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Финал Гран-при по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Дэвис удивлена оценками Синициной и Кацалапова в финале Гран-при

Синицина и Кацалапов шли четвертыми после ритм-танца, однако после произвольного оказались на последнем, шестом месте

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи в танцах на льду американка Мэрил Дэвис выразила удивление оценками российского дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольной программе финала Гран-при по фигурному катанию в Турине. Об этом она сообщила журналистам.

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Синицина и Кацалапов шли четвертыми после ритм-танца, однако в произвольном они получили 121,88 балла и оказались на последнем, шестом месте с результатом 203,39 балла. Выиграли турнир французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85), вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (210,68), третьими - их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (207,93).

"Это были прекрасные соревнования, - сказала Дэвис. - Виктория и Никита были великолепны, я была удивлена оценками, но это все равно был отличный турнир с большим количеством интересных находок, которые делали его еще интереснее".

Синицина и Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019) и бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), они одержали победу на чемпионате России - 2019. В текущем сезоне российский дуэт одержал победы на двух этапах Гран-при - в китайском Чунцине и Москве.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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