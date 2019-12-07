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Финал Гран-при по фигурному катанию

Выступление Чена в финале Гран-при задержано из-за выброшенных для Ханю на лед игрушек

Японский фигурист в субботу отмечает 25-летие
Японский фигурист Юдзуру Ханю после выступления с короткой программой в финале Гран-при Владислав Жуков/ТАСС
Описание
Японский фигурист Юдзуру Ханю после выступления с короткой программой в финале Гран-при
© Владислав Жуков/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Выступление американского фигуриста Натана Чена с произвольной программой финала Гран-при в Турине было задержано из-за большого количества мягких игрушек, выброшенных на лед болельщиками для японца Юдзуру Ханю. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Японец, который в субботу празднует 25-й день рождения, катался перед Ченом. Болельщики выбросили на лед такое количество игрушек, что их уборка отложила представление Чена примерно на 10 минут. Американский фигурист в момент уборки льда отрабатывал отдельные прыжковые элементы.

Ханю - двукратный олимпийский чемпион. В активе Чена два золота чемпионатов мира.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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