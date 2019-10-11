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Мнение

Почему мы все реже готовим дома и как это исправить

КУРСАКОВА Мария 
Сертифицированный повар и кондитер растительной кухни
Мария Курсакова — о том, что можно быстро и вкусно приготовить дома

Помню, когда я была маленькая, мама практически жила на кухне, чтобы завтраки, обеды и ужины были всегда вкусными и свежими. А к праздничным застольям мы готовились аж за три дня — пока все купишь, сваришь, нарежешь и состряпаешь любимые блюда: фаршированного толстолобика и настоящее грузинское сациви. Сейчас абсолютно все, что хочется съесть, можно заказать в один клик по приемлемой цене и получить примерно через час. Или купить готовую еду в кулинарии магазина здорового питания по дороге домой. И если когда-то мы все-таки старались готовить дома, то сейчас чаще всего выбираем драгоценное свободное время.

Раньше работа была строго по часам и в большинстве случаев — возле дома. Теперь переработки — почти норма, и в практике — ненормированный рабочий день. Съедает время дорога туда-обратно, особенно когда офис находится на другом конце города. Те, кто на колесах, могут часами стоять в пробках. А интернет и соцсети подливают масла в огонь — безжалостно отнимают часть оставшегося свободного времени. Готовая еда стала вначале здесь спасением — чтобы успеть пообщаться с близкими и хоть немного отдохнуть, а потом прочно вошла в привычку.

Курьерская доставка

Тем более что рынок гастрономии создал для этого все необходимые условия. Во-первых, доставка еды сейчас действительно быстрая благодаря большому количеству фуд-точек и курьеров, которые в целях экономии времени пересели с автомобилей на общественный транспорт, велосипеды и самокаты. В среднем любой заказ приедет через полчаса-час.

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

Во-вторых, появились сайты-агрегаторы, которые сделали выбор блюд огромным и удобным. Конечно, популярнее всего пицца, суши и бургеры, которые очень долго, сложно и затратно готовить дома. Но есть очень высокий спрос и на домашнюю, полезную еду, включая постную. И что очень важно, цены настолько лояльные, что оправдывают экономию времени на поход за продуктами, тяжелые сумки и стояние у плиты.

В-третьих, почти каждая известная сеть продуктовых магазинов обзавелась небольшой кулинарией, где можно сразу убить двух зайцев: купить продукты и готовые блюда, начиная от каш и сырников на завтрак и заканчивая супами, салатами, горячим и выпечкой.

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Также появились сервисы, которые берут на себя роль личного диетолога и за вас продумывают меню — по калориям, белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам — и по подписке доставляют коробочки с едой на день каждое утро. Дорого, но зато максимальная экономия времени и польза. А вот компании, предлагающие отмеренное количество ингредиентов и рецепт, по которому нужно готовить дома, конкуренции не выдержали.

Кстати, согласно недавнему опросу, любители поесть в кафе и ресторанах тоже переключаются на доставку блюд домой. Причины — та же самая нехватка времени, необходимость компании, экономия на чаевых и плохой сервис. Пожалуй, единственное, что пользуется оглушительной популярностью как в мире, так и в России, — это фуд-корты. В которые каждый день тоже не находишься.

Завтрак по пути на работу

Еще один недавний тренд — завтрак по дороге на работу. Чтобы он был необычным, вкусным, питательным и вместе с интерьером заведения поднимал настроение. Одна из причин популярного такого завтрака — хороший кофе, который точно не сделаешь дома, даже в дорогой кофемашине. Поэтому многие рестораны, кафе и кофейни стали соревноваться в креативных завтраках, а авторитетные онлайн-ресурсы — публиковать рейтинги лучших мест для гастрономического начала дня.

Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Праздники мы тоже стараемся отмечать вне дома. Правда, теперь поход даже в топовый ресторан уже не приносит былого удовольствия — хочется впечатлений. И проблему с едой успешно закрывает кейтеринг, когда выбранное вами меню доставят в любое нужное место. За последние годы сумасшедшим спросом стали пользоваться праздники и корпоративы в кулинарных студиях, где под руководством профессионального повара за шутками и бокалом шампанского вы приготовите салат, горячее и десерт как в ресторане, но только своими руками.

Кстати, нехватка кулинарных навыков — еще одна причина, почему стали реже готовить дома. Если раньше гастрономические секреты, умения и рецепты передавались из поколения в поколение, то сейчас это просто немодно. Да и блюда уже не те, которые готовили наши бабушки. Эту проблему можно решить только двумя способами — обучением и практикой.

