Лавров заявил, что элите США не нравится самостоятельность России после прихода Путина

Глава МИД РФ отметил, что власти страны "стали самостоятельно мыслить, а не через советников, которые сидели в ключевых министерствах в 90-е годы"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Элита США негативно воспринимает самостоятельность, которую Россия обрела с приходом президента Владимира Путина. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

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"Американская элита плохо относится к тому, что с нами стало происходить после прихода президента Путина, когда мы стали потихоньку, но уверенно вставать на ноги, обретать самостоятельность. Это самое главное - мы стали самостоятельно мыслить, а не через советников, которые сидели в ключевых министерствах здесь в 90-е годы", - подчеркнул Лавров. Открытость к диалогу Министр отметил, что Россия сейчас готова вести диалог с США, но только в той мере, в какой сам Вашингтон готов к этому. "Мы открыты для диалога ровно настолько, насколько к этому готовы сейчас США, - сказал он. - Мы не хотим вмешиваться и давать лишний повод обвинять нас во вмешательстве во внутренние пересуды и распри в США".

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Лавров напомнил, что Россия предлагала США целый ряд направлений сотрудничества, "включая создание делового совета по благословению президентов двух стран, по пять- шесть-семь первых лиц крупнейших компаний России и Соединенных Штатов". "Я уверен, что такой ареопаг был бы важным фактором, который мог бы стабилизировать хотя бы позицию в сфере бизнес-сообществ", - отметил он. "Предлагали мы создать на тех же принципах, с одобрения президентов, совет ведущих политологов, небольшой, компактный, и дать им поручение разработать позитивную повестку дня, - продолжил глава МИД РФ. - Предлагали программу для диалога по стратегической стабильности, включая Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), включая будущий Договор о стратегических наступательных вооружениях, включая космос и вопрос о том, как сделать так, чтобы он не был очередной сферой, где будет размещаться с непредсказуемыми последствиями оружие". Однако, как подчеркнул Лавров, Москва не получила ни одного внятного и конструктивного ответа на эти предложения. Именно по этой причине, указал глава МИД РФ, президент Путин поручил ему и министру обороны Сергею Шойгу перестать напоминать Вашингтону об инициативах Москвы. "Когда американские коллеги созреют, пусть они нам об этом скажут, мы будем готовы начать разговор", - указал Лавров. Использование "российской карты" демократами Представители Демократической партии США по-прежнему стараются использовать "российскую карту" для внутреннего противостояния, считает глава МИД РФ.

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