Косторная - королева, у Загитовой не получилось. Финал Гран-при завершился в Турине

ТУРИН /Италия/, 8 декабря. /ТАСС/. Юниорский и взрослый финал серии Гран-при по фигурному катанию завершился в Турине. В заключительный день соревнований были разыграны шесть комплектов наград, всего на турнире российские фигуристы завоевали 12 медалей.

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Разогревом перед вечерним "ледовом побоищем" четверных прыжков и тройных акселей от девушек стали состязания в мужском одиночном катании. Интриг в них, конечно, было поменьше, но тоже хватало. Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю уже давно говорит о намерении выполнить самый сложный прыжок в истории фигурного катания - четверной аксель, который никто и никогда не делал чисто на соревнованиях, а на официальных тренировках финала он даже несколько раз зашел на него, но дело закончилось жуткими падениями. Но в субботу у Юдзуру был день рождения, ему исполнилось 25 лет, и в какой еще день совершать что-то невероятное, если не в этот? В заключительной части технической заявки японца значился каскад из двух тройных акселей. А еще целых пять четверных прыжков, один из которых - лутц, который в последнее время Ханю не давался. И он сделал их все, допустив ошибку лишь под занавес программы - на той самой комбинации акселей он сделал только один прыжок, да и то только в один оборот. После окончания проката японец опустился на колени, и в этот момент болельщики выбросили на лед столько мягких игрушек, что на их уборку потребовалось не менее 10-15 минут. Ханю позднее рассказал, что хотел исполнить четверной аксель в произвольной программе, что стало причиной его ошибки в каскаде. "Я очень устал после пяти четверных, а тройной аксель сильно отличается от четверного, поэтому получилось так", - сказал японец. Под звуки тишины Пока лед очищали от игрушек, последний участник финала и лидер после короткой программы американец Натан Чен отрабатывал отдельные прыжковые элементы. На самом деле Чену не привыкать готовиться к прокату в таких условиях - что-то подобное с ним уже было на прошлогоднем чемпионате мира в Японии. Который, к слову, закончился безоговорочной победой американца.

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И в этот раз история повторилась. Чен также сделал пять четверных прыжков в произвольной программе, обновив мировые рекорды как в этом сегменте (224,92), так и по сумме двух выступлений (335,30). И одержал безоговорочную победу. Вторым стал Ханю (291,43), третьим - француз Кевин Эймоз (275,63). Что же до российских фигуристов, то суббота у Дмитрия Алиева и Александра Самарина не задалась. Произвольная программа первого поставлена под кавер-версию песни Sound of Silence ("Звук тишины" - прим. ТАСС) американской группы Disturbed, и она как нельзя лучше характеризует впечатление от его проката. Алиев начал с блистательного четверного лутца, а закончил "развалом" всей остальной программы и падением на заключительном вращении. Он получил в сумме лишь 220,04 балла (шестое место). Выступление Самарина получилось чуть лучше, но все же не безошибочно. Он "сдвоил" четверной тулуп, а также повторил двойной тулуп в каскадах с тройными акселями и едва не упал на четверном флипе. Его результат - 248,83 балла и четвертое место. "Не сказал бы, чтобы получилось прямо собраться, в целом выходил с пустой головой, не думал ни о чем, ниже падать некуда, до верха далеко, но можно подтянуться, - сказал Самарин после проката. - Ни о чем не думал, концентрировался на том, что делал, грубые ошибки были - просчитался с прыжком, не сообразил, на следующих стартах будем учитывать. Хочу сказать, прежде всего, спасибо моему тренеру, команде, которая, несмотря на неудачу позавчера, меня поддержала, помогла настроиться, подготовила, они вкладывают душу в меня. Пока не получается отплатить им на льду, но дальше, надеюсь, все получится в будущем". Мозалев упустил лидерство В юниорских мужских соревнованиях после короткой программы лидировал россиянин Андрей Мозалев, вторым шел его соотечественник Даниил Самсонов, третьим - японец Сюн Сато. Казалось, что российские фигуристы точно не упустят золотую медаль - вопрос лишь в том, кто конкретно примерит ее на церемонии награждения. Однако в произвольной программе и Мозалев (итоговое второе место - 241,48 балла), и Самсонов (230,19 - третье) допустили ошибки и позволили Сато одержать победу (255,11). "Первые впечатления неплохие, не все получилось, что хотел, не так чисто откатал, - прокомментировал свое выступление Самсонов. - Рад, что получилось докрутить четверной лутц, выехал, конечно, с помаркой, но это уже хорошо, по чуть-чуть прогресс есть. Мне понравилось здесь выступать при таких больших трибунах, где тебя все поддерживают. Главное - не нервничать в такой обстановке и показывать свое катание".

