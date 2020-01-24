План Макрона. Париж готовится к долгой войне в африканских тропиках

Вооруженные нападения на севере Буркина-Фасо, жертвами которых стали 36 местных жителей, вновь привлекли внимание к ситуации в саванной зоне Африки. Французская армия должна помешать боевикам-исламистам еще более укрепиться в Сахеле (регион тропической Африки южнее Сахары), заявил начальник главного штаба вооруженных сил Франции генерал армии Франсуа Лекуантр. На встрече 22 января с Ассоциацией военной прессы он отметил необходимость усиления французского контингента, ведущего контртеррористическую операцию Barkhane ("Бархан") в тропическом регионе. Совместное командование Нападения боевиков произошли 20 января — всего неделю спустя после январского саммита "сахельской пятерки", на котором лидеры Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада под председательством Франции обсуждали, как следует обеспечить надлежащий отпор экстремистам. На этой сверке часов во французском По, проходившей в седьмую годовщину направления контингента из Франции в тропический регион, президент Французской Республики Эмманюэль Макрон и африканские лидеры констатировали, что операция "Бархан" не позволяет пока эффективно сдерживать террористическую угрозу. "Кризис в Ливии подпитывает нестабильность в Сахеле", — полагают в Париже.

Описание Президент Франции Эммануэль Макрон © AP Photo/Christophe Ena

Чтобы справиться с вызовом, Елисейский дворец объявил на саммите в По об отправке подкреплений в тропический регион. Они должны усилить французский контингент из 4500 военнослужащих, уже развернутый там. Реорганизация намечена и на уровне принятия решений: в соответствии с достигнутой договоренностью французский военный контингент сформирует совместное командование со странами "сахельской пятерки". Но сможет ли в свете последних событий дополнительная рота солдат (президент Макрон объявил, что в регион будут переброшены 220 французских военнослужащих) решить спор с террористами в пользу законных властей? Специалисты по проблемам региона озвучивают свои сомнения. Критики назвали решение полумерой. Такое пополнение, ввиду его малочисленности, считают они, будет лишь символическим и не сможет обеспечить перевес в борьбе с боевиками, привыкшими использовать рыхлость межафриканских границ. Смертоносный год "Военные увязли в Сахеле", — утверждают наиболее скептически настроенные эксперты. Саммит в По состоялся вскоре после объявления о тяжелых потерях нигерийской армии в борьбе с террористами. Минувший год в целом оказался одним из самых смертоносных в регионе: от рук боевиков погибли 1500 военнослужащих сил "сахельской пятерки" и не менее 4000 мирных жителей. По официальным данным, за время контртеррористической операции, начавшейся семь лет назад, убиты около 600 экстремистов. Французские потери в этот же период составили более 40 солдат.

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В настоящее время там уже действуют три национальные армии, силы "Бархан", "сахельской пятерки" и ООН. В таких условиях, когда не так просто понять, кто чем командует, создание дополнительных структур едва ли могло бы оказаться панацеей. На Елисейских полях рассчитывают повысить эффективность операции "Бархан", добившись, прежде всего, лучшей координации действий. В отличие от большинства предшественников, Макрон, как отмечают в президентском окружении, всегда берет решение острых проблем в свои руки. Это тем более относится к сахельской проблеме, которой он занимается фактически с самого начала своих полномочий. Визит в регион в июле 2017 года стал одной из его первых зарубежных поездок в качестве главы государства. В то лето 39-летний французский лидер отправился в Бамако на саммит "сахельского квинтета". Его личное присутствие было оценено региональными партнерами. Главы Буркина-Фасо, Мали, Мавритании, Нигера и Чада сообщили тогда же о создании совместного контртеррористического контингента в составе 5000 военнослужащих. Макрон, напомнил французский дипломатический эксперт, не новичок в африканских делах, более того — он всегда увлекался Черным континентом. Поступив в страсбургскую Национальную школу администрации, он предложил назвать свой курс именем сенегальского президента и поэта Леопольда Седара Сенгора. Администрацию школы он попросил направить его на стажировку в дальнее зарубежье. Так будущий президент оказался в англоязычной Нигерии. С новой страницы Посол Жан-Марк Симон, руководивший тогда французской дипмиссией в Абудже, а ныне возглавляющий парижскую консалтинговую компанию Eurafrique Stratégies ("Эурафрик Стратежи"), поставил стажеру из Страсбурга за шестимесячную работу в посольстве высший балл. "Мы убедились, что это серьезный, безупречно подготовленный и обаятельный сотрудник, — вспоминает карьерный дипломат, проявивший тогда завидную проницательность. — Я, разумеется, не предполагал, что он однажды станет президентом, но все же рекомендовал ему попробовать свои силы в сфере политики".

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