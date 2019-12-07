{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при

Победу с мировыми рекордом одержал американец Натан Чен
Российский фигурист Александр Самарин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Российский фигурист Александр Самарин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при. Турнир проходит в итальянском Турине.

21-летний россиянин по итогам двух программ получил 248,83 балла (81,32 балла в короткой программе + 167,51 в произвольной). Победил американец Натан Чен (335,30; балла; 110,38 + 224,92), вторым стал японец Юдзуру Ханю (291,43; 97,43 + 194,00), третьим - француз Кевин Эймоз (275,63; 96,71 + 178,92). Россиянин Дмитрий Алиев занял последнее, шестое место (220,04; 88,78 + 131,26).

20-летний американец обновил собственные рекорды в произвольной программе (216,02) и по сумме двух программ (323,42), установленные на чемпионате мира - 2019.

Чен выиграл два последних чемпионата мира в мужском одиночном катании, также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, он в третий раз подряд выиграл финал Гран-при.

Финал Гран-при завершится в субботу.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Екатеринбург в 2022 году примет первый университетский чемпионат мира по единоборствам
FISU распределила студенческие чемпионаты по различным видам спорта на 2022-2024 годы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС