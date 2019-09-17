Почему политика Европейского центробанка напоминает времена позднего СССР

В середине сентября 2019 года состоялось очередное заседание Европейского центрального банка. По его итогам ЕЦБ понизил и без того отрицательную процентную ставку по депозитам на 0,1%, до уровня -0,5%. При этом ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне. В дополнение к этому ЕЦБ объявил о возобновлении программы выкупа активов на €20 млрд в месяц с 1 ноября.
Президент США Дональд Трамп очень быстро и живо отреагировал на это событие. Он написал в своем Twitter, что это наносит ущерб американскому экспорту. К тому же это стало очередным поводом для того, чтобы упрекнуть ФРС в бездействии. Напомним, что 31 июля 2019 года ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) была понижена на 0,25%. Теперь она зафиксирована в диапазоне от 2 до 2,25% годовых. Очевидно, что дифференциал базовых ставок ФРС и ЕЦБ не устраивает президента Трампа, который ратует за усиление реального сектора экономики в США. Теперь он применяет все свое политическое влияние для того, чтобы Федеральная резервная система не только продолжила понижение ставки, но и делала это в более быстром темпе.
К слову, в промежутке между решениями ФРС и ЕЦБ Центральный банк РФ также понизил ключевую ставку на 0,25%, до уровня 7% годовых. Это уже третье подряд понижение с середины июня текущего года. Если же посмотреть на КНР, то Национальный банк Китая продолжает цикл плавного уменьшения процентной ставки еще с середины 2012 года. За это время она сократилась с 6,56 до 4,60%.
Попытки оживить производство
Как мы видим, уровень текущих процентных ставок центральных банков упомянутых стран и ЕС не одинаков. Однако общая тенденция к их понижению явно присутствует. В чем же экономический смысл текущей гонки сокращения процентных ставок между ведущими мировыми экономиками?
Прежде всего, необходимо понимать, что уже с 2018 года наметилась тенденция к замедлению темпов роста мировой экономики. По прогнозу Всемирного банка, в 2019 году они могут снизиться до 2,6% против 3,8% по итогам 2017 года. Вполне очевидно, что в ухудшающихся условиях международная экономическая конкуренция может лишь обостряться при прочих равных обстоятельствах.
Исторически сложилось так, что самым быстрым и простым способом поддержания материального производства и всех надстроек над ним в отдельной стране является ослабление курса национальной валюты. Это в первую очередь стимулирует экспорт и вызывает соответствующее оживление экономики. Кроме того, "складирование" свободных денежных средств на банковских депозитах теряет свою привлекательность по причине невысокой доходности. Это тоже является значимым фактором для оживления производства в стране.
Для того чтобы запустить эти процессы, центральные банки прибегают к снижению процентных ставок. В обратной ситуации они их повышают с целью охлаждения перегретой экономики. Очевидно, что в этом процессе необходимо соблюдать разумный баланс.
Ситуация еще более усложняется в том случае, если отдельное государство эмитирует мировую резервную валюту. Ведь при этом оно вынуждено жертвовать своей экономикой в угоду экспорту капитала. В таком случае ослабление национальной валюты будет означать ухудшение привлекательности номинированных в ней финансовых активов.
В текущей ситуации это пока что более характерно для США по историческим причинам. Однако евро наряду с долларом США также выступает и средством международных расчетов, и активом, который входит в состав резервов центральных банков многих других стран.
Как мы видим, с учетом перечисленных факторов регулирование ставок ФРС и ЕЦБ представляется весьма ответственным и непростым процессом. Помимо ставок указанные организации могут осуществлять и иные стимулирующие экономику меры. Например, к ним могут относиться программы "количественного смягчения", которые представляют собой не что иное, как выкуп активов на финансовых рынках с целью их поддержания. Здесь мы опять возвращаемся к тезису о том, что страны — эмитенты резервных валют жертвуют реальным сектором собственной экономики. Очевидно, что распродажи акций и облигаций в них могут быть не менее болезненными для экономики, чем падение объемов производства товаров и услуг.
Как угодить всем членам еврозоны?
