковыми установками крылатых ракет большой дальности "Калибр" на борту, эффективность действия которых мы помним по событиям в Сирии. Есть еще шесть дизельных подводных лодок класса "Варшавянка" проект 636.6 с теми же "Калибрами" на борту и торпедами, торпедами-ракетами. На крымских аэродромах — истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиация — Су-24, Су-30МС, Су-34, Ту-22М3, чуть дальше в Ростовской области, а это все вместе с Крымом — Южный военный округ, истребители-перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Той самой, о которой рассказывал президент Владимир Путин и испытания которой видели все, в том числе и наши недоброжелатели, на Международных армейских играх в августе нынешнего года.

Описание Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

И это я еще не упоминаю о системах ПВО, в том числе и зенитно-ракетном комплексе С-400, который прикрывает Крымский полуостров с воздуха, и о системах радиоэлектронной борьбы как на земле, так и на кораблях и самолетах. Многие помнят историю с американским эсминцем "Дональд Кук" — его пару лет назад облетел наш Су-24 с включенной системой РЭБ "Хибины". Экипажу эсминца резко не понравилось, когда из строя на корабле вышла вся электроника и он на время оказался парализованным. Больше денег Пентагону? Подвожу итог: американский военный эксперт, безусловно, прав. Кораблям под звездно-полосатым флагом, как и их сателлитам из стран НАТО, с их угрожающими и провокационными заходами через Дарданеллы и Босфор нечего делать в Черном море, если они в критический момент не хотят кормить рыбешку на его дне. Впрочем, конвенцию Монтрё никто не отменял — они имеют право находиться в нейтральных водах Черного моря и у берегов своих союзников и подшефно-поднадзорных три недели, а потом — к себе, восвояси. Главное, чтобы не мешали отечественным кораблям проводить занятия и учения по боевой подготовке в свободных черноморских акваториях. Так же, как они скромно потеснились во время последних своих учений Sea Breeze — 2019.

Описание Военные учения НАТО Sea Breeze–2019 в Черном море © EPA-EFE/VASSIL DONEV