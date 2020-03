Как наука поможет приготовить идеальную курицу с хрустящей корочкой

Думаете, сварить яйцо — это проще выеденного яйца? Но почему-то у большинства моих подруг они получаются резиновыми, с сине-зелеными желтками. А пожарить курицу — велика ли наука? Однако мало у кого она выходит сочной внутри и с золотой хрустящей корочкой снаружи. У меня же она всегда именно такая и, как говорят, просто дьявольски вкусная. А все потому, что мой рецепт основан на гастрономической химии, и я могу объяснить, почему мой метод работает.

Когда лет десять назад я впервые об этом заикнулась на семейной кухне, мама подняла брови: мол, все умничаешь, а в готовке главное — опыт. Я тоже так раньше думала, но сейчас точно знаю: опыт может оказаться предрассудком. Наши мамы и бабушки были уверены, что самое лучшее мясо — парное с рынка, что для мягкости его надо мариновать с уксусом, а готовку начинать с "запечатывания", то есть обжаривать до уверенной корочки даже перед тушением: а то, мол, вытекут все соки. Все оказалось неправдой.

Гастрономическая революция

Мои представления о готовке перевернула книга американца Гарольда Макги On Food & Cooking: The Science & Lore of the Kitchen ("Еда и кулинария: наука и знания о кухне"). Сам он по образованию культуролог. В 70-х годах прошлого века преподавал литературу, потом увлекся искусством повседневной жизни и стал колумнистом The New York Times. Его колонка называлась "Любопытный повар" — в ней Макги анализировал традиционную кухонную мудрость, которую сенсационно опровергал с точки зрения современной биологии, химии и физики.