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Другой российский фигурист Петр Гуменник стал пятым (212,62). После окончания выступления он сообщил, что не мог рассчитывать на чистое выступление из-за повреждения. "У меня были некоторые проблемы с ногами, мне пришлось четыре дня отдыхать перед турниром, чтобы залечить травму. Потянул приводящую мышцу бедра полтора месяца назад, я пытался кататься, это привело к тому, что еще сильнее болело, отдыхал, возвращался слишком рано и опять надрывал", - рассказал он. У юниорских танцевальных дуэтов победу одержали представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия (174,90), второе место заняли американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник (174,74), третье - россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный (164,22). После окончания выступления российские фигуристы сообщили, что атмосфера арены "Палавела", где в 2006 году проходили Олимпийские игры, помогала им выступать. "Олимпийскую атмосферу прочувствовали: не прямо всю, но эти кольца мы заметили. Есть своя атмосфера, и она пошла нам на пользу", - сказала Шанаева. Скандал в танцах на льду Традиционно не самый будоражащий воображение российских болельщиков вид - танцы на льду - в туринском финале Гран-при дал повод поговорить о спорных судейских решениях. Выступление Александры Степановой и Ивана Букина визуально смотрелось безупречным - и по технике катания, и по энергетике, но они получили лишь 123,74 балла и стали четвертыми (204,88 по сумме). "Чувства смешанные - каталось достаточно легко, не было сильной усталости, с которой нам пришлось бороться, выступая на этапе в Лас-Вегасе, мы наслаждались катанием, - рассказала Степанова журналистам. - Надо разобраться с тренерами, посмотреть, спросить - очень непонятно, никогда такого не получали, самим интересно".

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В тот момент, когда Степанова и Букин общались с журналистами, другой российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов закончили свой прокат и ждали оценок. И когда на табло зажглись 121,88 балла (203,39 по сумме, последнее место), в шоке были все - и Виктория с Никитой, и Александра с Иваном. Синицина и Кацалапов отказались от общения с прессой, и их вполне можно понять, учитывая странное положение вещей. Оценками Синициной и Кацалапова удивилась и олимпийская чемпионка 2014 года в танцах на льду американка Мэрил Дэвис. "Виктория и Никита были великолепны, я была удивлена оценками, но это все равно был отличный турнир с большим количеством интересных находок, которые делали его еще интереснее", - сказала она. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85), второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (210,68), третье - их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (207,93). Очередной рекорд Косторной и не лучший день Загитовой Закрывали соревновательную программу итогового турнира Гран-при девушки. После короткой программы, в которой 15-летняя Александра Трусова попыталась выполнить новый для себя элемент - тройной аксель, оставалась только одна интрига - сможет ли она стать первой фигуристкой в истории, кому покорится четверной флип. Или же первопроходцем в этом вопросе станет другая 15-летняя россиянка Анна Щербакова, также заявившая этот элемент. На тренировках накануне обе спортсменки попробовали выполнить флип. Причем если у Трусовой он получался более-менее стабильно, то у Щербаковой с ним возникали проблемы. В прокате все сложилось таким же образом: Трусова его приземлила чисто, а также еще два четверных - лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Фигуристка попробовала сделать еще два четверных (сальхов и сольный тулуп), но допустила ошибки на этих элементах и с суммарным результатом 233,18 балла стала третьей.

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