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Самый быстрый и эффективный способ — сходить на несколько мастер-классов или взять базовый курс в кулинарной студии. Если не хочется тратить время на дорогу — сделать это онлайн. А если нет бюджета — поучиться по видео в интернете, которых сейчас великое множество. Пожалуй, единственное, на что современная хозяйка вряд ли согласится, — делать заготовки на зиму: варить варенье, солить огурцы, квасить капусту, кипятить и закручивать капризные банки. Потому что все это ждет на полке ближайшего магазина, за невысокую цену и с достойным составом.

Справедливо считается, что готовить дома — дешевле, чем заказать. Но на практике это далеко не всегда так. Часто после приготовления того или иного блюда остаются ингредиенты, которые больше некуда пристроить, и они отправляются в мусорную корзину. Про некоторые продукты в холодильнике мы можем случайно забыть. Или, например, закупить все для любимого блюда, а потом не найти времени и сил на его приготовление. Судьба продуктов будет такой же, особенно если они скоропортящиеся.

Кроме того, дома так или иначе готовишь на несколько дней, но есть одно и то же бывает скучно или просто не хочется. В итоге остатки выбрасываются, а покупаешь что-то другое, по настроению. Поэтому еда вне дома закрывает еще одну очень важную современную потребность — в разнообразном питании. И иногда это действительно дешевле.

И наконец, последняя причина, почему очень часто не хочется готовить дома, — наша привычка к ресторанным блюдам и их яркому вкусу, после чего обычного пюре, куриной грудки или брокколи уже недостаточно. Чтобы воссоздать их дома, нужно много ингредиентов, порой "экзотических", не говоря уже о времени. И не факт, что получится. Но долго мыть перепачканную посуду точно придется. Поэтому, конечно же, проще заказать.

Дома, но быстро

Несмотря на столько бесспорных преимуществ, у готовой еды есть два больших недостатка. Во-первых, может быть не так вкусно, как вы думали, а горячее может приехать уже холодным. Если это суп, то подогреть его не проблема. Но из клеклой лепешки шикарную пиццу уже не сделаешь.

Во-вторых, если вы лично не наблюдали за приготовлением или не знакомы с заведением изнутри, то так до конца и не узнаете, насколько свежие и качественные продукты использовал повар, правильно ли они хранились, сколько в блюде масла, соли и сахара и из чего состоят соусы. А когда вы готовите дома, то все самые важные моменты у вас под контролем.

Так что отказываться от того, чтобы готовить дома, все же, наверное, не стоит. При этом есть несколько приемов, как можно серьезно сэкономить время на кухне. Начнем с закупки продуктов. Составьте примерный список того, что вы любите и готовите дома. Разделите его на две части: продукты, которые хранятся долго, например крупы, бобовые, мука, масло, соль, консервы и сахар, и скоропортящиеся ингредиенты вроде мяса, рыбы, яиц и творога.За первой "колонкой" я езжу раз в месяц в большой супермаркет с хорошим выбором. А овощи, фрукты, зелень и "скоропорт" покупаю один-два раза в неделю возле дома, на что трачу максимум час. Другой вариант — заказывать все онлайн. Правда, в этом случае есть вероятность того, что что-то может приехать несвежим.

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Вопрос с гарнирами на неделю я тоже решаю просто — выбираю одну крупу и одно бобовое и варю, когда есть время. Если вижу, что съесть не успеваю, кладу в герметичный контейнер или пакет с зип-локом и замораживаю. Это очень удобно и хранить можно долго — один-два месяца. Иногда я специально готовлю с запасом, чтобы потом не тратить время. Этим же способом я пользуюсь и с готовыми гарнирами, правда, съесть их нужно в течение максимум двух недель.

Иметь под рукой отварную крупу и что-то из бобовых очень удобно — из них можно легко и просто каждый день готовить новый гарнир с помощью других ингредиентов. Например, готовый нут отлично сочетается с имбирем, кокосовым молоком и шпинатом. Кстати, плакать над луком и чесноком можно тоже не так часто: порезанные, они отлично хранятся в герметичных пакетах с зип-локом.

На самом деле, всего лишь несколько основных ингредиентов способны сделать абсолютно любой продукт вкусным. У меня всегда есть оливковое масло для жарки, лук, чеснок, консервированные томаты в собственном соку или томатная паста, соевый соус, лимон, соль, черный перец, сахар (лучше более полезный кокосовый) и приправы: итальянские и французские травы. Если у вас аллергия на лук и чеснок, то замените их на имбирь. Он, жирное кокосовое молоко, перчик чили и куркума помогут сделать любое блюдо восточным.

