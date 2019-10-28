У демократов в США "все дороги ведут к Путину"

Андрей Шитов — о том, как американцы спорят с президентом России и что из этого получается

Ровно пять лет назад, осенью 2014 года, президент России Владимир Путин публично вызвал американцев на спор. Выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи, он выдвинул тезис о лояльности по отношению к США как главном системообразующем принципе западного мира и предложил опровергнуть его слова любому, кто с ними не согласен. Тогда никто не отозвался, кроме гостьи-американки, сказавшей, что не узнает в предложенном им описании свою страну. Меня это заинтересовало, и я даже специально поспрашивал в Вашингтоне знакомых — и действующих чиновников, и отставников. Убедился в том, что знал и прежде: самих выступлений иностранных лидеров там никто, кроме профильных экспертов, не слушает и не читает. Судят о них понаслышке: в лучшем случае со слов этих самых узких специалистов, в худшем — просто по изложению в прессе. А что касается споров, один из бывших послов США в Москве мне тогда сказал: "Мы с вами не спорим, потому что для вас это важнее, чем для нас. Россия хочет неких особых отношений с нами, а нам достаточно нормальных, обычных, как с любой другой страной. Для нашей самооценки вы нам не нужны". Кому надоело спорить Что ж, как говорится, спасибо за откровенность. Но то было тогда. А теперь от слова "Путин" в Америке (и в печати, и в "коридорах власти"), я извиняюсь, в ушах звенит. Собственно, поэтому-то я тот старый спор и вспомнил. Мне задним числом кажется, что все пять лет в США и на Западе в целом только и делали, что спорили, прямо или косвенно, с российским лидером. По самым разным поводам — от событий на Украине и навязших в зубах домыслов о "российском вмешательстве" в зарубежные политические процессы до проблем международной безопасности и контроля над вооружениями, от подходов к Сирии, Ирану и другим горячим точкам до отвлеченных рассуждений о будущем глобального либерализма. По-моему, теперь уже, скорее, Путину надоело спорить с западными оппонентами. Ничего нового те не говорят, возражений и доводов по существу обсуждаемых вопросов не выдвигают, на то, что предлагается с нашей стороны, зачастую просто не реагируют. Как и прежде грешат огульными обвинениями и нередко "переходят на личности". Попросту говоря, пытаются повесить на Россию и ее президента всех собак. Поэтому теперь нашим дипломатам и военным велено не напрашиваться на переговоры даже по ключевым проблемам глобальной стратегической стабильности и безопасности, а терпеливо ждать, пока западные партнеры, что называется, дозреют. Сам Путин вежливо и корректно, но недвусмысленно пресекает попытки втянуть его в продолжение бесплодных словесных баталий.

Порой, чтобы не обидеть собеседников, облекает отказ в шутливую форму. На "Российской энергетической неделе" сказал настырному британскому журналисту насчет того, собирается ли Москва вмешиваться в выборы 2020 года в США: "По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите, ладно?" Зал встретил эти слова смехом и аплодисментами. В интервью арабоязычным телеканалам перед поездкой в Саудовскую Аравию и ОАЭ Путина спросили, готова ли будет Москва "возобновить диалог" с США в том случае, если Дональда Трампа через год переизберут президентом. Он ответил серьезно и утвердительно, но прежде шутливо предупредил, что сама подобная постановка вопроса уже может быть воспринята за океаном как "элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию". "Явный победитель" В этом, к сожалению, практически не было преувеличения. Вот на днях спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилюдно переругивалась с Трампом в Белом доме по поводу отвода американских войск из Сирии. И бросила ему характерный упрек: "С вами все дороги ведут к Путину!"

Описание Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси © REUTERS/Leah Millis

Многие наблюдатели считают, что эта перепалка в Белом доме, отраженная еще и в ярком фотоснимке, может стать символом всего первого срока президентства Трампа. Особенно если дело дойдет до его импичмента, то есть официального предъявления ему той же нижней палатой Конгресса во главе с Пелоси обвинений в нарушении закона. Пока демократы ведут на этот счет предварительное расследование. Формально оно связано не с Россией, а с Украиной, из которой Трамп якобы пытался выбить компромат на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, своего вероятного соперника на президентских выборах будущего года. Но на уме-то у них все равно хозяин Кремля. Например, известный политолог и журналист Дэвид Роткопф на днях опубликовал комментарий о том, что "украинское дело" нынешнего года — всего лишь "продолжение российского дела 2016 года", и "явный победитель" в них "один — президент России Владимир Путин". "С точки зрения внешней политики и национальной безопасности Америка слабеет, а Россия, относительно говоря, усиливается", — подчеркнул автор, работавший на ответственных должностях в демократической администрации Билла Клинтона. Женский бой в грязи А бывшая первая леди, госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и вовсе нарвалась на скандал. В интервью одному из бывших помощников своего мужа она заявила, что некую "фаворитку русских", участвующую в отборочном внутрипартийном этапе предвыборной президентской гонки в Демпартии США, готовят на роль "кандидата от третьей партии" на выборах 2020 года. Клинтон считает, что в 2016 году такую же роль играла кандидат в президенты от партии "зеленых" Джилл Стайн. "Она тоже у русских в активе… Да, она тоже русский ресурс, то есть целиком и полностью", — сказала Клинтон о Стайн, которая, как ей кажется, помешала ей самой победить. Разумеется, соперница не осталась в долгу. Стайн публично заявила, что Клинтон распространяет о ней "вопиюще нелепую, сумасбродную и безосновательную теорию заговора", чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок. И добавила, что в целом все это — "наглядный пример того, как холодная война используется для подавления инакомыслия" в США в интересах "военно-промышленного комплекса, который… диктует нашу внешнюю политику".

