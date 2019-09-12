"Щегол" так и не взлетел: чем обернулась экранизация книги Донны Тартт

Экранизация книг всегда была неблагодарным делом, особенно тех, у которых есть многомилионная фанатская аудитория по всему миру, да еще и Пулитцеровская премия в придачу. В последний раз это удавалось Питеру Джексону с "Властелином колец", страшно представить, почти 20 лет назад.
Конечно, и у его трилогии были свои противники, но с тем, что она обладает невероятной художественной силой, индивидуальностью и стала выдающимся произведением даже безотносительно связи с первоисточником, спорить сложно. Даже "Хоббит" Джексона не смог повторить успех своего новаторского предшественника: он, к сожалению, был больше похож на 200-страничную книгу, которую зачем-то растянули на девять часов.
В случае с Донной Тартт задача усложняется еще и тем, что в целом все книги писательницы небогаты на какие-то внешние события и интересуют ее постольку-поскольку. Главное — это внутренние процессы героев, психологические изменения, которые происходят с ними на протяжении всей книги, или даже обычные повседневные наблюдения, чувства, вызываемые бесконечной удушливой жарой, помноженной на изматывающее безделье; отчаяние, охватывающее от повседневной бессмысленности жизни, которая подминает всех, как каток; квартира, оставленная на месяцы без присмотра; первый снежный день в Нью-Йорке… Роман строго интернализирован — в "Щегле" мы видим все через глаза Тео, что в случае с фильмом, который может показать нам героев только со стороны, становится практически невыполнимой задачей. Более того, писательница всегда зациклена на деталях (не так, конечно, как Брет Истон Эллис в "Американском психопате"), и хотя самое главное происходит во внутреннем мире, внешний мир предельно конкретизирован.
Да, мы понимаем, что это птица, но можем ли мы, глядя на нее, узнать, откуда она взялась, о чем трепещет ее маленькое сердечко и что все это значит? Плотное действие не может заполнить эмоциональные пустоты: герои остаются чуждыми и непонятными для зрителя.
Те, кто читал книгу, и так знают, что произойдет, а те же, кто незнаком с произведением, наверняка всю дорогу будут гадать — кто все эти люди и почему про них сняли фильм. Режиссер Джон Краули очень осторожно относится к первоисточнику, не меняя практически ни слова, но при этом привносит в историю свой авторский взгляд с помощью сложного нелинейного монтажа, где сюжет прыгает между молодым Тео и его взрослой жизнью. Однако это не только сделало нарратив еще более запутанным для тех, кто незнаком с событиями книги, но и лишило его хоть каких-либо чувств и души. Все-таки недаром Тартт выбрала линейное повествование, вначале рассказывая об особой эмоциональной связи героя с матерью и с пресловутой картиной, определившей всю его последующую жизнь.
Самые сильные сцены "Щегла" — в музее перед взрывом, и вы увидите их в самом конце. Краули со Строханом зачем-то делают из трагедии героя пазл, который мы по крупицам должны собирать весь фильм, вместо того чтобы рассказать обо всем в самом начале, чтобы мы могли хоть как-то ему сопереживать.
Играть в экранизации известного романа — тоже дело неблагодарное: у фанатов уже давно есть сформированные образы в голове, свои Тео, Борис и Хоби, поэтому кого бы вы ни взяли на роль, кто-то из зрителей в любом случае останется недоволен. Оакс Фигли, играющий Тео в детстве, органично вписался в амплуа потерянного, замкнутого и очень одинокого подростка, а вот взрослый Тео в исполнении Энсела Элгорта, лишенный какого-либо внутреннего монолога, остается чужим и даже неприятным. Утверждение на роль миссис Бабур такой крупной звезды, как Николь Кидман, как будто возложило на режиссера обязанность вставить ее во все сцены, какие только возможно. Может, роль ей и расширили, но прописать забыли, да миссис Бабур и в книге всегда была загадочным персонажем, чья степень привязанности к Тео (по крайней мере в первой части) до конца непонятна. Поэтому Кидман не остается ничего кроме, как смотреть на него печальными глазами и ходить по красивой квартире, сцепив руки. А звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфард и Анайрин Барнард, играющие молодого и взрослого Бориса соответственно, — это просто англоговорящие актеры, изображающие русский акцент.
В книге Тартт пишет, что даже репродукции картины несли в себе некую силу, которая как будто передавалась им от оригинала. Однако фильм Краули, подавленный авторитетом романа, утрачивает собственный голос, представляя собой даже не репродукцию, а безликий пересказ событий, которые без этого самого голоса не имеют никакого смысла.