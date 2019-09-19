Озорное безобразие с большим бюджетом: фильм "Тайна печати дракона"

"Тайна печати дракона" — продолжение сумасбродной фантасмагории "Вий 3D" по повестям Николая Гоголя в вольном пересказе режиссера Олега Степченко. Замысел картины изначально был невероятно масштабным, с путешествиями в Индию и Китай. Однако для удобства повествования и сокращения экранного времени было решено превратить картину в трилогию. В 2014 году "Вий 3D" стал самым кассовым российским фильмом национального проката, поэтому от продолжения требовался еще больший размах. Производство фильма длилось долгих пять лет, но китайские инвестиции сделали свое дело, и первая в истории российского-китайская копродукция наконец-то выходит в прокат. Название картины постоянно претерпевало изменения, пока не было решено и вовсе отказаться от приставки "Вий", чтобы сделать из нее вполне самостоятельную историю. И действительно, новую часть с предыдущей связывают только ученый и путешественник Джонатан Грин (Джейсон Флемминг), его возлюбленная мисс Дадли (Анна Чурина), ее отец лорд Дадли (Чарьлз Дэнс) и немного укрианских казаков, которые на этот раз совсем не страшные, а наоборот, всем помогают.

Описание Кадр из фильма "Тайна печати дракона" © Пресс-служба "Наше кино"

История начинается издалека. В прологе нам рассказывают про некую китайскую деревню, где обитает древний дракон, чьи ресницы дают людям чудодейственный чай. Следить за этими ресницами он доверил белой волшебнице — она может обрезать их с помощью печати, дарованной драконом. Однако артефакт отбирают черные маги, а волшебница и ее отец убегают, но куда — точно неизвестно. А тем временем в лондонском Тауэре в одной камере томятся седовласый старец, питающийся солнечными лучами (Джеки Чан), и загадочный человек в железной маске (Юрий Колокольников). Управляет тюрьмой сильный, но благодушный Джеймс Хук (Арнольд Шварцнеггер). Во время ловли птиц на обед в руки Железной маске попадается почтовый голубь, который вместо положенного адресата зачем-то полетел в тюрьму.

Описание Кадр из фильма "Тайна печати дракона" © Пресс-служба "Наше кино"

Из письма, так им и недоставленного, узники узнают об ученом Джонатане Грине, который отправился в Россию, чтобы составить карту этой необъятной страны. По прибытии во дворец он обнаруживает там щеголеватого дворянина Меншикова в исполнении Павла Воли, как будто вышедшего из рекламы сухариков (хотя по его поведению и общим интерьерам кажется, что он из нее и не уходил), а также Петра I, но поддельного. Оказывается, Грин знаком с Петром и уверен, что царь-то ненастоящий! При каких обстоятельствах произошло это знаменательное знакомство фильмом не установлено. Ученого быстро упекают в тюрьму, там он встречает азиатского мальчика Чен Ланя, они убегают и не находят ничего лучше, как двигаться на Восток. Большую часть фильма сюжеты загадочных заключенных и Грина развиваются параллельно, пока не встречаются там, где все начиналось, — в пещере древнего дракона.

Проект получился действительно масштабным: Степченко не скупится на богатые интерьеры, аляповатые костюмы, бесчисленные драки, компьютерную графику и нашпиговывает двухчасовой фильм действием. Картина мчится на всех парах, презирая хороший вкус и законы логики

"Тайна печати дракона" похожа на карикатуру на кино — все сделано с широким русским размахом, когда важен не хороший результат, а чтобы было красиво. Режиссер легкомысленно относится к причинно-следственным связям и к исторической эпохе, делая фильм, скорее, стилизацией, где Меншиков приказывает придворным "Dance!" (танцевать). Происходящее гиперболизировано и доведено практически до гротеска.

Описание Кадр из фильма "Тайна печати дракона" © Пресс-служба "Наше кино"

Не зря все-таки создатели мучились над названием фильма: среди вариантов были и "Тайна Железной маски. Путешествие в Китай", и "Тайна печати дракона. Путешествие в Китай", пытаясь, видимо, настроить фокус истории. Но в итоге было решено рассказать про все тайны разом, отчего в сюжете есть и Лондон, и пираты, и путешествие через пустыню, и Китай, и история угнетения народа, и любовная линия. Также в картине присутствуют китайский вариант Магнето и Существа из "Фантастической четверки", скрытая реклама майонеза и шутки про любовь Европы к геям.

Беспощадная русско-китайская производственная машина подмяла под себя всех, даже актеров первой величины. Все-таки каким бы нелепым ни был фильм, где вы еще увидите Джеки Чана в одном кадре с Арнольдом Шварценеггером?

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