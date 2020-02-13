Битва за Будапешт. Как венгры пытались избежать кровопролития и почему это не удалось

Дмитрий Хазанов — о том, как всего за несколько месяцев до своего краха гитлеровская Германия отчаянно боролась за Венгрию, своего последнего союзника

Как венгры пытались избежать кровопролития и почему это не удалось

13 февраля 1945 года, 75 лет назад, после тяжелых и кровопролитных боев остатки окруженного немецко-венгерского гарнизона Будапешта капитулировали. Несмотря на то что крупнокалиберную артиллерию наша сторона не применяла, как и бомбы крупных калибров, столица Венгрии, считавшаяся в 1930-х годах одним из красивейших городов Европы, сильно пострадала, погибли тысячи солдат и мирных жителей. Однако зададимся вопросами. В результате чего Венгрия вообще объявила войну Советскому Союзу? Как Будапешт стал ареной ожесточенных схваток? Для ответа необходимо мысленно перенестись еще на 25 лет назад. Пережив вместе со всей Австро-Венгерской империей поражение в Первой мировой войне, революцию, красный и белый террор, Королевство Венгрия как проигравшая сторона лишилась примерно двух третей своей довоенной территории, т.е. венгерской части Габсбургской монархии, и более половины населения. Назначенный регентом в отсутствие короля бывший вице-адмирал австро-венгерского флота Миклош Хорти попытался сплотить народ, опираясь на зажиточные слои населения, а антикоммунизм сделал главной опорой своего режима. Как и в проигравшей войну Германии, в стране царил дух реванша. Но в отличие от немцев в 1920-е годы венгерское руководство стремилось минимизировать любые контакты с Советским Союзом (хотя дипломатические отношения между двумя странами были установлены). Как отмечал историк Й. Балинт, "доктрина Хорти" включала в себя задачи по восстановлению исторических границ Венгрии и ликвидации или максимальному ослаблению Российского государства в любой его форме (большевистской или националистической). Венгерский Генштаб — за нападение на СССР При всем этом между Советским Союзом и Королевством Венгрия не существовало неразрешимых противоречий или территориальных споров. Планируя нападение на СССР, Гитлер не настаивал на участии в новой кампании своего союзника, сам Хорти занимал осторожную позицию, но настойчиво добивался непосредственного участия Венгрии в кампании против СССР венгерский Генштаб. Недальновидным генералам казалось, будто наша страна будет завоевана за несколько недель и нельзя опоздать на раздел богатых плодородных земель.

Описание Миклош Хорти и Адольф Гитлер, 1938 год © AP Photo

Нужен был только повод, и он нашелся: последовала провокационная бомбардировка города Кошице (Кашша) неизвестными самолетами, вероятнее всего румынскими, после чего Венгрия 27 июня 1941 года обвинила во всем СССР и объявила войну, приступив к подготовке Карпатской группы войск к боям на Востоке.

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Как известно, блицкриг Гитлера провалился, война становилась длительной, Восточный фронт требовал все новых и новых соединений, не только немецких, но и их союзников. Целую 2-ю венгерскую армию сформировали и направили для боев в СССР летом 1942 г. Весьма слабо оснащенная тяжелым и противотанковым оружием, она стала нести серьезные потери, например под Воронежем, а в январе — феврале 1943 г. на Верхнем Дону эта армия оказалась полностью разгромлена в ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции — погибли или попали в плен около 80 тыс. солдат и офицеров. Уцелевшие были полностью деморализованы, после чего Гитлер принял решение более не использовать венгров на фронте иначе как для охраны коммуникаций или борьбы с партизанами, и во многих областях СССР они оставили о себе недобрую память. Теперь Красная армия перехватила стратегическую инициативу, линия фронта двинулась на запад, в 1944 г. вермахт и его союзники потерпели несколько тяжелейших поражений. После освобождения Румынии и Болгарии от нацизма советское командование планировало развить наступление по нескольким направлениям, в частности, 23 сентября войска 2-го Украинского фронта маршала Родиона Малиновского вступили на территорию Венгрии. Хорти и его ближайшие сподвижники правильно спрогнозировали дальнейшее развитие ситуации и направили в Советский Союз делегацию с целью заключения перемирия и последующего вывода страны из войны.

Описание Артиллеристы 2-го Украинского фронта у 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 в пригороде Будапешта во время Будапештской операции, 1944 год © Израиль Озерский/ТАСС

Спецоперация Скорцени Однако германское командование усвоило уроки, преподанные им правительствами Болгарии и особенно Румынии, недавних "товарищей по совместной борьбе", в конце лета — начале осени 1944 г. повернувших оружие против гитлеровской Германии. Оно внимательно следило за политическими маневрами венгерского руководства. К тому же Хорти уже не скрывал стремления к миру и 15 октября обратился к народу со специальным воззванием — с войной пора заканчивать. Фюрер не мог допустить потери последнего союзника, а заверения регента Хорти о том, что вооруженные силы страны никогда не будут сражаться против "верных друзей", для него стоили мало. Ведь возможная капитуляция Венгрии открыла бы южный фланг всего Восточного фронта. Узнав о начавшихся сепаратных переговорах представителей Хорти с руководством СССР, он отправил в Будапешт командира спецподразделений Отто Скорцени, приказав отстранить регента от власти.