Однако максимальная мера ответственности и сложности в этом плане все же лежит на Европейском центральном банке. Это связано с тем, что ЕЦБ, являясь независимым органом, реализует денежно-кредитную политику для всей зоны евро, к которой относятся 19 стран из 28 государств, входящих в Евросоюз. Очевидно, что экономическое положение отдельных стран в составе ЕС далеко не однородно. И если одни из них выигрывают от текущей денежно-кредитной политики ЕЦБ, то другим она может и не идти на пользу. Если же отбросить сугубо экономические интересы, то всегда остается бесконечно широкое поле для политических разногласий. Вполне очевидно, что угодить всем членам ЕС в этом процессе невозможно.
Мы уже упоминали о том, что самым быстрым и простым способом решения текущих проблем в экономике представляются смелые монетарные стимулы в стиле "разбрасывания денег с вертолета". Очевидно, что подобный "допинг" в значительной мере является всего лишь способом отодвинуть текущие трудности на более поздний срок. Однако не стоит требовать от центральных банков слишком многого. Строго говоря, в их силах лишь регулировать стоимость и доступность денег внутри страны. Создание всех иных условий для роста реального сектора относится к компетенции правительств.
Текущая нулевая ставка ЕЦБ по кредитам находится на указанном уровне еще с апреля 2016 года. Надо признать, что это еще не самый худший вариант на фоне отрицательных ставок ЦБ Японии, Швеции и Швейцарии. Таким образом, ЕЦБ реализует политику накачки экономики "бесплатными" деньгами. Для конечного заемщика в странах Евросоюза кредит получается очень дешевым. Это позитивно с точки зрения стимулирования потребительского спроса и развития реального сектора экономики.
Вместе с тем весомая доля дешевых заемных средств направляется не на развитие экономики, а сугубо на финансовые спекуляции, что не отвечает целям экономического роста. В настоящее время ресурс понижения ставки по кредитам практически исчерпан. Отрицательные ставки по кредитам представляются экономическим абсурдом. В этом плане нулевые или близкие к ним процентные ставки для конечных заемщиков выглядят как разумный компромисс и предел.
Недавнее увеличение отрицательной процентной ставки ЕЦБ по депозитам до -0,5% представляется скорее формальным решением, призванным подтвердить приверженность регулятора мягкой денежно-кредитной политике. По большому счету этот ресурс также уже давно исчерпан с практической точки зрения.
В подобной ситуации вполне логичным решением для ЕЦБ стало возобновление программы выкупа активов на €20 млрд в месяц. Предыдущая программа количественного смягчения закончилась в декабре 2018 года. В течение двух неполных лет в ее рамках выкупались активы на сумму от €15 млрд до €60 млрд в месяц. По-видимому, в случае дальнейшего ухудшения экономического состояния в Евросоюзе ЕЦБ будет вынужден увеличивать объемы месячного выкупа. Уже совсем скоро, в конце октября, нынешнего президента ЕЦБ Марио Драги сменит Кристин Лагард. От нее ожидается продолжение либеральной политики предшественника.
Экономические диспропорции
Казалось бы, политика ЕЦБ в части дальнейшего выкупа активов пока еще не дошла до явного конечного предела. По экспертным оценкам, Европейский центральный банк еще может направить на это не менее €400 млрд. Однако ключевая проблема заключается в том, что поддержки и выкупа по определению требуют именно "плохие" или "токсичные" активы. В рамках указанной программы активно приобретаются облигации стран еврозоны. Оборотной стороной этого процесса является дальнейшее увеличение крупного государственного долга таких стран, как Италия, Греция, Испания, Португалия и другие.
Подобная абсурдная политика вполне отвечает целям политического единства ЕС и оправдывается ими. Здесь просматриваются параллели с поздним СССР, где финансовые и бюджетные отношения между республиками все еще отходили на второй план по значимости. Однако к моменту распада Советского Союза накопившиеся экономические диспропорции сыграли свою роль.
Картина выглядела бы очень причудливой, если бы многие аналогичные и специфические экономические проблемы не наблюдались и в иных развитых государствах и регионах. В целом же стоит признать, что ЕС неспешно дрейфует к еще достаточно далекой по времени развязке усугубляющихся экономических проблем. Конечно, надежда на "хеппи-энд" всегда присутствует. Однако самые прозорливые члены команды, такие как Великобритания, уже готовятся покинуть этот корабль.