Зимняя война СССР и Финляндии: Сталин достиг своих целей?

Мирный договор, завершавший Советско-финляндскую войну, известную также как Зимняя, был подписан 12 марта 1940 года. Война, оказавшаяся в тени Великой Отечественной, стала серьезным испытанием для Красной армии, а по ее итогам были сделаны важные выводы.

Описание Советские военнослужащие у взорванных дотов в районе Хоттинен © Виктор Темин, Николай Петров/ТАСС

Потенциальный противник В середине 1930-х годов руководство Советского Союза полагало, что наибольшую угрозу нашей стране на западе представляют Германия и Польша, однако и Финляндия считалась потенциальным противником на северо-западе. Современные историки в массе своей высказывают мнение об отсутствии фатальности военного столкновения между СССР и Финляндией. Однако советско-финляндские отношения характеризовались обоюдной подозрительностью: обе стороны создали оборонительные рубежи вдоль границы, особенно мощные на Карельском перешейке. Финляндия постоянно демонстрировала нежелание сотрудничать с нашей страной, рассматривая восточного соседа как потенциального врага номер один. В свою очередь Москва укреплялась во мнении, что Финляндия, официально провозгласив нейтралитет, проводит антисоветский курс, что делало ее при случае возможным плацдармом для нападения. Советский Союз хотел путем ответных уступок территорий перенести границу от Ленинграда, чтобы обезопасить город и получить в аренду полуостров Ханко, находящийся к западу, что увеличивало бы безопасность второго по значимости советского города. Однако начавшиеся 12 октября 1939 года советско-финляндские переговоры показали, что Хельсинки не собирался идти на уступки Москве. Вопрос об аренде полуострова Ханко для создания советской военно-морской базы стал камнем преткновения. Никакие советские компромиссные предложения финляндской стороной не принимались.

Описание Политрук зачитывает приказ о начале войны, 1939 год © Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images

Понимая, что за спиной финнов стояли Англия, Франция, Швеция, а неофициально их поддерживали Германия, Италия, США, советское руководство приняло решение добиться переноса границы от неуступчивых соседей именно в конце 1939 года, когда в Европе разгорелась новая мировая война. Это неизбежно ограничило возможности других государств вмешаться в советско-финляндский конфликт. Казалось, что две-три недели боев должны были показать решающий перевес Красной армии в силах и средствах и вынудить финское правительство пойти на уступки. Но реальная картина оказалась иной. Один из ведущих финских историков Охто Манненен высказывал мнение, что у Иосифа Сталина за "официальным фасадом" имелись далеко идущие тайные цели: он стремился поступить с Финляндией по тому же сценарию, который в конечном итоге был осуществлен со странами Прибалтики — Литвой, Латвией и Эстонией." Желание Сталина "решить вопросы мирным способом" было желанием мирно создать в Финляндии просоветский режим. "Сами рабочие" должны были решить — присоединиться к СССР или основать свое социалистическое государство". При этом историк признает, что эти планы советского вождя не были формально зафиксированы и данный тезис — лишь его предположение. Тяжелые потери

Официальным поводом к войне стал так называемый Майнильский инцидент, когда 26 ноября 1939 года у границы с Финляндией возле села Майнила артиллерией был обстрелян наш пост. В ответ на ноту протеста финское руководство свою вину не признало, обе стороны начали усиленно готовиться к боевым действиям. Они начались 30 ноября и развернулись прежде всего на Карельском перешейке, где противник создал хорошо оборудованную систему долговременных укреплений, известных как "линия Маннергейма" по имени финского главнокомандующего. Хотя официального объявления войны не последовало, Красная армия в нескольких местах перешла границу, и в тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулеметов Хельсинки, при этом в результате ошибки летчиков пострадали в основном жилые кварталы. Фотографии разрушенных городских кварталов облетели передовицы многих западных газет, после чего Ассамблея Лиги Наций большинством голосов 14 декабря исключила СССР из своих рядов, призвав страны — члены организации оказать поддержку Финляндии.

Описание Последствия авианалета на Хельсинки © Fox Photos/Stringer/Getty Images

Первые же бои показали, что многочисленная, но плохо оснащенная и управляемая Красная армия стала нести тяжелые потери, в том числе от обморожений, несмотря на абсолютное преимущество в танках, самолетах, тяжелой артиллерии. Кроме того, выделенные силы для прорыва "линии Маннергейма" оказались совершенно недостаточными. Войска были полностью не готовы для преодоления линий дотов и дзотов. Финны искусно минировали местность, успешно применяли огонь снайперов, имели на вооружении пистолеты-пулеметы, отсутствующие у наших солдат. Самым трагическим эпизодом первого этапа боев стал разгром 44-й стрелковой дивизии в сражении на Раатской дороге. К 8 января 1940 года почти все соединение погибло или попало в плен, и лишь небольшая часть военнослужащих сумела выйти из окружения, бросив всю технику и обоз (финнам досталось 37 танков, 20 бронемашин, 350 пулеметов, 97 орудий, 160 автомашин, все радиостанции). Командование во главе с комбригом Алексеем Виноградовым предстало перед судом военного трибунала и было приговорено к расстрелу.

