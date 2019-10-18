По-наполеоновски: как приготовить настоящий соус

Когда за окном стремительно холодает и цены на овощи-фрукты растут, я начинаю готовить согревающую еду. Самая вкусная удобная и недорогая — мясо или птица под соусом. Эти блюда особенно хороши для промозглой и слякотной погоды нашего межсезонья. Настоящий соус совсем не похож на ту невнятную мучнистую подливу, которой в советском общепите заливали все без исключения мясо и большую часть блюд из курицы и рыбы. От той подливы мясо не становилось ароматным и мягким, а курица и кролик оставались сухими. Между тем правильный соус, насыщенный ароматами и соками овощей или фруктов, вина, горчицы, сливок и других ингредиентов — он, как живая вода, может вытянуть и сделать вкусным даже средний недорогой продукт. Само слово "рагу", которым в европейской традиции называют нарезанное на кусочки мясо в соусе, — от французского ragouter, что означает выявлять и оживлять вкус, и это именно то, что происходит в тушениях, поэтому-то они еще вкуснее на следующий день, когда настоятся. Хотя и с целыми, не нарезанными большими кусками мяса, томленными в соусе, случается примерно то же самое — если, конечно, вы понимаете технологии тушения. А они примерно одни, что бы мы ни готовили: мясо, рыбу или кролика. Меняется лишь способ разделки, время приготовления, часто специи. К тому же очень часто случалось так: идешь купить хорошую рыбу, чтобы приготовить ее, например, в вине с ароматными травами, но не находишь той, что нравится. Зато попадается симпатичная курочка. Но ведь роскошное блюдо в винном соусе с травами — это может быть и курица, и кролик, и даже почки.

Описание Цыпленок по-грузински © Личный архив Елены Чекаловой

Не стоит ориентироваться на цену Винные соусы знали еще в Древнем Риме. Вино при хранении в амфорах быстро окислялось, становясь агрессивным и жестким, поэтому его разбавляли водой, свежим виноградным соком и медом. На основе этого напитка делали соус для мяса и красной птицы, который описал римлянин Апикус, автор первой кулинарной книги. Винный соус мясные и рыбные продукты приправляет, делает менее жирными, более нежными, сочными и сложными на вкус. К тому же, готовя мясо с вином на медленном огне, можно резко снизить количество масла или жира — ничего не подгорит и не пересохнет. Эта технология — одна из древнейших кулинарных традиций стран Средиземноморья. И в России, начиная с XIX века, с вином готовили нередко — разумеется, поветрие пришло из Франции, но оказалось кстати и для нашего мяса, и для речной рыбы. Из советской кухни эта технология по понятным причинам практически исчезла. Сегодня, как и до революции, на прилавках огромное количество вин из разных стран мира. Что же выбрать для готовки?

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Во многих районах Италии винный соус готовят из очень яркого и полнотелого "Амароне", знаменитого итальянского красного вина из позднего заизюмленного винограда. Недешево, конечно, зато быстро, просто и роскошно. Знаменитое мясо по-бургундски или петуха в вине на родине тушат в бургундском, мясо в соусе бордолез готовят в бордо. Речь, разумеется, не идет о великих винах — их сложные ароматы и оттенки вкуса разрушаются при нагревании, хотя, как известно, Наполеон обожал петуха в шамбертене (правда, в его время это вино не было особенно дорогим). Но и некачественные вина для готовки не годятся. Однако цена здесь — ненадежный ориентир. Скажем, вы купили совсем недешевое вино, а оно испорчено пробкой — пить его неприятно, но и в готовку оно не годится: привкус пробки исказит вкус блюда. А недорогое вино может быть вполне себе качественным и достойным, пусть и не сложным. Надо понимать главное: что останется после того, как при нагревании улетучится алкоголь и сложные ароматы? Чего вы сами хотите добиться от того или иного продукта с помощью вина? Какое вино — красное или белое? Прежде всего, в вине после нагревания остается очень важная для готовки кислотность. В целом она сильнее в белых винах, поэтому они больше подходят для маринадов — хоть рыбы, хоть мяса. Но красное придает замаринованному продукту цвет, поэтому петух в красном вине и по цвету, и по вкусу начинает походить не на курицу, а на дичь, и в результате блюдо получается более интересным. Красное вино может стать полноценной и органичной частью блюда, оно работает в том числе и как сильная приправа. Кроме того, у него есть дубильные свойства: в матлот из карпа берут красное вино, потому что с ним рыба во время относительно долгого тушения не распадается на волокна. Для тушения подходят не слишком кислотные, полнотелые мягкие вина типа мерло, достаточно легкие — типа пино нуар, причем вовсе не обязательно готовить непременно с бургундским. Есть вполне достойные и недорогие новосветские из того же сорта винограда.

