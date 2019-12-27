Ольга Дроздова: с мамой я прожила 17 лет, а с Галиной Волчек — 30

Галина Борисовна Волчек была по-женски очень притягательной. Ее отличали, как сейчас часто говорят, эмпатия и такое большое материнское чувство. Тем более что с мамой я прожила 17 лет, а с Галиной Борисовной — 30. Я с ней могла советоваться в самые трудные минуты, и я была такая не одна, конечно. С ней можно было обсудить даже самые что ни на есть бытовые вещи. Она еще всегда прекрасно выглядела, у нее был потрясающий вкус. Она всегда шла в ногу со временем — и внешне, и внутренне. Она всегда была абсолютным современником.

Описание Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов с сыном Елисеем во время сбора труппы театра "Современник", 2017 год © Артем Геодакян/ТАСС

Шокированные европейцы Говоря о ней как о режиссере, нужно сказать, что Галина Борисовна была ярчайшей представительницей школы психологического театра, продолжатель дела великих мастеров мхатовской школы, а также питерской — школы Георгия Товстоногова, многолетнего главного режиссера ленинградского БДТ. К тому же она — ученица Олега Ефремова.

Если посмотреть на американский и европейский театр, то многие режиссеры там сейчас возвращаются к психологическому театру, вспоминая наших великих учителей — Станиславского и Немировича-Данченко. И поэтому спектакли Галины Борисовны звучат особенно ярко. Когда мы выезжаем за границу, то зрители просто шокированы, потому что там таких спектаклей больше не сохранилось, хотя в Европе к этому и пытаются сейчас вернуться. Для европейских зрителей "Современник" становится очередным открытием — как мы умудрились сохранить эту школу… Я сейчас преподаю в Институте современного искусства, у меня были замечательные профессора и учителя, но самый главный мой учитель — это Галина Борисовна Волчек. Я преподаю то, чему за 30 лет научилась у Галины Борисовны. Она точно продолжает находится во мне, и надеюсь, что будет жить и в моих учениках. Редкое качество режиссера Наверное, самая выдающая театральная работа Галины Волчек — это "Крутой маршрут" (спектакль посвящен теме сталинских репрессий — прим. ТАСС). Ее другие замечательные работы — это "Три сестры" и "Вишневый сад". Эти спектакли уже много лет идут в театре. "Крутой маршрут" — 30 лет. Спектакль не теряет актуальность и напоминает нам о времени, которое может повториться теперь уже во всем мире. Мы собираем полные залы, и зрители долго нас не отпускают после завершения спектакля. И в целом, когда зрители идут на постановки "Современника, они идут в театр Волчек.

Описание Сцена из спектакля "Крутой маршрут", 1988 год © Андрей Соловьев/ТАСС