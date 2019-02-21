Лавров заявил, что элите США не нравится самостоятельность России после прихода Путина

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Элита США негативно воспринимает самостоятельность, которую Россия обрела с приходом президента Владимира Путина. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.
"Американская элита плохо относится к тому, что с нами стало происходить после прихода президента Путина, когда мы стали потихоньку, но уверенно вставать на ноги, обретать самостоятельность. Это самое главное - мы стали самостоятельно мыслить, а не через советников, которые сидели в ключевых министерствах здесь в 90-е годы", - подчеркнул Лавров.
Открытость к диалогу
Министр отметил, что Россия сейчас готова вести диалог с США, но только в той мере, в какой сам Вашингтон готов к этому.
"Мы открыты для диалога ровно настолько, насколько к этому готовы сейчас США, - сказал он. - Мы не хотим вмешиваться и давать лишний повод обвинять нас во вмешательстве во внутренние пересуды и распри в США".
Лавров напомнил, что Россия предлагала США целый ряд направлений сотрудничества, "включая создание делового совета по благословению президентов двух стран, по пять- шесть-семь первых лиц крупнейших компаний России и Соединенных Штатов". "Я уверен, что такой ареопаг был бы важным фактором, который мог бы стабилизировать хотя бы позицию в сфере бизнес-сообществ", - отметил он.
"Предлагали мы создать на тех же принципах, с одобрения президентов, совет ведущих политологов, небольшой, компактный, и дать им поручение разработать позитивную повестку дня, - продолжил глава МИД РФ. - Предлагали программу для диалога по стратегической стабильности, включая Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), включая будущий Договор о стратегических наступательных вооружениях, включая космос и вопрос о том, как сделать так, чтобы он не был очередной сферой, где будет размещаться с непредсказуемыми последствиями оружие".
Однако, как подчеркнул Лавров, Москва не получила ни одного внятного и конструктивного ответа на эти предложения. Именно по этой причине, указал глава МИД РФ, президент Путин поручил ему и министру обороны Сергею Шойгу перестать напоминать Вашингтону об инициативах Москвы. "Когда американские коллеги созреют, пусть они нам об этом скажут, мы будем готовы начать разговор", - указал Лавров.
Использование "российской карты" демократами
Представители Демократической партии США по-прежнему стараются использовать "российскую карту" для внутреннего противостояния, считает глава МИД РФ.
"В ситуации, когда провал Демократической партии [США] на выборах стал поводом для того, чтобы сделать все для недопущения нормализации отношений с Россией, когда за три недели до ухода из Белого дома [Барак] Обама отобрал у нас дипломатическую собственность в стране, где это нельзя делать ни по каким основаниям, где частная собственность священна и чужое брать нельзя никогда, это была мина замедленного действия. До сих пор этот бикфордов шнур тлеет, и демократы всячески стараются использовать "российскую карту" для того, чтобы максимально навредить действующей администрации", - сказал Лавров.
По словам дипломата, факты вмешательства России в американские выборы, если бы они действительно были, уже давно стали бы достоянием общественности в результате "утечек".
"Я знаю американское общество, - отметил он. - Там никакие секреты не держатся, там все тут же утекает. И если бы был хоть один настоящий факт вмешательства России в американские дела, за два с лишним года этих бесконечных слушаний, заседаний и комиссий хоть один бы факт, да утек".
"Но "утек" только Пол Манафорт, и то выяснилось, что он работал на Украину, а не на Россию, - продолжил глава МИД РФ. - Сейчас вот бедная Мария Бутина, которая всего-навсего вступила в американскую ассоциацию стрелкового оружия, и в этом усмотрели чуть ли не покушение на основы американской конституции".
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