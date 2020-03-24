Ключевая ставка ЦБ: непростое решение регулятора еще впереди

Очередное плановое заседание совета директоров ЦБ РФ совпало по времени с пиком опасений инвесторов и спекулянтов о среднесрочных перспективах российской и мировой экономики. Неожиданная вспышка коронавируса, переросшая в эпидемию, а затем и в пандемию резко обострила все накопившиеся к началу 2020 года глобальные и страновые экономические проблемы. Поэтому Банку России предстояло принять весьма непростое решение по поводу уровня ключевой ставки. Прогнозы отраслевых экспертов на эту тему были достаточно неоднозначными. В пятницу, 20 марта, стало известно, что Центробанк не стал менять ставку, сохранив ее на уровне 6,00% годовых. Таким образом, мегарегулятор российского финансового рынка предпочел "не делать резких движений" в текущих зыбких макроэкономических условиях. В конце концов, у него всегда остается возможность оперативного принятия необходимых решений по ключевой ставке в рамках экстренного заседания, как это было в уже далеком декабре 2014 года. Ну а следующее плановое заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится через месяц, 24 апреля.

Описание Здание Банка России © Гавриил Григоров/ТАСС

Однако, по-видимому, уже через несколько недель членам совета директоров ЦБ РФ все же придется принять сложное и неоднозначное решение по поводу дальнейшей динамики этого значимого макроэкономического ориентира. Рассмотрим ключевые факторы, способные на него повлиять. В экономической теории под ключевой процентной ставкой ЦБ понимается процентная ставка, под которую центральный банк страны выдает кредиты коммерческим банкам. Строго говоря, механизм ключевой процентной ставки призван регулировать стоимость заемных денег и их доступность для реального сектора экономики. Такая закономерность была бы справедливой для замкнутой экономики, изолированной от импорта и экспорта товаров и капитала. Но в современных реалиях основные процентные ставки центробанков выступают, скорее, инструментом корректировки курса национальных валют, а также способом регулирования уровня притока-оттока инвестиций. Поэтому текущую тенденцию к понижению ставок кредитования в развитых странах можно лишь отчасти оправдать тем, что это поддерживает их реальный сектор. Вместе с тем за несколько последних лет достаточно трудно припомнить новости о том, чтобы в какой-либо стране повышались процентные ставки с целью замедления излишних темпов экономического роста. Минусы понижения ставки В применении к современной России эта модель приобретает дополнительные особенности. Поскольку российский рубль пока не относится к числу основных мировых резервных валют, любое понижение рублевых процентных ставок ухудшает привлекательность номинированных в рублях активов и в целом является стимулом для сокращения притока иностранных капиталов в страну. Именно поэтому процентные ставки в развивающихся странах традиционно находятся на более высоком уровне, чем в США и еврозоне. По этой же причине отечественные долларовые резервы традиционно "паркуются" в долговых обязательствах правительства США, так называемых трежерис. Но при этом Министерство финансов РФ занимает деньги на внутреннем рынке страны под более высокие проценты в рублях через облигации федерального займа (ОФЗ).

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Справедливости ради надо отметить, что подобное парадоксальное положение дел характерно не только лишь для России. На этой закономерности основан механизм сarry trade. Он предполагает широко практикуемый заработок на разнице низких процентных ставок по займам в долларах США и в евро по отношению к более высокой доходности активов, номинированных в других валютах. Конечно, при использовании такой стратегии необходимо очень жестко контролировать валютные риски. В текущей кризисной ситуации понижение ключевой ставки ЦБ РФ стало бы стимулом для дополнительных распродаж ОФЗ нерезидентами, что означало бы и ненужное усиление давления на курс российского рубля. Между тем российский рублевый индекс государственных облигаций Московской биржи RGBI из без того просел примерно на 15 пунктов, или почти на 10%, за период с 5 по 19 марта. Иными словами, в начале марта 2020 года мы наблюдали серьезную волну распродаж в ОФЗ. Но в тот день, когда стало известно, что ключевая ставка ЦБ РФ сохранилась на уровне 6,00%, он закрылся с повышением порядка 2,2%. Центробанк связал текущий рост доходности ОФЗ с увеличением премии за риск в странах с формирующимися рынками в условиях ухудшения ситуации в мировой экономике и резкого падения цен на нефть. Согласно последним официальным данным Московской биржи, доля инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа составила 32,3% по состоянию на 17 марта 2020 года. Таким образом, возможное продолжение исхода иностранных инвесторов из рублевых облигаций все еще способно пошатнуть ухудшившийся обменный курс рубля. Минусы повышения ставки Почему же ЦБ РФ в нынешней ситуации воздержался от повышения ключевой ставки в условиях резкого ослабления курса рубля? По-видимому, в данном случае был учтен опыт кризисного декабря 2014 года. В тот момент ключевая ставка была экстренно повышена с 10,5% до 17%. Но, несмотря на столь радикальную меру, курс доллара США достиг тогда рекордной отметки 80,1 руб. А перепад между его минимальным и максимальным внутридневным значением составил почти 22 руб., или около 40%. После полуторанедельного коррекционного отката курс доллара США возобновил повышение вплоть до конца января 2015 года. Начиная с 2 февраля 2015 года ЦБ РФ начал длительный цикл понижения ключевой ставки. В тот же момент началось и существенное трехмесячное ослабление курса доллара США с уровня 70,50 руб. в район 50 руб.

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