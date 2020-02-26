Выбор критиков Берлинале: драма о берлинских русалках и комедия о жертвах интернета

"Ундина" неожиданно заняла первое место в рейтинге критиков, который ежегодно составляется журналом Screen, набрав 3,1 балла из 4. Неожиданно не потому, что фильм плохой, но, по мнению многих на фестивале, предсказуемый и даже проходной. Это проблема многих картин Берлинале в этом году, хотя если учесть, что в прошлом году большинство из них были даже не проходными, а просто плохими, это значительное улучшение. Новый фильм Петцольда действительно получился простым и неприхотливым, но в этом есть определенное изящество, особенно в сравнении с его прошлым "Транзитом", где режиссер стал заложником собственного интеллекта и похоронил себя в деталях. Его, кстати, тоже показали в Берлине, только два года назад.

Описание Кадр из фильма "Ундина" © Christian Schulz/Schramm Film

"Ундина" — это интерпретация всем известного мифа и любовное признание Берлину. Все начинается с того, что Ундину (Паула Бер) бросает молодой человек. Но она настолько уверена в том, что не сможет жить без него, что обещает его убить, если он уйдет. Она поручает ему ждать ее на их обычном месте в кафе, а сама уходит, чтобы провести экскурсию об истории городской застройки Берлина. Вернувшись, отчаявшаяся Ундина не находит своего возлюбленного, зато знакомится с промышленным дайвером Кристофом (Франц Роговский). Девушка быстро понимает, что любовь не конечна, а, скорее, универсальна, и открывает свое сердце для новой пассии. Хотя, может, и не совсем.

Петцольд любит перебарщивать с мелодраматизмом, но в данном случае роман между героями выходит трогательным и старомодным в хорошем смысле этого слова. Химия между Роговским и Паулой Бер возникает с первой же секунды, и благодаря им любовная линия в фильме срабатывает независимо от мистического и политического подтекста

В отличие от "Транзита", где их связь выглядит вымученной и искусственной. И вообще Роговский после того же "Транзита" и "Между рядами" заделался главным романтиком Германии (по крайней мере, на международном уровне). Еще одна любимая тема Петцольда — история, и он, конечно же, не удерживается от того, чтобы связать роман Ундины и Кристофа с трагичной жизнью, наверное, одного из самых невезучих городов ХХ века — Берлина. В своих экскурсиях, то и дело вставляя меткие политические ремарки, Ундина подробно рассказывает об истории насильно разделенной немецкой столицы и о том, как ее образ подгонялся под мечту о социалистическом рае будущего.

Описание Кадр из фильма "Ундина" © Marco Kruger/Schramm Film

Здания строятся, уничтожаются и восстанавливаются, как дань истории, но служат лишь декорацией, символом того, чего уже давно нет. Постепенно капитализм сменяет коммунизм, а коренные жители города исчезают и их место занимают иностранцы и краткосрочная аренда жилья.

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Так же как иногда для того, чтобы новые отношения работали, нам нужно "убить" наших предыдущих партнеров, так и, чтобы принять стремительно меняющийся город таким, какой он есть, нужно оставить прошлое в прошлом. Даже если эти изменения нам совсем не по вкусу. "Ундина" получилась таким милым, эмоциональным, очень немецким (даже сложно объяснить, что конкретно в нем немецкого, но он именно такой, вплоть до цветовой коррекции) фильмом о романе между двумя людьми и о романе с городом. Оба грустные, конечно же, зато красивые. Второе место в рейтинге разделяют "Первая корова" Келли Райхардт и французская сатира "Удали историю" Бенуа Делепина и Гюстава Керверна. Последние рисуют современный мир, где обыватели тонут в кредитах, лайках, рекламе и терабайтах ненужной информации.

Трое друзей из французской провинции становятся жертвами технологий: Мари шантажирует ухажер из бара, грозясь опубликовать непристойное видео с ней; Кристин, заделавшаяся водителем, никак не может набрать в приложении больше одной звезды, даже когда стелет перед своими клиентами красную дорожку; а Бертран влюбляется в девушку из телефона, которая звонит ему, чтобы прорекламировать очередной товар, и тщетно отправляет письма в Facebook, пытаясь защитить дочь от кибербуллинга. Но проблема в том, что в царстве, где правит интернет, нет виноватых, нет законов и нет того, кто мог бы вас защитить.

Все это подается как типичная французская комедия, и она оказывается гораздо умнее некоторых социально направленных и дубовых в своей серьезности фильмов фестиваля

Например, в "Плохих сказках" Фабио и Дамиано Д’Инноченцо полтора часа рассказывают о том, как токсичная и бессердечная среда итальянской глубинки убивает будущие поколения, хотя эта мысль была понятна еще в первые десять минут фильма. Французы же при помощи серии коротких и остроумных виньеток рисуют картину полного бесправия и умудряются проанализировать заданную тему со всех сторон. В одной сцене с запуганным курьером, которого Мари безрезультатно пытается успокоить и напоить кофе, практически помещается весь сюжет недавней картины Кена Лоуча "Извините, мы вас не застали". Только если Лоуч и те же Д’Инноченцо придерживаются довольно мрачных взглядов на настоящее и будущее, Делепин и Керверн сохраняют оптимизм и считают, что все исправимо. Надо лишь направить оружие киберабьюзеров на них самих.