Фигуристка Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила флип в четыре оборота.

Чемпион мира Чен считает, что фигуристка Трусова может победить его в очном соревновании

15-летней россиянке удалось чисто исполнить четверной флип во время исполнения произвольной программы в финале Гран-при в итальянском Турине.

Среди мужчин четверной флип исполняют только три фигуриста - американец Натан Чен, японец Сёма Уно и россиянин Александр Самарин.

Трусова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне в ее активе победы на этапах Гран-при в России и Канаде, где она установила два мировых рекорда - в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02). Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Финал Гран-при завершится 7 декабря.