Миру нужны новые ангелы. В "Ангелах Чарли" вы их не найдете

Перезапуск комедийного фильма про женщин-шпионов пришелся как нельзя кстати в эпоху Me Too и бесконечного переосмысления голливудского кинонаследия. Он прекрасно вписывается в сегодняшнюю повестку, но, кажется, полностью ее игнорирует. Голливуд по-прежнему пытается подстроиться под новые требования публики, но такое ощущение, что сам до конца не понимает, что же от него все-таки хотят.
Новым "Ангелам Чарли", как и другим франшизам, например, "Людям в черном" или "Kingsman", тесно в границах собственной страны, и уж тем более штата Калифорния, поэтому сеть секретных женщин-спецагентов распространяется на весь мир. Место Билла Мюррея в роли чудаковатого друга ангелов Джона Бозли занял серьезный и умудренный опытом Патрик Стюарт. Фамилия Джона теперь не просто имя собственное, но звание: у каждого отделения теперь есть свой бозли, который является не только связным между Чарли и его подчиненными, но их наставником и координатором.
Молодая лаборантка Элена пытается рассказать своему боссу о том, что их новый гаджет, который позволит обеспечить энергией всю планету, таит в себе небольшой, но очень опасный баг. Тот отказывается ее слушать и заявляет, что выпустит продукт на рынок, несмотря на недоработки. Мучимая совестью девушка обращается в организацию Чарли Таунсенда, чтобы она помогла ей справиться с нечистым на руку начальством. На это задание направляют двух агентов — Сабину и Джейн (Кристен Стюарт и Элла Балинска соответственно), а помогает им бозли в исполнении Элизабет Бэнкс. Она не только играет в фильме, но является автором сценария и режиссером. Им противостоит накачанный хипстер в вытатуированных розочках, невероятно похожий на робота T-1000 из "Терминатора-2: Судный день". Как настоящая машина для убийства, он произносит за фильм всего одну короткую фразу. И вообще у мужчин в "Ангелах Чарли" роль довольно незавидная. Единственного мужского персонажа, к которому режиссер относится с симпатией, недвусмысленно зовут Святой. Он работает на секретной базе ангелов: ухаживает за девушками, делает им лечебный чай, предугадывает их желания, помогает выбирать наряды и готов с радостью выслушать любые их проблемы. Действительно святой.
Дальше — хитросплетение сюжетных поворотов и погонь, в которых самих по себе нет ничего плохого, если бы не отсутствие фантазии и хоть какой-либо самоиронии у автора картины.
Смелости студий хватает только на то, чтобы сделать главных героинь женщинами, которые могут надрать мужчинам задницу и взять ситуацию в свои руки. Это, конечно, воодушевляет на каком-то поверхностном уровне, но никак не отвечает на насущные вопросы, возникающие перед современными женщинами. К сожалению, "Ангелам Чарли" важнее нарядить героинь в яркие наряды, как в фильме "Восемь подруг Оушена", нежели наделить их интересными характерами и придумать действительно захватывающий сюжет. В нарядах нет ничего плохого, но, когда героиня, взятая в заложницы, в следующем кадре появляется в платье с декольте и при полном макияже, это уже кажется перебором. Фильм выкладывает свою философию на первой сцене, где Кристен Стюарт в длинном блондинистом парике и розовом платье говорит о том, что не важно, будут ли женщины пользоваться всеми своими правами, главное — им их обеспечить, а дальше они уже сами разберутся. На этом, в общем-то, все.
За поворотами сюжета теряются сами персонажи — сложно понять, откуда они, какой у них характер и что ими движет. Даже в небольших флешбэках оригинальному фильму удалось сказать об ангелах больше, чем картине Бэнкс. Оригинал несерьезно относился к себе, персонажам, азиатским боевикам и киноиндустрии в целом, бесстыдно мешая погони с безвкусными нарядами начала двухтысячных. И в этом был его шарм.
Несмотря на то что "Ангелы Чарли" являются как бы перезагрузкой фильма двадцатилетней давности, новая версия выглядит на удивление старомодной — не только в визуальном и идейном плане, но даже на уровне сцен экшена, которые удаются Бэнкс гораздо хуже, нежели заковыристые перипетии сюжета. Даже в картине Макги, насколько бы несерьезным он ни был, сцены драк и погонь гораздо увлекательнее и изобретательнее.
Голливуд никак не может смириться с тем, что одной обложки недостаточно, и использует все те же старые приемы, выдавая их за новые, в то время как одна небритая подмышка наделила бы его псевдофеминистские фильмы большим смыслом, чем деление женщин и мужчин на плохих и хороших и модный саундтрек от Арианы Гранде.