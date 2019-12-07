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Финал Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристы завоевали 12 медалей в финале Гран-при

В активе россиян три золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 8 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы завоевали 12 наград в финале серии Гран-при. Соревнования прошли в Турине.

В активе российских фигуристов три золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей, российская команда стала первой в общем зачете. На втором месте расположились американские фигуристы (1-3-1), третью строчку разделили китайские и японские спортсмены, в активе которых по одной золотой и серебряной награде.

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Золото завоевали юниоры Камила Валиева (одиночное катание), Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (парное катание), также победу одержала Алена Косторная (взрослое одиночное катание), установив два мировых рекорда - в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

Серебряными призерами стали юниоры Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (парное катание), Андрей Мозалев (одиночное катание) и Анна Щербакова (взрослое одиночное катание).

Бронзовые награды достались юниорам Дарье Усачевой (одиночное катание), Даниилу Самсонову (одиночное катание), Ксении Ахантьевой и Валерию Колесову (парное катание), Елизавете Шанаевой и Девиду Нарижному (танцы на льду), также бронза в активе Александры Трусовой (взрослое одиночное катание), Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (взрослое парное катание).

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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