Богатые американцы жаждут крови: захватывающий детектив "Достать ножи"

На мгновение показав их парадные портреты, режиссер начинает сразу же счищать с их лиц парадные краски. Его забавляет точными и яркими мазками обозначать якобы различия между ними: еще в самом начале высокомерная интеллектуалка Линда отмечает, что читала про Блана в статье The New York Times, в то время как демократичная блогерша Джони читала про детектива в твитте о статье The New York Times. Однако в итоге выходит, что кем бы они ни хотели казаться и какими бы разными якобы ни были, они поступают совершенно одинаково, когда дело касается их личных интересов. Единственным достойным человеком в доме оказывается Марта. Она настолько чиста в своих помыслах, что ее тошнит (буквально) от малейшей лжи.

Как постепенно слетают маски с главных действующих лиц, так и за одним слоем детективной истории сразу же обнаруживается новый. Джонсон визуально не перегружает кадр и не пытается изобрести велосипед — сам сюжет и пространство злосчастного дома и так переполнено деталями. Но он очень четко артикулирует свои мысли и не позволяет нам забыть о них, вставляя практически в каждую сцену какой-нибудь политический комментарий. В самом конце он устами детектива Блана проговаривает значение всех своих метафор, поэтому их сложно не уловить даже тем, кто не хочет ничего улавливать (хотя некоторые все-таки пытаются). В третьем акте мы как будто ныряем в кроличью нору, точнее, в дырку от бублика (в оригинале — пончика, но прокатчики, видимо, по культурологическим причинам решили переименовать его в бублик). В каждой дырке от бублика обнаруживается новый бублик с дыркой, и так до бесконечности, и от концентрации разгадок в финале начинает кружиться голова.