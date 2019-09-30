Последняя кинодива: неускользающая красота и шокирующие роли Моники Беллуччи

Описание Моника Беллуччи © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Моника Беллуччи кажется наваждением из другой эпохи. Она легко сошла бы за свою в компании Сильваны Мангано, Моники Витти и Софи Лорен, с которой ее нередко сравнивают поклонники. Эти пышные и чувственные дамы с просторов послевоенной Италии околдовывали зрителей одним взмахом ресниц. Прошли десятилетия, прежде чем страна пасты и джелато смогла породить актрису, чьи гипнотические чары вскружили бы весь мир с былой силой. Беллуччи с детства мечтала походить на своих идолов, но в какой-то мере ей даже удалось их превзойти. Вряд ли Беллуччи можно назвать великой актрисой, но достойной и чрезвычайно влиятельной — безусловно. Хоть она уже давно не девочка, в кино она по-прежнему нарасхват. Именитые предшественницы Моники в ее возрасте постепенно угасали. С одной стороны, времена, конечно, меняются. Если раньше в Голливуде женщины нередко отправлялись на пенсию после сорока, то сейчас все больше актрис задерживается в профессии. Другое дело, что красота Беллуччи и не думает увядать. Она до сих пор может позволить себе играть роковых соблазнительниц, а не, скажем, сварливых тещ. В молодости Моника себя не жалела и отваживалась на шокирующие и противоречивые роли. Теперь ей доступны и более традиционные женские амплуа, о которых другим исполнительницам в ее годах остается только мечтать. Из моделей в актрисы В 18 лет Монике грозила не слишком увлекательная карьера в юриспруденции. По счастью, она хорошенько изучила свое отражение, и зеркало сняло все вопросы, кто на свете всех милее, всех румяней и белее. С такими ослепительными данными ей светила прямая дорога в модельный бизнес. На подиумах Беллуччи производила предсказуемые фуроры, но душа ее требовала большего. В 1990-е она начала получать первые эпизодические роли в кино (в частности, она сыграла одну из невест Дракулы в одноименном фильме Фрэнсиса Форда Копполы). Карьера Моники всегда строилась на здравой стратегии. В 28 лет она прошла курсы актерского мастерства, чтобы избавиться от модельных замашек. Привыкшей дефилировать туда-сюда с надутым видом барышне пришлось учиться естественной манере ходьбы и речи, чтобы правдоподобно держаться в кадре.

Описание Алекс Лутц и Моника Беллуччи, 2017 © EPA/JULIEN WARNAND

При всей любви к Италии Беллуччи быстро поняла, что на родине каши не сваришь. Местная индустрия неохотно тратила деньги на раскрутку фильмов за границей, а выбор ролей не отличался богатством. Моника решила попытать удачи во Франции. Она подучила язык и отправилась покорять чужбину. Ей было непросто, но после романтического триллера "Квартира" (1996) дела актрисы пошли в гору. Тогда же она познакомилась с Венсаном Касселем, своим будущим мужем (всего они сыграли вместе в девяти фильмах, а их брак продержался 14 лет). Уже через три года Беллуччи играла в детективе "Под подозрением" с американскими маэстро Джином Хэкменом и Морганом Фриманом. Красотка против системы Видным девушкам порой трудно добиться того, чтобы их воспринимали всерьез и видели в них нечто большее, чем сексуальных пустышек. Беллуччи боролась с подобной предвзятостью, преследуя сложные и скандальные партии. В ностальгическом фильме "Малена" (2000) Моника выдает один из своих наиболее магнетических перформансов, захватывая эротические фантазии 13-летнего мальчика, а заодно и всей Сицилии. Апогеем ее дерзких творческих поисков стала "Необратимость" (2002) Гаспара Ноэ. 9-минутная натуралистичная сцена изнасилования в подземном переходе является одной из самых тяжелых в истории кино. Эпизод снят одним кадром, а Монике пришлось пережить четыре дубля.

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Беллуччи в принципе любит рисковать, исследовать темную сторону человеческой натуры и вызывать споры своими работами. Опасные роли дают актрисе возможность испытывать страх и любопытство, что позволяет ей выкладываться на полную. Моника допускает, что с ее тягой к безумствам в другой жизни она могла бы стать преступницей. Попутно она сверкнула в жанровых картинах вроде "Братства волка" и "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра". Смесь эпатажного артхауса и удачных коммерческих лент в послужном списке открыла для Беллуччи двери в Голливуд. Там она сохраняет баланс при выборе ролей, соглашаясь как на сиквелы "Матрицы", так и на воплощение Марии Магдалины в "Страстях Христовых" Мэла Гибсона. Как и Софи Лорен, Беллуччи всегда не прочь навернуть пасты и вообще любит поесть, в чем и кроется секрет ее выдающихся форм. На фоне тощих американских стандартов красоты она всегда приковывала внимание мужского населения. Пожалуй, пик Моники пришелся на рубеж веков, но она продолжает активно сниматься. Она легко чередует жанры и разные страны, где осуществляется производство. В последние годы ярче всего Беллуччи блеснула в третьем сезоне сериала "Моцарт в джунглях", где она предстала в качестве эксцентричной оперной певицы. В здоровом теле здоровый дух Беллуччи предпочитает действовать в инстинктивном ключе, а лицедейство для нее — средство самопознания. Свое тело она считает инструментом для самовыражения, подобным гитаре или пианино у музыканта. По ее мнению, людская физическая оболочка — это просто объект, с которым актер может решать любые художественные задачи, забывая, что он находится внутри.

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Моника проводит параллель с танцами, вспоминая потрясение, которое испытала, когда смотрела балет в Большом театре. Девушки в пачках практически парят в воздухе, творя возвышенное искусство, однако их ноги кровоточат, когда они возвращаются в гримерку. Тем не менее они не чувствуют этой боли во время выступления — наоборот, они испытывают экстаз. Для Беллуччи очевидны великолепие человеческого тела и его способность передавать эмоции. Именно поэтому актриса оголяется в своих картинах со столь легким сердцем и ничуть этого не стыдится. Для Беллуччи также характерна открытость к другим культурам. Она всегда охотно сотрудничала с итальянскими, французскими и американскими режиссерами, а в 2012-м снялась и у иранского постановщика Бахмана Габади. Для роли в "Сезоне носорогов" она даже выучила язык фарси. А ради Эмира Кустурицы и его картины "По Млечному Пути" Моника поднаторела в сербском. Знойная женщина — мечта поэта В 50 лет Беллуччи пригласили в шпионский боевик "007: СПЕКТР". Скромница наивно предполагала, что ее зовут заменить опытного персонажа Джуди Денч, но оказалось, что режиссер Сэм Мендес затеял нечто более смелое. Он посчитал, что хватит баловать знаменитого агента британской разведки юными прелестницами, и сделал Монику самой возрастной девушкой Бонда в истории.

Описание Моника Беллуччи, 2012 год © Jemal Countess/Getty Images