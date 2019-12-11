Упорство юных. Косторная, Щербакова и Трусова двигают фигурное катание вперед

Финал Гран-при в Турине, завершившийся 8 декабря, получился историческим. Возможно, эта формулировка звучит в материалах о фигурном катании слишком часто в последнее время, но "исторический" — самый точный эпитет, чтобы описать происходящее в женском фигурном катании на протяжении последних лет. Оно уже изменилось до неузнаваемости и продолжает меняться день ото дня.

Когда-то тройной аксель воспринимался как циркачество, попытка сыграть на вау-эффекте. Постепенно Елизавета Туктамышева, Мао Асада, а с прошлого сезона и Рика Кихира изменили отношение к этому прыжку, превратили его присутствие в программах в необходимость. Своими регулярными успешными попытками они приучали к тому, что исполнение трикселя является нормой, не роняя его статус.

В некоторой степени туринский финал Гран-при имеет схожий посыл. Блистательные российские девушки Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова поражали еще на тренировках. Во время них на трибунах арены "Палавела" по большей части присутствовали лишь японцы, которые занимали очередь на вход с самого утра. Многие из них приходили спозаранку посмотреть на живую легенду — лидера сборной Японии Юдзуру Ханю, а между тем у них под носом происходили исторические вещи.

Четверные прыжки Трусовой и Щербаковой рано или поздно станут обыденностью. Но пока они восхищают. А еще больше удивляет то, с каким упорством спортсменки отрабатывали их даже во время тренировок коротких программ, где четверные женщинам исполнять запрещено. Обе фигуристки вышли на финал Гран-при с усложнениями, когда, казалось бы, усложняться уже некуда — все забито под завязку. У Трусовой в произвольной программе четыре четверных прыжка, включая дорогущий лутц, у Щербаковой — два, но зато оба — лутцы. И это не считая самых сложных сочетаний тройных и большого количества связующих элементов, которые забирают огромное количество сил. Но этого им показалось мало, и они решили добавить еще один четверной — флип, который в шкале стоимости идет сразу за лутцем. Его, к слову, раньше не исполняли на женских соревнованиях. До того момента, как Трусова вышла на лед "Палавелы" со своей произвольной программой.

Чтобы понимать, что значит собрать в одном прокате четверные лутц и флип, посмотрим на мужское одиночное катание. Александр Самарин второй сезон бьется над решением этой задачи с переменным успехом. Но даже попытка выполнить одновременно два самых сложных четверных прыжка вызывает уважение. А Трусова просто выходит и делает их, пусть и пока еще заметно устает после такой титанически сложной программы. Попытка четверного флипа Щербаковой в Турине завершилась падением, но нет сомнений, что уже в скором времени она доведет его до автоматизма, так же как когда-то довела лутц.

Что же до пяти заявленных "квадов" Трусовой в финале Гран-при, то здесь также следует обратить внимание на мужчин. Все тот же Ханю не зря назвал Александру более совершенным фигуристом, чем он сам. Буквально за 40 минут до этой фразы он откатал программу с пятью четверными и выглядел после нее ну очень уставшим. Помимо него на что-то подобное способен, кажется, только американец Натан Чен. Трусова уничтожает сложностью контента и восхищает искренним желанием — не столько побеждать соперниц, сколько превосходить себя вчерашнюю. И радоваться этому с неподдельной искренностью. После короткой программы финала, в которой фигуристка впервые в карьере попробовала исполнить тройной аксель (с падением), она занимала лишь пятое место из шести, но к журналистам вышла с лучезарной улыбкой. В произвольной она также допустила две ошибки и стала в итоге третьей. И, надо сказать, никогда еще я не слышал фразу в духе "я очень плохо откатала программу", сказанную спортсменом со смехом. Наверное, причина такого поведения Трусовой кроется в том, что она знает, на что способна.