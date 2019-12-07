Выступление Чена в финале Гран-при задержано из-за выброшенных для Ханю на лед игрушек

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Выступление американского фигуриста Натана Чена с произвольной программой финала Гран-при в Турине было задержано из-за большого количества мягких игрушек, выброшенных на лед болельщиками для японца Юдзуру Ханю. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Японец, который в субботу празднует 25-й день рождения, катался перед Ченом. Болельщики выбросили на лед такое количество игрушек, что их уборка отложила представление Чена примерно на 10 минут. Американский фигурист в момент уборки льда отрабатывал отдельные прыжковые элементы.

Ханю - двукратный олимпийский чемпион. В активе Чена два золота чемпионатов мира.