События развивались стремительно. Люди Скорцени обманом заманили и похитили сына Хорти, а затем перевезли его в концентрационный лагерь Маутхаузен. Под угрозой расправы над сыном регент публично отрекся от власти в пользу лидера движения "Скрещенные стрелы", откровенного нациста Ференца Салаши, сразу потребовавшего продолжения войны до победы, "тотальной военной мобилизации" всех жителей Венгрии от 12 до 70 лет для обороны государства. Тем временем, не встречая сопротивления, германская танковая колонна прошла по улицам Будапешта и заняла все ключевые центры города. Вопрос о завершении войны отныне в Венгрии на повестке дня больше не стоял. Убийство парламентеров Наступление на Будапешт началось в конце октября. Бои отличались большим ожесточением. Под Дебреценом противник ввел в бой три полностью оснащенных танковых дивизии, что осложнило ситуацию для советских войск, и в дальнейшем число дивизий только возрастало. Но к операции в Венгрии Ставка подключила 3-й Украинский фронт маршала Федора Толбухина, что позволило прорвать хорошо укрепленные позиции противника на линии "Маргарита" и окружить Будапешт со всей находившейся там группировкой в конце 1944 г. Стремясь избежать кровопролития, советское командование 29 декабря предъявило командованию окруженного в Будапеште гарнизона ультиматум, предусматривающий весьма гуманные условия капитуляции для личного состава. Однако оба направленных в лагерь врага парламентера — венгр-антифашист, в прошлом боец Интербригады в Испании капитан Миклош Штейнмец (в Пеште) и украинец капитан Илья Остапенко (в Буде) — были убиты при не полностью выясненных обстоятельствах.

Описание Советские танки с десантом автоматчиков на территории расположения противника на подступах к Будапешту, 1944 год © Георгий Коновалов/ТАСС

Начался штурм городских кварталов. Многие каменные дома были превращены противником в крепости, из окон торчали стволы пулеметов и малокалиберных пушек, улицы перерезаны баррикадами. Однако штурмовые группы, куда входили пехотинцы, саперы, артиллеристы, танкисты, методично продвигались вперед, используя к тому времени хорошо отработанную тактику взаимодействия представителей разных родов войск. Значительную помощь наступавшим оказала авиация, прежде всего штурмовая.

Поскольку цели с самолета обычно не просматривались, офицер-наводчик с радиостанцией давал с земли экипажам точную ориентировку. Командиры возлагали особые надежды на летчиков-снайперов, которые в одиночку или мелкими подразделениями наносили меткие удары по врагу. Для поражения живой силы и техники, укрытой в городе, широко применялись бомбы с взрывателями замедленного действия. Особое внимание в те дни уделялось непрерывности ведения авиационной разведки. Будапештскую группу войск возглавлял генерал-майор Иван Афонин, а после его тяжелого ранения — генерал-лейтенант Иван Манагаров. Во время штурма ожесточенное сопротивление оказывали не только немцы, но и венгры. Некоторые из них, являясь соучастниками военных преступлений на оккупированных территориях, справедливо опасались мести. Ведь на Восточном фронте в 1941–1943 годах венгры зачастую отличались исключительно жестоким отношением к гражданскому населению. Кроме того, интенсивная пропаганда Салаши и угрозы репрессий против дезертиров и их семей обусловили яростную борьбу. Здесь надо сказать и о роли Красной армии в спасении будапештских евреев, которые до марта 1944 г. массовым репрессиям не подвергались. Ситуация резко изменилась после ввода немецких войск в Будапешт и захвата власти сторонниками Салаши. За время оккупации немцами еврейское население венгерской столицы сократилось с 200 тыс. до 70 тыс. человек, причем убийства, иногда массовые расстрелы на набережных, не прекращались и в период осады города. Гитлеровцы хотели уничтожить всех оставшихся обитателей гетто; были сообщения, что оно заминировано. Квартал гетто освободили 18 января 1945 г. части 151-й стрелковой дивизии; советские солдаты сохранили жизни тысячам венгерских евреев.

Описание Подбитый фашистский танк на подступах к Будапешту, 1945 год © Леонид Бернштейн/ТАСС

Попытка реванша Гитлер не мог себе позволить потерять Венгрию — последнего союзника. Лишившись румынской нефти, не имея возможности выпускать в прежних объемах синтетическое горючее из-за мощных и регулярных бомбардировок союзников, фюрер двумя руками держался за венгерский нефтяной район Надьканижа, который теперь обеспечивал военную машину вермахта. Кроме того, Гитлер считал Западную Венгрию ключом от Вены, который он собирался защищать до последнего. Поэтому последовало указание перебросить из Польши и ввести в сражение в Западной Венгрии 4-й танковый корпус СС. Впервые на танках были установлены инфракрасные приборы ночного видения. Чтобы прорваться к окруженному советскими войсками Будапешту, немцы в начале 1945 г. последовательно провели три операции "Конрад I", "Конрад II" и "Конрад III", причем последняя, начавшаяся 18 января, оказалась наиболее опасной, поскольку противнику удалось достигнуть оперативной внезапности, вернуть часть территории, включая крупный город Секешфехервар. В венгерской столице отчетливо слышали залпы орудий, казалось, что скоро эсэсовцы ворвутся в Будапешт. И все же разблокировать гарнизон венгерской столицы и отбросить 3-й Украинский фронт за Дунай противник не смог. Советские войска в жестоких боях сдержали удар неприятеля и затем перешли в контрнаступление.

Описание В центре Будапешта после освобождения от немецко-фашистких захватчиков, 1945 год © Михаил Трахман/ТАСС