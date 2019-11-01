Мэттью освобожденный: как Макконахи спас свою карьеру после застоя

Описание Мэттью Макконахи © EPA/SEBASTIEN NOGIER

Когда-то Мэттью Макконахи можно было пожалеть (насколько вообще уместно жалеть красавца-миллионера), сейчас ему можно только позавидовать. По крайней мере, если говорить о профессиональной самореализации. Раньше актер томился в плену бессмысленных романтических комедий, теперь же он свободен ото всех цепей. Макконахи — из тех редчайших везунчиков в Голливуде, которые не являются заложниками какого-то конкретного типажа. Обаятельный техасец хорош как в комедиях, так и в драмах. Он взваливает на свои плечи блокбастеры и не брезгует скромными независимыми фильмами. Он может выступать в качестве положительного героя и столь же охотно пакостить в ипостаси злодея. К своей внешности, которая делала его столь популярным в амплуа ловеласа, он относится без всякого трепета и готов с ней отчаянно экспериментировать. Актер с легкостью перевоплощается до неузнаваемости, скидывая или набирая почтительное количество килограммов. Макконахи способен "вывозить" картины как главная звезда и сверкать на второстепенных ролях как характерный актер. Взлеты и падения Первоначально Мэттью грозило будущее адвоката (возможно, поэтому он впоследствии не раз брался за роли, связанные с юриспруденцией), но он решил, что кинематограф ему милее. Свою первую партию, впрочем, он получил случайно — просто заболтался в баре с кастинг-директором фильма "Под кайфом и в смятении". Органично сыграв доброжелательного любителя травки в комедии Ричарда Линклейтера об окончании школы, Макконахи мгновенно заявил о себе. На излете 1990-х его уже приглашали в серьезные и достойные картины — "Время убивать" и "Контакт", но в новом миллениуме его карьера взяла поворот не туда. На целое десятилетие Макконахи погряз в ромкомах ("Как отделаться от парня за 10 дней" и т.д.). Перспективный лицедей опустился до функций смазливого истукана, который оголяет торс по команде, стоит студии поманить его крупным чеком. Неудивительно, что вскоре Мэттью никто не воспринимал всерьез и даже не думал звать его в сколько-нибудь интригующие проекты. Обычно в такие ловушки попадают молодые привлекательные актрисы вроде Сандры Буллок, но Макконахи своим примером доказал, что от опасности разъедающих душу ромкомов не застрахован никто.

Описание Мэттью Макконахи и Джоди Фостер в фильме "Контакт", 1997 год © Getty Images

Долгое время актер не "парился". Его жизнерадостная и оптимистичная южная натура проповедовала расслабленную философию: просто живи. Он баловался серфингом, нежился на пляже, покуривал марихуану и не ведал горя. Однако в какой-то момент Макконахи все же осознал, что дело пахнет керосином и при таком раскладе ему никогда не дадут попробовать сыграть что-то новое. Спасение Мэттью от жанровых уз могло бы красиво объяснить то, что однажды он снялся в халтуре настолько паршивой ("Призраки бывших подружек", 2009), что его просто оставили в покое. В действительности же, конечно, все было наоборот. Макконахи решил, что здесь он проводит черту, и дал своему агенту указание: отвергать все гламурные сценарии (иначе говоря, все предложения, что ему поступали). В какой-то момент студии устали просовывать ему пустые чеки под дверь и сдались. Восемь месяцев ему никто не писал, и актер на целый год покинул кино. Он ушел в тень и терпеливо выжидал. Макконахи четко расставил приоритеты, решив, что хочет не денег, а нового опыта (по счастью, годы изнурительного экранного флирта обеспечили ему возможность безбедного существования). Наконец, он дождался роли социопата в фильме "Киллер Джо". Друг за другом пошли необычные перевоплощения в недорогих проектах, раскрывающие Мэттью с новой стороны ("Газетчик", "Супер Майк" и т.д.). Начался ренессанс его карьеры — или, как его еще называют, "макконессанс", одно из самых впечатляющих возвращений на олимп в истории Голливуда.

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Пик возрожденного Макконахи пришелся на "Далласский клуб покупателей", обеспечивший ему "Оскар". Роль гомофоба, который подхватывает СПИД и перевоспитывается, нелегально распространяя лекарства, как раз того типа, что так будоражит голливудских киноакадемиков. К тому же Мэттью себя не пожалел: полгода избегал солнечного света ради болезненной бледности и скинул около 20 кг, сидя на сиротливой диете из овощей и рыбы. Кстати, те свои страдания он компенсировал недавним "Золотом", для которого, наоборот, набрал 20 кг, ни в чем себе не отказывая. Правда, этот замах на "Оскар" не окупился, а худеть Мэттью, как ни странно, понравилось больше — дескать, мозг в изнуренном состоянии соображает острее. Свой успех Макконахи закрепил сериалом "Настоящий детектив", где он изобразил детектива, склонного к экзистенциальной тоске (хотя изначально пробовался на роль его более жизнелюбивого напарника). Участие в научно-фантастическом эпике "Интерстеллар" Кристофера Нолана также добавило ему очков. Стоит отметить, что в последние несколько лет тучи снова сгущаются над Макконахи. На первый взгляд, он все так же рискует, берется за страшные и требовательные роли и занимается самовыражением, как и подобает большому артисту. Одна беда: фильмы он при этом выбирает довольно посредственные. Полученный "Оскар" открыл перед ним все двери, но он стучится не в те, которые надо. Возможно, прервать неудачную полосу ему поможет Гай Ричи, наконец-то вернувшийся к проверенной бандитской тематике. В криминальной комедии "Джентльмены" Макконахи, похоже, выступит антагонистом и наверняка порадует зрителей броским перформансом. Азы профессии Перед каждым дублем Макконахи трижды стучит себя кулаком в грудь. Это полезный актерский прием — поведенческий триггер, чтобы настроиться на нужный эмоциональный уровень. Когда Леонардо Ди Каприо увидел эту причуду на съемках "Волка с Уолл-стрит", то даже предложил включить ее в их совместную сцену. Несмотря на разносторонность, у Мэттью все же есть определенные предпочтения в ролях. Его привлекает тип изгоев и антигероев, чьи личности богаче и сложнее, чем у простых положительных персонажей. Он уверяет, что не ищет специально эксцентрики, вычурности и поводов набрать или скинуть вес. Макконахи просто исследует интересные ему фигуры и хочет для себя новых вызовов.

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В подготовительный период Мэттью пишет для себя сотни страниц заметок о своем персонаже. Затем он отсеивает из них лишнее, пока все не сведется к нескольким ключевым фразам, олицетворяющим идею роли. Примечательно, что он так делал даже тогда, когда чахнул в кабале ромкомов, а не только после того, как его карьера обрела осмысленные очертания. Смотря кино, Макконахи любит представлять, чем персонаж на экране занимался пять лет назад и что он будет делать пять лет спустя — а то и все 50. Подобным фантазиям он предается и во время работ над ролями. Учитывая его богатое воображение, неудивительны жалобы Мэттью, что его конечная игра в картинах никогда не дотягивает до высот, которые он напридумывал. Похоже, многие его находки просто остаются за скобками фильмов. Разобраться в психологии героев Макконахи помогают их монологи. Порой он ищет ключевую реплику в сценарии, красноречиво отражающую систему ценностей персонажа. Изучая реальные прототипы, которых он собирается сыграть, актер старается читать между строк: ведь родственники и сам герой могут пытаться выставить себя только с лучшей стороны.