Описание Джилл Стайн © AP Photo/Matt Rourke

Еще хлеще высказалась в адрес Клинтон та самая предполагаемая "фаворитка русских" в нынешней гонке, которую специалисты без труда вычислили. Ею оказалась член Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, которая до прихода в политику служила на офицерских должностях в вооруженных силах США, в частности, в Ираке и Кувейте. На прошлых президентских выборах в США она поддерживала социал-демократа Берни Сандерса, ради чего даже ушла с одного из высших постов в Национальном комитете Демпартии США. А свою собственную президентскую предвыборную кампанию Габбард сейчас ведет прежде всего с антивоенных позиций.

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Клинтон она дала отпор по нынешней американской политической моде — через Twitter. Вот ответ целиком: "Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон. Наконец-то вы — королева разжигателей войны, воплощение коррупции, олицетворение всего того гнилья, которое так долго отравляет Демократическую партию, — вышли из-за кулис. С того самого дня, когда я выдвинула свою кандидатуру, против меня ведется целенаправленная кампания по разрушению моей репутации. Мы недоумевали, кто за ней стоит и почему. Теперь мы знаем: это с самого начала были вы через своих подставных лиц и влиятельных союзников в корпоративных СМИ и военной машине — тех, кто боится исходящей от меня угрозы. Стало ясно, что борьбу в этих праймериз ведем мы с вами. Так не прячьтесь трусливо за другими. Вступайте в гонку напрямую". Наблюдатели, включая Трампа, считают, что молодой симпатичной гавайке политически выгодна конфронтация с одиозной и дряхлеющей Клинтон. Разумеется, выгодны эти распри в стане демократов и самому президенту-республиканцу. И он охотно подлил масла в огонь. "Да она всех обвиняет в том, будто они русские агенты", — сказал Трамп о Клинтон на заседании своего кабинета. И те, кто грозят ему самому импичментом, тоже "пытаются выдавать людей за русских агентов, русские активы", — добавил он. И припечатал: "Больные люди! Что-то с ними неладное творится". Ранее президент США написал в Twitter по этому же поводу, что ему самому "действительно нравятся русские люди", как и вообще "все люди", а вот "Хиллари рехнулась". "Команда Путина" Получается, что споры с Россией — и за Путина, и против него — по сути, ведут между собой сами американцы. Критики пока находятся в явном большинстве, но раздаются уже и трезвые, и даже насмешливые голоса. Вот, к примеру, известный обозреватель журнала Rolling Stone Мэтт Таибби напечатал комментарий: "Все у русских в активе. Америка смеялась над словами Хиллари Клинтон о Тулси Габбард, но ее представления идеально укладываются в интеллектуальный мейнстрим". Автор напоминает, что "кознями" России в США уже давно принято объяснять все подряд — от популярности либеральных Сандерса и Габбард до феномена Трампа и его поддержки консерваторами. Включая, например, лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, которому оппозиционеры присвоили прозвище "московский Митч".

Описание Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл © AP Photo/Timothy D. Easley

И речь не только о политиках. Так, в Голливуде нападкам подвергается сейчас оскароносная актриса Сьюзан Сарандон — за то, что делала взносы в предвыборные фонды Стайн и Габбард. Для подобных "уклонистов", по словам Таибби, придумано множество различных дразнилок, но в целом "такие еретики в конечном счете причисляются к "команде Путина". "Правда — это тезис Кремля" А на сетевой издательской платформе Medium на днях появился любопытный текст "Правда — это тезис Кремля" (Truth Is A Kremlin Talking Point). Некая Кейтлин Джонстон подметила пропагандистскую уловку, которая имеет прямое отношение к спорам и которой я прежде не замечал. По ее словам, она поискала в Twitter записи со словами "тезис Кремля" и убедилась, что в США это определение в ходу у тех, кто недоволен Трампом, а заодно и Россией. Почему? Очень просто: "ярлык "тезиса" России/Путина/Кремля навешивается на любую критику, которую невозможно назвать лживой или вводящей в заблуждение". В качестве примера приводится недавнее упоминание еще одного участника предвыборной гонки в Демпартии США Эндрю Янга о том, что сама Америка не раз вмешивалась в чужие выборы. Это бесспорный факт, но с помощью нехитрого ярлыка его тоже можно заклеймить. Получается, что для пропагандистов от вашингтонского истеблишмента "факты — это тезис Кремля, а все, кто им верит, — русские", — пишет Джонстон. Но если "факты — русские, правда — русская, скептицизм — русский, задавание вопросов — русское" и т.д. и т.п., так "давайте все станем русскими", — задиристо предлагает она. "Факты на местах" На самом деле на попытки ведения политических дискуссий вопреки фактам имеется другой убедительный ответ. Насколько я могу судить, как раз его Путин и предпочитает. Подсказал мне его еще пять лет назад, когда я заинтересовался нежеланием американцев публично спорить с президентом России, военный комментатор телеканала Fox News отставной армейский разведчик Ральф Питерс. "Это не у Путина бред сумасшедшего, — сказал он тогда. — Это наш президент и его администрация бредят… Путин же создает факты на местах (facts on the ground)". С тех пор последняя фраза стала в англоязычной блогосфере одним из популярных интернет-мемов, воспринимаемым зачастую как аксиома.

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