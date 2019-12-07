Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при. Турнир проходит в итальянском Турине.

21-летний россиянин по итогам двух программ получил 248,83 балла (81,32 балла в короткой программе + 167,51 в произвольной). Победил американец Натан Чен (335,30; балла; 110,38 + 224,92), вторым стал японец Юдзуру Ханю (291,43; 97,43 + 194,00), третьим - француз Кевин Эймоз (275,63; 96,71 + 178,92). Россиянин Дмитрий Алиев занял последнее, шестое место (220,04; 88,78 + 131,26).

20-летний американец обновил собственные рекорды в произвольной программе (216,02) и по сумме двух программ (323,42), установленные на чемпионате мира - 2019.

Чен выиграл два последних чемпионата мира в мужском одиночном катании, также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, он в третий раз подряд выиграл финал Гран-при.

Финал Гран-при завершится в субботу.