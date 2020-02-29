Предсказания Берлинале: кому достанется "Золотой медведь"

Будущее главных призов Берлинского кинофестиваля, как всегда, туманно. Предсказывать победителей, опираясь на логику или собственное мнение, абсолютно бесполезно. Можно только угадывать, потому что никогда не знаешь, что у жюри в головах и какие настроения бродят среди его участников. В этом году все еще сложнее, потому что у критиков нет какого-то одного фаворита. Обычно можно поставить на фильм, который понравился большинству, но на юбилейном Берлинале такого не нашлось. Если смотреть на традиционный рейтинг оценок кинокритиков, составляемый журналом Screen, больше всего баллов набрала социальная драма "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман о том, как сложно сделать аборт в Америке. Фильм недавно показывали на фестивале "Сандэнс", где он получил спецприз жюри за неореализм. Работа Хиттман — безэмоциональная, последовательная и очень выверенная — действительно следует законам реализма и как будто наступает на пятки румынской новой волне. Как, например, "Смерть господина Лазареску" Кристи Пую, изводящая нас повседневной жестокостью и безразличием румынской медицины, "Никогда, редко, иногда, всегда" методично рассказывает обо всем, через что проходит молодая девушка, чтобы сделать аборт. Также невозможно не вспомнить "4 месяца, 3 недели и 2 дня" Кристиана Мунджиу, у которого Хиттман заимствует не только стиль изложения, но и несколько сюжетных ходов, переложив это все на территорию американского независимого кино.

Описание Кадр из фильма "Никогда, редко, иногда, всегда" © Courtesy of Focus Features

"Никогда, редко, иногда, всегда" — фильм, безусловно, важный и сильный, но, во-первых, он уже участвовал в другом фестивале, а во-вторых, уж больно он прямолинейный и незамысловатый для "Золотого медведя". Хотя жюри может сделать выбор в пользу социальной повестки, нежели художественного высказывания, как это было два года назад с картиной Адины Пинтилие "Недотрога"

В самый последний момент в тройку лидеров вырвались "Дни" Цая Минляна о двух одиноких сердцах в большом городе. И если Хиттман ставят в упрек ее стилистическую сухость, то у Минляна креатива хоть отбавляй: на два часа ни одной строчки диалога, зато очень много длинных статичных сцен, в которых ничего не происходит. Критики такое любят, им чем экспериментальнее, тем лучше. Фильм черпает вдохновение в поэтичной простоте буднего дня, но чем больше Минлян испытывает зрителя на прочность (или погружает его в медитацию, это уж кому как нравится), тем сильнее "Дни" приобретают черты инсталляции, случайно забредшей в кинематограф. С приходом нового художественного директора Карло Шатриана Берлинале все больше склоняется к фильмам, которым место в музее, а не в кинотеатре. Этим же грешит конкурсная документалка "Облученные" Рити Панха. Картина состоит из архивных съемок страшных и стыдных моментов человеческой истории: концлагеря, взрывы атомных бомб, войны, горы человеческих трупов, отрубленные головы, газовые камеры, геноцид, Адольф Гитлер… Все это перекрывается пафосными фразами на французском в стиле: "Смерть становится реальной, когда она абстрактна". Для чего все это было сделано, не очень понятно. Если для того, чтобы рассказать о том, что человечество — это стыд и срам, то это все равно что снимать документальный фильм о том, что Земля — круглая.

Описание Кадр из фильма "Дни" © Homegreen Films

Также в любимчиках критиков ходит новый фильм Кристиана Петцольда "Ундина" — романтичная и старомодная история любви русалки и водолаза, а также будущего города и его прошлого, где все красиво страдают. Картина получилась обаятельной и поэтому запала многим в душу, но на "Золотого медведя" она точно не тянет. Бывали на Берлинале любовные драмы и поизобретательнее, например "Между рядами" Томаса Штубера или "О теле и душе" Ильдико Эньеди, победившая в 2017 году. Зато Пауле Бир вполне могут присудить награду за лучшую женскую роль.

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Реальный претендент на главную награду — тонкий и трогательный вестерн Келли Райхардт "Первая корова", исследующий темы маскулинности, консюмеризма и идущую с ними рука об руку американскую мечту. Но с ним есть такая же проблема, как и с картиной Хиттман: его уже показали на фестивале в Телерайде, поэтому, с одной стороны, если дать ему главный приз, Берлинале расписывается в своей кураторской беспомощности, так как не смог привлечь в конкурс достойные премьеры, а с другой — нет ничего плохого в том, чтобы отличный фильм получил награду. Райхардт точно вручат какого-то из "мишек", вряд ли жюри обойдет стороной ее невероятно талантливую и уверенную режиссерскую работу, но вот на "Золотого медведя" надежда небольшая. Высокие позиции также занимают картины "Удали историю" Бенуа Делепина и Гюстава Керверна — беспечная и очень точная сатира на обывателей в современном мире технологий, и "Женщина, которая бежала" Хон Сан Су, которую называют одной из самых удачных в карьере корейца. Покорили критиков главным образом его остроумные диалоги и забавная сцена с котом, во время которой профессиональная публика Берлинале впервые на моей памяти зааплодировала во время фильма.

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На одной позиции с ними находится главный скандал Берлинале — "Дау. Наташа" Ильи Хржановского, запрещенный к показу в России. Если предположить, что жюри окажется достаточно радикальным и маргинальным, чтобы отдать главную награду проекту Хржановского, фестиваль столкнется с серьезными репутационными проблемами