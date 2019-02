Логика убеждения. Как в США восприняли послание Путина

Поэтому мне скорее понятна логика таких экспертов, как бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, возглавляющий теперь в вашингтонском Институте Брукингса проект по контролю над вооружениями и нераспространению.

"Бряцание ядерным оружием не идет на пользу ни контролю над вооружениями, ни американо-российским отношениям, — написал он, отвечая на мой вопрос. — Москве и Вашингтону следует сейчас искать способы обуздания ядерного соперничества. На нынешней траектории они идут к ситуации, которая будет менее стабильной, менее предсказуемой и менее безопасной".

Еще резче настроен экс-посол США в Москве и постпред при ООН Томас Пикеринг. Напомнив о "трех или четырех реальных событиях", когда ложные сигналы систем оповещения о ракетном нападении "подводили нас вплотную к глобальному уничтожению", он подчеркнул: "Любые шаги любой из сторон, ведущие к сокращению времени на принятие решений, — это заигрывание с катастрофой. Их следует немедленно прекратить".

По мнению Пикеринга, Москва и Вашингтон "разделяют ответственность за то, что в последнее десятилетие не ведутся переговоры о ядерной стабильности, преувеличиваются действия другой стороны, игнорируется значение, в частности, таких шагов по увеличению времени на принятие решений, как обоюдная и контролируемая расстыковка ядерных боеголовок и средств доставки".

Ошибаться в пользу безопасности

Я достоверно знаю от российских дипломатов, сколько усилий они приложили за последние годы к тому, чтобы поддерживать диалог о стратегической стабильности с США, и потому не могу согласиться с тезисом о равной ответственности сторон за то, что этот диалог не развивается. Но я совершенно солидарен с тем, что в данном случае ошибаться допустимо только в пользу избыточной предосторожности. Как говорят сами американцы, "err on the side of caution”.