В большинстве случаев лучше не брать для готовки слишком терпкие красные вина с явным привкусом черной смородины (многие чилийские), ведь при выпаривании концентрация танинов усиливается, и соус в результате может получиться слишком агрессивным. Хотя, если мясо жирное, танинное вино помогает расщепить лишний жир и при этом теряет чрезмерную резкость. Но все-таки мерло, пино нуар, вальполичелла, недорогая пьемонтская дольчетта или тосканское кьянти — это практически всегда удачный выбор для красных. Многие не любят молодое божоле, но для готовки оно превосходно, в соусе сохраняется его свежесть и даже фруктовый привкус, если вы при этом не забьете его специями. Многие считают, что говядину, баранину и свинину нужно всегда готовить с красным вином, а рыбу и курицу — с белым. На самом деле во Франции с красным вином делают фантастически вкусный рыбный матлот, а в Провансе говяжий доб — в белом (daube — от латинского adobar, "мариновать", а отсюда и название специального глиняного горшка, в котором его готовят, — добьер). Белое вино в целом еще менее стойкое и при долгом тушении будет работать почти исключительно его кислотность, которая размягчает мясо. В Испании я ела баранью ногу, тушеную в белом вине, — изысканное и очень нежное мясо. Не случайно она готовится с огромным количеством чеснока и специй. То же самое с прованской говядиной доб: ее ароматизируют беконом и пряными травами, часто добавляют бренди, оливки, грибы. Рыбные блюда быстрого приготовления действительно очень хороши с ароматным белым, а если оно к тому же выдержано в дубе, в соусе усиливается аромат ванили и сливочности. Поэтому белые вина с выдержкой в дубе хорошо подходят к блюдам из грудок индейки и курицы. Практически все виды рислинга, совиньон блан, шардоне, соаве — вас никогда не подведут.

Описание Баранья голяшка © Личный архив Елены Чекаловой

Особуко с гремолатой Богатый соус для томления можно сделать и без вина (или совсем c небольшим его количеством) — из овощей, прежде всего лука, чеснока и томатов. Классика этой технологии — итальянское блюдо особуко. Называется странно — будто что-то японское, но дословный перевод с итальянского — "дырка от кости". Это простая еда ломбардских крестьян: куски распиленной говяжьей голяшки с мозговой косточкой посредине. К тому же особуко очень подходит для нашего мяса, жесткого и не особо ароматного, — долгое и нежное тушение с овощами и травами преображает его до неузнаваемости. Смак особуко именно в этой самой дырке, потому что внутри трубчатой кости телячьей голяшки — белый и нежный, как фуа-гра, мозг, такой вкусный, что твой собственный от грустных мыслей отключается. Долго томленное в овощном соусе особуко непременно посыпается гремолатой. Не знаю, что на самом деле значит это смешное слово, но правда, гремучая смесь, — такой последний акцент из лимона, чеснока и петрушки, который все оживляет, освежает и тонизирует. Так можно готовить не только распиленную голяшку, но и любые подходящие для тушения куски мяса — хоть баранины, хоть свинины. Как-то небольшую телячью голяшку я по этому рецепту приготовила целиком — и тоже получилось замечательно. При этом в тушениях еще очень важно уметь пользоваться травами и специями.

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Сливки, а также горчица, особенно с зернами, — основа многих богатых соусов. Особый аромат томленным блюдам дают грибы. С горсткой сухих белых даже антрекоты из недорогого говяжьего огузка можно превратить в царское праздничное блюдо. И вот еще что. Когда собираетесь что-то тушить, не забывайте о так называемых субпродуктах — почки, сердца, желудки, щеки — из всего этого тоже можно приготовить настоящие деликатесы. Кстати, теперь boeuf bourguignon часто делают вовсе не из мяса, а из говяжьих и свиных щечек. На самом деле они — идеальная для тушения часть туши. И труда не так уж много — некоторые знания, плита и правильная посуда почти все сделают за вас. И знаете, что у вас тогда получится? Мясо не просто мягкое, но и очень ароматное и совсем не волокнистое, влажно нежное, почти суфле — это растворившийся при медленном низкотемпературном тушении коллаген. И соус — самый богатый, какой только возможно из мяса сотворить. Как видите, выбор велик, главное — найти свое место под соусом. В этом вам помогут мои любимые рецепты. Мясо по-бургундски Когда я оказалась в Бургундии, в городке Бон, сразу отправилась в славящийся местными специалитетами ресторан Ciboulette. Попросила мясо по-бургундски: надо же было попробовать шедевр на его родине! То, что говядина оказалась мягкой, нежной, резалась без ножа — это еще не фокус. Все дело в соусе. Представьте себе сгущенку, ну чуть пожиже обычной, только из красного вина. Густая и насыщенная глубоким винным вкусом консистенция, в которой чувствуется и аромат мяса, и едва уловимые ноты трав и пряностей. Блюдо венчала смесь из маленьких луковичек, грибов и шкварок. Традиционно boeuf bourguignon подается на подушке из нежного картофельного пюре, которое насыщается обильным винным соусом. Но теперь, как нам объяснили в Ciboulette, новая мода: подавать эту говядину с бейби-овощами — крошечными морковочками, цукини и картофелинками. Мол, это одно из тех национальных блюд, которые все время модернизируются.