Треска по-итальянски

Это очень быстрый рецепт и пример того, как основные ингредиенты превращают обычную жареную рыбу в итальянское ресторанное блюдо. Все, что нужно сделать, — это разморозить треску. На это уйдет полчаса-час: просто положите упаковку в кастрюлю с холодной водой, например, как только придете домой с работы.

Описание
© SeM Studio/Fototeca/Universal Images Group via Getty Images

Что нужно (на 2–4 порции)

  • Спинки трески — 4 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1/2 зубчика
  • Томаты в собственном соку — 1 банка
  • Итальянские травы — 2 щепотки
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Кокосовый сахар – 1 ч. л. (можно заменить любым сиропом, например топинамбура)
  • Морская соль — по вкусу
  • Черный перец — по вкусу

Что делать

  • Поставить сковороду на средний огонь, налить оливковое масло, разогреть его и добавить нарезанный мелким кубиком лук. Жарить 5–8 минут до золотистого цвета. Добавить чеснок и готовить 30 секунд до появления приятного аромата.
  • Добавить томаты, специи, соль, перец и сахар — он уравновешивает кислинку томатов. Хорошо перемешать и довести до кипения
  • Добавить спинки трески, покрыть их соусом, накрыть крышкой и готовить 8–10 минут, перевернув в середине приготовления.

Рецепт этого соуса — универсальный. С ним можно приготовить и любое бобовое, любую крупу, куриную грудку и даже кольца кальмаров. Треска хорошо сочетается с гарнирами из круп или овощей, например отварным или запеченным картофелем.

Кстати, есть один очень вкусный гарнир, который готовится всего за 5 минут, — кускус. И тоже с одним из основных ингредиентов — итальянскими травами. Положите кускус в миску, добавьте в него 1–2 щепотки приправы, немного соли, залейте кипятком, хорошо перемешайте и накройте крышкой. Получается просто, вкусно и ароматно.

А паста, например ракушки или пенне, отлично сочетается с тушеным шпинатом. Для этого потушите лук до готовности, добавьте немного чеснока и шпината, чтобы он выглядел "увядшим", но не потерял яркости. Отдельно отварите макароны, добавьте к шпинату и аккуратно перемешайте.

Вкусные тосты на завтрак

Если совсем нет времени на завтрак, то спасут эти тосты — сладкий и соленый, которые ничем не уступят ресторанным. И их можно чередовать, чтобы не наскучили.

Описание
© Reuters

Что нужно (на 1 сладкий тост)

  • Хлеб для тостов — 1 кусочек
  • Арахисовая паста — 2 ст. л.
  • Банан — ½ шт.
  • Клубника — 2 шт. (опционально, можно заменить несколькими ломтиками зеленого яблока)

Что делать

  • Подсушить хлеб на сухой сковороде (можно сделать накануне и на несколько дней вперед).
  • Почистить и порезать ломтиками банан, клубнику или зеленое яблоко.
  • Намазать арахисовую пасту на тост и сверху положить ломтики банана, клубники или яблока.

Что нужно (на 1 соленый тост)

  • Хлеб для тостов — 1 кусочек
  • Сыр рикотта — 60 г
  • Помидор (средний) — ½ шт.
  • Зеленый базилик — 3 листочка
  • Соль по вкусу
  • Оливковое масло первого холодного отжима — несколько капель

Что делать

  • Подсушить хлеб на сухой сковороде (можно сделать накануне и на несколько дней вперед).
  • Порезать томат ломтиками.
  • Намазать рикотту на тост, положить сверху ломтики помидора, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и украсить зеленым базиликом.

Салат с рукколой, манго и авокадо

Я и все мои друзья обожают этот салат и всегда просят добавки. Готовится он тоже очень легко и быстро.

Описание
© Deb Lindsey For The Washington Post via Getty Images

Что нужно (на 4 порции)

  • Руккола — 65 г (одна пачка)
  • Авокадо — 1 шт.
  • Манго желтый тайский — 1 шт.
  • Кешью — 15 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Вода — 2–3 ст. л.
  • Кинза — небольшой пучок, только листья (нежелательно, но можно заменить петрушкой)
  • Сок 1/3 лимона
  • Соль по вкусу

Что делать

  • Кешью желательно замочить на два часа или на ночь, но можно пропустить этот шаг.
  • В чашу блендера добавить орехи, воду, чеснок, лимонный сок, кинзу, соль и перец и смешать до однородной консистенции густой сметаны.
  • Промыть листья рукколы и просушить в карусели. Помыть и почистить манго и авокадо, удалить косточки и порезать средним кубиком.
  • Добавить соус и аккуратно перемешать.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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