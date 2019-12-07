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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Ханю сообщил, что пытался исполнить четверной аксель в финале Гран-при

Четверной аксель еще ни разу не исполнялся чисто на соревнованиях ни одним фигуристом

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю хотел выполнить четверной аксель в произвольной программе финала Гран-при в Турине. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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На тренировке за день до старта произвольной программы японец несколько раз заходил на данный элемент, однако ему так и не удалось чисто приземлить его. Во время произвольного проката Ханю сделал пять четверных прыжков, однако в конце ошибся на акселе, сделав "бабочку" (прыжок в один оборот).

"Так как я понимал, что выиграть будет сложно, я решил попробовать сделать и четверной лутц, и четверной риттбергер, и я рад, что мне это удалось, - сказал 25-летний фигурист. - Кроме того, я хотел попробовать четверной аксель. Я очень устал после пяти четверных, а тройной аксель сильно отличается от четверного, поэтому получилось так".

Четверной аксель - самый дорогой прыжок в фигурном катании. Этот элемент еще ни разу не исполнялся чисто на соревнованиях ни одним фигуристом.

Победу в финале Гран-при одержал американец Натан Чен, вторым стал Ханю, третьим - француз Кевин Эймоз.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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