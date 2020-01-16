Самая воодушевляющая социальная драма: почему "Особенные" даже лучше, чем "1+1"

Фильм создателей международного хита "1+1" Оливье Накаша и Эрика Толедано закрывал прошлый Каннский фестиваль и был обделен вниманием прессы — немногие журналисты серьезно восприняли последний показ смотра, а многие и вовсе уехали домой. Хотя на самом деле картина была достойна того, чтобы участвовать в основном конкурсе.
В 2015 году Накаш и Толедано сняли короткометражный документальный фильм о работе глав двух организаций — Стефана Бенаму из Le Silence des Justes и Дауда Тату из Le Relais IDF, которые специализируются на работе с детьми с аутизмом из малообеспеченных семей. Они не только берут к себе подростков с особенно тяжелыми формами аутизма, но и помогают им интегрироваться в общество и вести самостоятельную жизнь. Через несколько лет режиссеры превратили свою короткометражку в остроумный, тонкий и воодушевляющий художественный фильм.
Венсан Кассель и Реда Катеб играют Бруно и Малика, руководителей некоммерческих организаций, прикрывающих дыры в системе социального обеспечения. Они берут на себя заботу о детях, от которых все отказались. Но государство не устраивает то, что эти организации действуют вне норм и правил и не поддаются классификации. Поэтому к ним засылают двух инспекторов, которым предстоит решить судьбу не только Бруно и Малика, но и нескольких десятков детей, находящихся под их опекой.
В прошлом году на фестивалях показали несколько фильмов о детях, которые не вписываются в стандарты, созданные системой, и поэтому зачастую остаются без внимания. Например, "Крушитель системы" Норы Финшелдт или "Кровь пеликана" Катрин Геббе, которые рассказывают о том, что общество само калечит своих детей, а потом не знает, что с ними делать. Но если в данном случае режиссеры по сути и сами не понимают, что делать со своими героями и просто бросают их или ударяются в неожиданный экзорцизм, то фильм Накаша и Толедано скорее ближе к "Арахисовому соколу" Тайлера Нильсона и Майкла Шварца. Обе картины говорят о том, что детям, покинутым обществом, нужен самый редкий ресурс в наше время — любовь и забота.
Он, кстати, участвовал и в Каннском фестивале и получил там Приз жюри. Кассель виртуозно выступает в неожиданном амплуа скромного, стеснительного и участливого еврея Бруно с каким-то нечеловеческим запасом терпения, а Катеб — строгого, но обаятельного мусульманина. Режиссеры хотят лишний раз подчеркнуть, что разное вероисповедание никак не мешает им быть друзьями и делать общее дело. Из сцен их каждодневного труда складывается картина обыденного человеческого подвига. Еще большего реализма добавляет то, что некоторые актеры в фильме — люди с аутизмом.
Например, Бенжамин Лесьер, играющий Джозефа, с которым у Бруно складываются трогательные, практически отеческие отношения. А Катеб пытается помочь не только своим молодым подопечным, но и тем, кто уже давно пошел не по тому пути и, кажется, для них все потеряно. Он берет к себе в воспитанники людей с судимостью и учит их ухаживать за другими. На истории одного из подростков и его новоиспеченного опекуна фильм демонстрирует, что еще непонятно, кто кого учит и спасает — взрослые детей или дети взрослых.
Тема, за которую взялись французы, предоставляет богатое пространство для манипуляции эмоциями зрителей, но режиссеры не поддаются соблазну и не ударяются в мелодраматизм или морализаторство. Они изящно плетут ткань фильма, смешивая комедию, реализм и социальную драму. Они не пытаются нагнетать или поучать, не приводят в отчаяние и не пытаются кого-то в чем-то обвинить, а просто показывают — а можно и так, и лучше бы, чтобы вот так было чаще. Сложно с ними не согласиться.