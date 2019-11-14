Миру нужны новые ангелы. В "Ангелах Чарли" вы их не найдете

Перезапуск комедийного фильма про женщин-шпионов пришелся как нельзя кстати в эпоху Me Too и бесконечного переосмысления голливудского кинонаследия. Он прекрасно вписывается в сегодняшнюю повестку, но, кажется, полностью ее игнорирует. Голливуд по-прежнему пытается подстроиться под новые требования публики, но такое ощущение, что сам до конца не понимает, что же от него все-таки хотят.

Описание Кадр из фильма "Ангелы Чарли" © Disney

Новым "Ангелам Чарли", как и другим франшизам, например, "Людям в черном" или "Kingsman", тесно в границах собственной страны, и уж тем более штата Калифорния, поэтому сеть секретных женщин-спецагентов распространяется на весь мир. Место Билла Мюррея в роли чудаковатого друга ангелов Джона Бозли занял серьезный и умудренный опытом Патрик Стюарт. Фамилия Джона теперь не просто имя собственное, но звание: у каждого отделения теперь есть свой бозли, который является не только связным между Чарли и его подчиненными, но их наставником и координатором.

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Молодая лаборантка Элена пытается рассказать своему боссу о том, что их новый гаджет, который позволит обеспечить энергией всю планету, таит в себе небольшой, но очень опасный баг. Тот отказывается ее слушать и заявляет, что выпустит продукт на рынок, несмотря на недоработки. Мучимая совестью девушка обращается в организацию Чарли Таунсенда, чтобы она помогла ей справиться с нечистым на руку начальством. На это задание направляют двух агентов — Сабину и Джейн (Кристен Стюарт и Элла Балинска соответственно), а помогает им бозли в исполнении Элизабет Бэнкс. Она не только играет в фильме, но является автором сценария и режиссером. Им противостоит накачанный хипстер в вытатуированных розочках, невероятно похожий на робота T-1000 из "Терминатора-2: Судный день". Как настоящая машина для убийства, он произносит за фильм всего одну короткую фразу. И вообще у мужчин в "Ангелах Чарли" роль довольно незавидная. Единственного мужского персонажа, к которому режиссер относится с симпатией, недвусмысленно зовут Святой. Он работает на секретной базе ангелов: ухаживает за девушками, делает им лечебный чай, предугадывает их желания, помогает выбирать наряды и готов с радостью выслушать любые их проблемы. Действительно святой.

Описание Кадр из фильма "Ангелы Чарли" © Disney

Дальше — хитросплетение сюжетных поворотов и погонь, в которых самих по себе нет ничего плохого, если бы не отсутствие фантазии и хоть какой-либо самоиронии у автора картины.

Оригинальный фильм был мужской версией зачаточного феминизма с объективацией и сексизмом, и, по идее, новый фильм должен был решить эту проблему. Но, как мы уже поняли по многим другим картинам, где кинематографисты пытаются облечь идеи феминизма в удобоваримую для зрителей форму, простой декламации girl power недостаточно для того, чтобы наделить картину реальным смыслом

Смелости студий хватает только на то, чтобы сделать главных героинь женщинами, которые могут надрать мужчинам задницу и взять ситуацию в свои руки. Это, конечно, воодушевляет на каком-то поверхностном уровне, но никак не отвечает на насущные вопросы, возникающие перед современными женщинами. К сожалению, "Ангелам Чарли" важнее нарядить героинь в яркие наряды, как в фильме "Восемь подруг Оушена", нежели наделить их интересными характерами и придумать действительно захватывающий сюжет. В нарядах нет ничего плохого, но, когда героиня, взятая в заложницы, в следующем кадре появляется в платье с декольте и при полном макияже, это уже кажется перебором. Фильм выкладывает свою философию на первой сцене, где Кристен Стюарт в длинном блондинистом парике и розовом платье говорит о том, что не важно, будут ли женщины пользоваться всеми своими правами, главное — им их обеспечить, а дальше они уже сами разберутся. На этом, в общем-то, все. За поворотами сюжета теряются сами персонажи — сложно понять, откуда они, какой у них характер и что ими движет. Даже в небольших флешбэках оригинальному фильму удалось сказать об ангелах больше, чем картине Бэнкс. Оригинал несерьезно относился к себе, персонажам, азиатским боевикам и киноиндустрии в целом, бесстыдно мешая погони с безвкусными нарядами начала двухтысячных. И в этом был его шарм.

Описание Кадр из фильма "Ангелы Чарли" © Disney

Несмотря на то что "Ангелы Чарли" являются как бы перезагрузкой фильма двадцатилетней давности, новая версия выглядит на удивление старомодной — не только в визуальном и идейном плане, но даже на уровне сцен экшена, которые удаются Бэнкс гораздо хуже, нежели заковыристые перипетии сюжета. Даже в картине Макги, насколько бы несерьезным он ни был, сцены драк и погонь гораздо увлекательнее и изобретательнее.

Ремейк же смертельно серьезен и ограничен — для какого-то объемного высказывания на тему прав женщин он слишком поверхностен, а для простого бездумного развлечения слишком банален. От него исходит какой-то холодный, сводящий скулы блеск, который светит, но не греет