Самая воодушевляющая социальная драма: почему "Особенные" даже лучше, чем "1+1"

Фильм создателей международного хита "1+1" Оливье Накаша и Эрика Толедано закрывал прошлый Каннский фестиваль и был обделен вниманием прессы — немногие журналисты серьезно восприняли последний показ смотра, а многие и вовсе уехали домой. Хотя на самом деле картина была достойна того, чтобы участвовать в основном конкурсе.

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В 2015 году Накаш и Толедано сняли короткометражный документальный фильм о работе глав двух организаций — Стефана Бенаму из Le Silence des Justes и Дауда Тату из Le Relais IDF, которые специализируются на работе с детьми с аутизмом из малообеспеченных семей. Они не только берут к себе подростков с особенно тяжелыми формами аутизма, но и помогают им интегрироваться в общество и вести самостоятельную жизнь. Через несколько лет режиссеры превратили свою короткометражку в остроумный, тонкий и воодушевляющий художественный фильм. Венсан Кассель и Реда Катеб играют Бруно и Малика, руководителей некоммерческих организаций, прикрывающих дыры в системе социального обеспечения. Они берут на себя заботу о детях, от которых все отказались. Но государство не устраивает то, что эти организации действуют вне норм и правил и не поддаются классификации. Поэтому к ним засылают двух инспекторов, которым предстоит решить судьбу не только Бруно и Малика, но и нескольких десятков детей, находящихся под их опекой.

Описание Кадр из фильма "Особенные" © Capella Film

В прошлом году на фестивалях показали несколько фильмов о детях, которые не вписываются в стандарты, созданные системой, и поэтому зачастую остаются без внимания. Например, "Крушитель системы" Норы Финшелдт или "Кровь пеликана" Катрин Геббе, которые рассказывают о том, что общество само калечит своих детей, а потом не знает, что с ними делать. Но если в данном случае режиссеры по сути и сами не понимают, что делать со своими героями и просто бросают их или ударяются в неожиданный экзорцизм, то фильм Накаша и Толедано скорее ближе к "Арахисовому соколу" Тайлера Нильсона и Майкла Шварца. Обе картины говорят о том, что детям, покинутым обществом, нужен самый редкий ресурс в наше время — любовь и забота.

Накаш и Толедано сохраняют документальный стиль — камера повсюду следует за своими героями, как бы намекая на реальные события, на которых основан фильм. Тем же приемом воспользовался еще один француз, Ладж Ли, чьих "Отверженных" недавно номинировали на "Оскар"

Описание Кадр из фильма "Особенные" © Capella Film

Он, кстати, участвовал и в Каннском фестивале и получил там Приз жюри. Кассель виртуозно выступает в неожиданном амплуа скромного, стеснительного и участливого еврея Бруно с каким-то нечеловеческим запасом терпения, а Катеб — строгого, но обаятельного мусульманина. Режиссеры хотят лишний раз подчеркнуть, что разное вероисповедание никак не мешает им быть друзьями и делать общее дело. Из сцен их каждодневного труда складывается картина обыденного человеческого подвига. Еще большего реализма добавляет то, что некоторые актеры в фильме — люди с аутизмом.

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