Описание Советские танки после сражения на Раатской дороге, 1939 год © AP Photo

Цена победы Необходимо подчеркнуть: армия и ее командование быстро учились на своих ошибках. В течение всего января и в начале февраля шло усиление войск, пополнение материальных запасов, переформирование частей и соединений. Были созданы мобильные подразделения лыжников, разработаны способы преодоления заминированной местности и заграждений с минимальными потерями, проведено дополнительное обучение личного состава. Для разрушения финских укреплений дивизиям первого эшелона придавались группы артиллерии большой мощности. Созданный в январе для штурма "линии Маннергейма" Северо-Западный фронт возглавил командарм 1-го ранга Семен Тимошенко.

Описание Советские войска в Выборге, 1939 год © Topical Press Agency/Stringer/Getty Images

После мощной артподготовки 11 февраля началось генеральное наступление Красной армии. Основные силы, сосредоточенные на Карельском перешейке, совместно с авиацией и флотом после упорных боев взломали оборону противника — создалась реальная возможность двинуться в глубь Финляндии. Финны, осознав это и опасаясь полной потери своей территории, запросили мира и направили в Москву на переговоры свою делегацию. По иронии судьбы 13 марта, когда, согласно заключенному днем ранее договору, боевые действия прекращались, штурмом был взят Выборг. Поставленная советским командованием задача была выполнена, но цена победы оказалась очень высока. За время войны Красная армия потеряла 126 875 человек. Потери финнов, по их официальным данным, составили 26 662 человека. В это число не входят потери гражданского населения, моряков торгового флота и пр. Поскольку численность населения Суоми была не такой значительной, маршал Маннергейм справедливо отметил, что "финская армия лишилась довольно большого числа личного состава, ее материальные источники также понесли громадные потери". Советское руководство не предъявило к Хельсинки более жестких требований, опасаясь затягивать военные действия. Хотя страны Запада не оказали значительной помощи Финляндии военной техникой, ограничившись в основном направлением добровольцев, серьезно ухудшились отношения Москвы с Парижем и Лондоном, существовала реальная опасность втянуться в войну против коалиции западных держав. Сталин понял, что попытка насильственной советизации Финляндии натолкнулась бы на массовое сопротивление финского населения, и от этой идеи отказался.

Финляндия мечтала о реванше, и после нападения на СССР Германии уже в конце июня 1941 года ее войска перешли границу, заняв летом более значительную территорию, чем раньше потеряли. Другим важнейшим результатом Советско-финляндской войны стало формирование у руководства ряда стран представления об исключительной слабости Красной армии: мол, это "колосс на глиняных ногах". Информация о ходе, обстоятельствах и результатах войны (прежде всего значительное превышение советских потерь над финскими) укрепила в нацистской Германии позиции сторонников войны против СССР. Вскоре немецкие стратеги приступили к разработке плана нападения на нашу страну. "Россия должна быть ликвидирована, — записал в дневнике начальник генштаба сухопутных войск Германии генерал Франц Гальдер. — Срок — весна 1941 года... Операция будет иметь смысл только в том случае, если мы одним стремительным ударом разгромим все государство целиком". Оценки Сталина Анализировали, конечно, прошедшую войну и у нас. Выступая на Главном военном совете Красной армии по обобщению опыта финской кампании в апреле 1940 года, Сталин поставил вопрос о том, возможно ли было разрешить все разногласия путем переговоров и обойтись без войны, и сам на него ответил: "Мне кажется, что нельзя было… Мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо это есть безопасность нашего Отечества. Не только потому, что Ленинград представляет процентов 30–35 оборонной промышленности нашей страны и, стало быть, от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны, но и потому, что Ленинград есть вторая столица нашей страны".

Описание Финские военнослужащие, 1939 год © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images

Война в суровых зимних условиях с хорошо обученной и мотивированной армией Финляндии оказалась тяжелой, упорной, сопровождалась большими потерями. Но в своем выступлении о причинах первоначальных неудач советских войск Сталин акцентировал внимание на ином: "[нашим войскам] особенно помешала созданная в предыдущей кампании психология в войсках и командном составе — шапками закидаем. Нам страшно повредила польская кампания [осенью 1939 года], она избаловала нас… Армия не сразу поняла, что война в Польше — это была военная прогулка, а не война. Она не поняла, что в Финляндии не будет военной прогулки". Советский лидер признал, что в 1930-е годы многие вопросы военного строительства у нас решались медленно, как правило, с использованием устаревших положений, взятых преимущественно из опыта Гражданской войны. А ведь в ней не применялись массово танки, авиация, артиллерия. Конфликты у озера Хасан или на реке Халхин-Гол также не являлись настоящей войной. Теперь был получен бесценный боевой опыт, который, как и опыт боевых действий в Европе в 1939–1940 годах, необходимо было изучить для коренной перестройки Красной армии и успешного отражения возможной агрессии.