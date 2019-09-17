Почему политика Европейского центробанка напоминает времена позднего СССР

В середине сентября 2019 года состоялось очередное заседание Европейского центрального банка. По его итогам ЕЦБ понизил и без того отрицательную процентную ставку по депозитам на 0,1%, до уровня -0,5%. При этом ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне. В дополнение к этому ЕЦБ объявил о возобновлении программы выкупа активов на €20 млрд в месяц с 1 ноября. Президент США Дональд Трамп очень быстро и живо отреагировал на это событие. Он написал в своем Twitter, что это наносит ущерб американскому экспорту. К тому же это стало очередным поводом для того, чтобы упрекнуть ФРС в бездействии. Напомним, что 31 июля 2019 года ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) была понижена на 0,25%. Теперь она зафиксирована в диапазоне от 2 до 2,25% годовых. Очевидно, что дифференциал базовых ставок ФРС и ЕЦБ не устраивает президента Трампа, который ратует за усиление реального сектора экономики в США. Теперь он применяет все свое политическое влияние для того, чтобы Федеральная резервная система не только продолжила понижение ставки, но и делала это в более быстром темпе. К слову, в промежутке между решениями ФРС и ЕЦБ Центральный банк РФ также понизил ключевую ставку на 0,25%, до уровня 7% годовых. Это уже третье подряд понижение с середины июня текущего года. Если же посмотреть на КНР, то Национальный банк Китая продолжает цикл плавного уменьшения процентной ставки еще с середины 2012 года. За это время она сократилась с 6,56 до 4,60%. Попытки оживить производство Как мы видим, уровень текущих процентных ставок центральных банков упомянутых стран и ЕС не одинаков. Однако общая тенденция к их понижению явно присутствует. В чем же экономический смысл текущей гонки сокращения процентных ставок между ведущими мировыми экономиками? Прежде всего, необходимо понимать, что уже с 2018 года наметилась тенденция к замедлению темпов роста мировой экономики. По прогнозу Всемирного банка, в 2019 году они могут снизиться до 2,6% против 3,8% по итогам 2017 года. Вполне очевидно, что в ухудшающихся условиях международная экономическая конкуренция может лишь обостряться при прочих равных обстоятельствах. Исторически сложилось так, что самым быстрым и простым способом поддержания материального производства и всех надстроек над ним в отдельной стране является ослабление курса национальной валюты. Это в первую очередь стимулирует экспорт и вызывает соответствующее оживление экономики. Кроме того, "складирование" свободных денежных средств на банковских депозитах теряет свою привлекательность по причине невысокой доходности. Это тоже является значимым фактором для оживления производства в стране. Для того чтобы запустить эти процессы, центральные банки прибегают к снижению процентных ставок. В обратной ситуации они их повышают с целью охлаждения перегретой экономики. Очевидно, что в этом процессе необходимо соблюдать разумный баланс.

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Ситуация еще более усложняется в том случае, если отдельное государство эмитирует мировую резервную валюту. Ведь при этом оно вынуждено жертвовать своей экономикой в угоду экспорту капитала. В таком случае ослабление национальной валюты будет означать ухудшение привлекательности номинированных в ней финансовых активов. В текущей ситуации это пока что более характерно для США по историческим причинам. Однако евро наряду с долларом США также выступает и средством международных расчетов, и активом, который входит в состав резервов центральных банков многих других стран. Как мы видим, с учетом перечисленных факторов регулирование ставок ФРС и ЕЦБ представляется весьма ответственным и непростым процессом. Помимо ставок указанные организации могут осуществлять и иные стимулирующие экономику меры. Например, к ним могут относиться программы "количественного смягчения", которые представляют собой не что иное, как выкуп активов на финансовых рынках с целью их поддержания. Здесь мы опять возвращаемся к тезису о том, что страны — эмитенты резервных валют жертвуют реальным сектором собственной экономики. Очевидно, что распродажи акций и облигаций в них могут быть не менее болезненными для экономики, чем падение объемов производства товаров и услуг. Как угодить всем членам еврозоны? Однако максимальная мера ответственности и сложности в этом плане все же лежит на Европейском центральном банке. Это связано с тем, что ЕЦБ, являясь независимым органом, реализует денежно-кредитную политику для всей зоны евро, к которой относятся 19 стран из 28 государств, входящих в Евросоюз. Очевидно, что экономическое положение отдельных стран в составе ЕС далеко не однородно. И если одни из них выигрывают от текущей денежно-кредитной политики ЕЦБ, то другим она может и не идти на пользу. Если же отбросить сугубо экономические интересы, то всегда остается бесконечно широкое поле для политических разногласий. Вполне очевидно, что угодить всем членам ЕС в этом процессе невозможно. Мы уже упоминали о том, что самым быстрым и простым способом решения текущих проблем в экономике представляются смелые монетарные стимулы в стиле "разбрасывания денег с вертолета". Очевидно, что подобный "допинг" в значительной мере является всего лишь способом отодвинуть текущие трудности на более поздний срок. Однако не стоит требовать от центральных банков слишком многого. Строго говоря, в их силах лишь регулировать стоимость и доступность денег внутри страны. Создание всех иных условий для роста реального сектора относится к компетенции правительств. Текущая нулевая ставка ЕЦБ по кредитам находится на указанном уровне еще с апреля 2016 года. Надо признать, что это еще не самый худший вариант на фоне отрицательных ставок ЦБ Японии, Швеции и Швейцарии. Таким образом, ЕЦБ реализует политику накачки экономики "бесплатными" деньгами. Для конечного заемщика в странах Евросоюза кредит получается очень дешевым. Это позитивно с точки зрения стимулирования потребительского спроса и развития реального сектора экономики.

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