Как понимаете, я уговорила хозяйку Ciboulette пустить меня на кухню, все рассказать и показать. Оказалось, в Ciboulette говядину маринуют целую ночь. Складывают ее (нарезанную на кубики) в большую миску вместе с мелко порубленным луком, чесноком и морковкой, туда же бросают готовый букет гарни (пучок из лаврушки, орегано, тимьяна, петрушки и шалфея) и заливают все это добро вином (его можно смешать с бренди). Потом выкладывают мясо из маринада, а его процеживают через дуршлаг, который помещен на сотейник. На самом деле можно обойтись без мариновки — тогда мясо просто будет тушиться чуть дольше. Вообще, это хоть и не самое быстрое, но зато не сложное блюдо. Удобно для приема гостей: можно сделать заранее и разогреть вместе с топингом перед подачей. Что нужно: говядина для тушения (лучше шея или лопатка) — 1,5 кг;

сухое красное вино — 1 бутылка;

бекон — 200 г;

репчатый лук — 1 шт. (большая);

морковь — 1 крупная;

бульон (говяжий или куриный) — 600 мл;

мука — 3 ст. л.;

лук-шалот — 15 самых маленьких (если средние, то разрезать пополам);

шампиньоны — 400 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.;

сухие прованские травы — 1 ст. л.;

сливочное и оливковое масло, соль, перец. Что делать: Мясо нарезать небольшими кусочками (примерно 3 сантиметра), бекон мелко порубить.

На просторную и глубокую сковородку налить чуть-чуть оливкового масла и выложить бекон.

Пока бекон поджаривается, быстро обтереть кусочки говядины бумажным полотенцем, чтобы влажность не помешала образованию хорошей румяной корочки. Их надо посолить, поперчить и припудрить мукой (1,5 ст. л.).

Хрустящий бекон выложить в мисочку, а в его ароматном жирке обжарить мясо на средневысоком огне (важно, чтобы вначале мясо именно поджарилось, поэтому его лучше выкладывать на сковородку порциями).

Как только образуется золотистая корочка, мясо надо выложить под крышку. А на его место отправить нарезанные овощи (лук, чеснок и морковка), подлив еще немного масла. Помешивая, жарить две-три минуты.

Посыпать овощи оставшейся мукой и еще раз все перемешать.

Добавить томатную пасту и еще немного обжарить.

Постепенно влить подогретое вино. Добавить сухие прованские травы и перемешать.

Когда соус начнет густеть, добавить пару стаканов подогретого бульона.

Возвратить на сковородку мясо — довести до кипения.

Уменьшить огонь до минимума, закрыть тушение крышкой и оставить часа на два с половиной или чуть больше. Мясо должно стать очень мягким, время от времени, его нужно помешивать, чтобы соус не приставал ко дну. Когда мясо полностью приготовится и соус уварится, вкус блюда нужно скорректировать солью, перцем и, возможно, сахаром.

Перед подачей приготовить топинг. В смеси сливочного и оливкового масла поджарить маленькие луковички, затем облить их оставшимся бульоном и тушить до готовности (примерно полчаса). В смеси сливочного и оливкового масла обжарить шампиньоны. Потом все соединить — луковички, бекон и грибы — и тушить все вместе минут пять-семь. Почки в горчично-сливочном соусе Вовсе не все блюда в соусах готовятся долго, даже если речь идет о субпродуктах. Может, это покажется вам странным, но телячьи почки можно наивкуснейшим образом сделать от начала до конца минут за пятнадцать. Многие считают, что их нужно долго вымачивать, чтобы отбить неприятный запах, а потом еще дольше тушить в соусе. В лионских бушонах (местных харчевнях) мне объяснили: если в сырых почках присутствует неприятный запах, просто не надо их покупать, до конца его все равно не истребишь.

Описание Почки в горчичном соусе © Личный архив Елены Чекаловой